Un medic explică. Pericolul ficatului gras

Medicul Adrian Marinescu de la Institutul ”Matei Balş” din Capitală a atenţionat asupra afecţiunilor hepatice care nu sunt virale, dar care pot pune în pericol viaţa dacă nu sunt diagnosticate şi tratate. Medicul a dat exemplul steatohepatitei sau aşa-numita boală a ficatului gras.

”Numim hepatită orice situaţie care duce la un moment dat la o inflamaţie a ficatului, poate fi ceva acut, poate să fie cronic. Discuţia cu omul modern e mai mult decât clară: omul modern, din păcate, nu are stilul de viaţă cel mai corect, nu reuşeşte să adapteze şi să echilibreze nici partea legată de stilul alimentar – nu aş spune regim, că nu vorbim de regim, ci de stil alimentar – de ceea ce face apropo de activitatea fizică, de felul în care se fereşte de boli etc. De multă vreme discutăm de sindrom metabolic, de steatohepatită, adică de ficatul gras. Probabil că mulţi spun: bine, dacă nu am un virus hepatitic, de ce e atât de important? Păi e important şi eu le explic pacienţilor în felul următor: dacă e ficat gras foarte probabil că grăsimile sunt şi în altă parte. Vom avea evenimente cardiace, în sfera neurologică ş.a.m.d. E clar că ne vom scurta viaţa şi se va întâmpla foarte repede”, a declarat doctorul la Medika Tv.

Potrivit acestuia, ”în România nu avem un stil de viaţă care să asigure o perioadă lungă de supravieţuire”, deşi ţara noastră nu se află pe ultimele locuri în ceea ce priveşte acest aspect.

El a explicat că sunt pacienţi care au un virus hepatitic, şi au şi ficat gras, ceea ce le pune în pericol viaţa.

”Vom ajunge în punctul în care virusul influenţează şi el partea legată de ficatul gras. E stilul de viaţă, toate lucrurile merg asemenea unui puzzle. (…) Cred că indiferent dacă au hepatită B sau C, la 40-50 de ani, eu cred că cel puţin o treime dintre pacienţi au un grad de ficat gras, un anumit grad, nu înseamnă că e mare. Deci cel puţin o treime. Nu totdeauna faptul că faci un colesterol şi vezi din sânge că e mai mare sau că e normal, nu de acolo. Sunt şi teste care să precizeze mult mai clar şi să măsoare. Dar să ştiţi că e extrem de frecventă situaţia asta, dacă şi cauţi şi dacă faci o monitorizare”, a adăugat medicul.

Marinescu a spus că pacienţii cu hepatite virale, cei cu boli cronice precum diabet, cei cu probleme cardiace trebuie să verifice dacă au ficat gras.