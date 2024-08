Un clip al Kremlinului. Au tăiat sunetul, Putin ce spune?

O discuție dintre Vladimir Putin și șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, cu totul misterioasă, publicată într-un video de Kremlin provoacă rumoare.

Fără sunet, care a fost tăiat, Putin apare vorbind și are o expresie îngrijorată, potrivit Nexta.

Toate documentele de pe masă sunt blurate.

Cei doi ar fi discutat despre incursiunea ucraineană din Kursk.

