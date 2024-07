Un an de Hidroelectrica pe bursă: câștiguri consistente, investitori mai mulți

Hidroelectrica, compania de stat cu simbolul bursier H2O și cel mai mare producător de energie electrică din România, sărbătorește azi un an de la debutul acțiunilor sale la Bursa de Valori București în urma unei oferte istorice în care Fondul Proprietatea a vândut 20% pentru 9,3 miliarde de lei, în timp ce statul român a păstrat restul de 80%.

Listarea sa a reprezentat cea mai mare ofertă publică inițială de pe o bursă europeană în 2023 și a patra ca mărime la nivel mondial în acel an. La un an de la aceste evenimente, Bursa de Valori București se bucură de mai multe recorduri, datorate în principal fluxurilor de capital noi și interesului crescut al investitorilor, mulți dintre aceștia intrând în contact cu piața locală pentru prima dată odată cu listarea Hidroelectrica. Cele mai mari randamente bursiere din ultimul an au fost înregistrate la București, atrăgând un interes semnificativ din partea investitorilor instituționali, care au inclus Hidroelectrica în portofoliile lor de investiții și pensii.

Numărul de investitori de pe piața locală a crescut la 200.000 de conturi, în creștere cu 35% față de primăvara anului 2023 și triplu față de 2019. Indicele BET a atins 18.400 de puncte, iar lichiditatea a ajuns la 20 de milioane de euro pe zi doar din tranzacțiile cu acțiuni. Capitalizarea a atins un nivel record de 70 miliarde de euro conform datelor de la BVB și Fondul de Compensare a Investitorilor.

În ultimul an, s-au tranzacționat acțiuni Hidroelectrica în valoare de aproximativ 5,2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 42 de milioane de acțiuni. Această cifră este echivalentă cu aproximativ 50% din oferta inițială de listare de 90 de milioane de acțiuni.

Investitorii care au achiziționat acțiuni Hidroelectrica la prețul inițial de 104 lei pe acțiune au obținut un randament de 37% într-un an, inclusiv dividende de 14 lei pe acțiune. Cei care au cumpărat la prețul de 110 lei pe acțiune au obținut un randament de 30%. Capitalizarea companiei a ajuns la 57 miliarde de lei. Oferta inițială de listare s-a desfășurat între 23 iunie și 4 iulie și a atras peste 50.000 de ordine, investitorii de retail abonând aproximativ 6 miliarde de lei, reprezentând 20% din oferta totală.

Dintre cele 20 de companii incluse în indicele principal BET, care reprezintă evoluția pieței de capital din România, 18 au înregistrat creșteri pozitive începând din iulie 2023. Acest lucru indică faptul că entuziasmul, influxul de capital nou și numărul record de investitori aduși de listarea Hidroelectrica s-au reflectat în întreaga piață.

Astfel, în ultimele 12 luni, incluzând randamentul dividendelor acolo unde este cazul, randamentele variază de la 6% pentru Nuclearelectrica, 23% pentru MedLife, 46% pentru Romgaz, 61% pentru TTS, 63% pentru OMV Petrom, 82% pentru Banca Transilvania, până la 96% pentru Digi și 126% pentru Sphera Group.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, subliniază că succesul listării Hidroelectrica demonstrează că și companiile de stat pot fi atrăgătoare pentru investitori atunci când sunt gestionate eficient și își propun obiective clare. El subliniază importanța continuării investițiilor în noi hidrocentrale și modernizarea infrastructurii pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic național și pentru a produce energie verde la un preț corect pentru populație.

În prezent, al doilea cel mai mare acționar al Hidroelectrica, după statul român care deține 80% din acțiuni, sunt fondurile de pensii private Pilon II, cu o deținere de 11%, ceea ce reprezintă aproximativ 8 milioane de salariați români. Din acest pachet de 11%, aproximativ 3,2% aparțin NN Pensii, cel mai mare investitor de pe piața locală de capital.