VIDEO Un mare CEO din SUA a leșinat la Donald Trump în Biroul Oval

Incidentul a avut loc în timpul unei conferințe de presă importante, în care președintele Donald Trump, alături de directori ai companiilor farmaceutice Novo Nordisk și Eli Lilly, discuta despre un acord pentru a face medicamentele pentru slăbit, cunoscute sub numele de GLP-1, mai accesibile ca preț.

În momentul anunțului, un director executiv aflat în spatele președintelui a fost văzut căzând brusc, iar genunchii i s-au îndoit sub el, relatează independent.co.uk.

Bărbatul care a leșinat este Gordon Finlay, CEO-ul Novo Nordisk

Reporterii l-au identificat inițial pe bărbat ca fiind Gordon Finlay, CEO-ul Novo Nordisk, însă compania a negat ulterior că ar fi vorba despre el.

Martorii au relatat că Dr. Mehmet Oz, administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, a intervenit rapid pentru a ajuta directorul să nu se lovească la cap în timp ce cădea. Membrii Cabinetului și personalul medical al Casei Albe au reacționat și ei, ridicându-i picioarele și acordându-i îngrijiri.

Precizăm că mai mulți oficiali ai Novo Nordisk și Eli Lilly au fost prezenți pentru a discuta noile măsuri care vor face medicamentele pentru slăbit mai accesibile, un pas important în domeniul tratamentului obezității.