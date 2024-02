Un spital propus pentru desființare a înflorit

Spitalul Smeeni din judeţul Buzău, unitate propusă în anul 2010 pentru desfiinţare, în timpul lui Emil Boc, a inaugurat cea mai modernă bază de recuperare medicală din regiune, lucrările fiind realizate doar într-un an, cu ajutorul fondurilor europene, potrivit celor implicați.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 3 milioane de euro şi a presupus construirea unui nou corp de clădire în curtea unităţii spitaliceşti şi dotarea imobilului cu aparatură medicală de ultimă generaţie, inclusiv un bazin pentru terapie, care va oferi sprijin unei palete largi de pacienţi.

„Ne bucurăm de demararea activităţii acestei noi baze de tratament. Beneficiarii sunt pacienţii care au nevoie de recuperare medicală post-operatorie, accidente, fracturi, pacienţi cu fracturi osteoarticulare, pacienţi neurologici, după operaţie, pacienţi care vor să îşi întreţină starea de sănătate. Este unică pentru că are hidroterapie, ceea ce nu are niciun ambulator de recuperare medicală, are tipuri de proceduri ce nu există în judeţul Buzău. Lista noastră de aşteptare este foarte mare. Valoarea proiectului este de aproape 3 milioane de euro, 2,5 milioane din fonduri europene. Acest spital urma să fie desfiinţat în anul 2010. Pentru acei pacienţi care pot beneficia de două ori pe an câte 10 zile prin Casa de Sănătate, patru proceduri sunt gratuite. Când au nevoie de mai multe proceduri, există pachete avantajoase”, a declarat managerul Spitalului Smeeni, Marilena Dobrescu.

Unitatea spitalicească a reuşit să atragă şi cadre medicale noi, odată cu investiţiile făcute în infrastructură.

„Ca şi dotări mi se pare că s-a investit foarte mult, clădirea nou deschisă beneficiază de dotări de ultimă generaţie, consider că este genul de Centru care este capabil să atragă o gamă largă de pacienţi atât pe partea de recuperare medicală, dar şi pe celelalte arii”, a precizat medicul pediatru Mirela Dan.

Prezent la inaugurare a fost și senatorul Lucian Romaşcanu, preşedintele PSD Buzău, carea a declarat că pentru noua bază de tratament au fost făcute eforturi astfel încât să se găsească sumele necesare realizării proiectului, atrăgând atenţia asupra unei strategii naţionale de îmbunătăţire a condiţiilor din unităţile spitaliceşti.

„În acest Guvern de coaliţie s-a decis ca parlamentarii să aibă pentru comunităţile locale posibilitatea să aloce nişte sume pe proiecte. Pentru 2023, cea mai importantă destinaţie a banilor a fost să dăm toţi parlamentarii PSD pentru Spitalul de la Smeeni. Am completat sumele care lipseau cauzate de creşterea de costuri cu materialele de construcţii. Eu am mai ajuns, din fericire nu pentru mine, prin spitale şi nivelul de dotare aici este de secolul XXI. Ce vedem noi aici este un ambulator de 3 milioane de euro. Un spital nou costă peste 150 – 200 milioane euro. Din păcate, pereţii sunt vechi, există tot felul de probleme pe infecţiile nosocomiale şi pe igienă la un moment dat, este greu de păstrat ceva ce are 40 – 50 de ani vechime, dar a început un proces de reînnoire a infrastructurii medicale şi lucrurile se vor vedea”, a subliniat Lucian Romaşcanu.

