Ungaria, la vânătoare de turiști ruși

Ce merită încercat în Ungaria?

Semnul distinctiv al Ungariei este gulașul gros și bogat. Aceasta este carne înăbușită cu cartofi, morcovi, ceapă și condimente cu adaos de un sos gros. Un alt fel de mâncare local preferat este papricașul, de asemenea, făcut din carne înăbușită cu multă boia.

Acest condiment este iubit în Ungaria și adăugat oriunde este posibil. La vânzare, puteți găsi mai mult de o duzină de soiuri de boia de ardei cu diferite grade de picătură, precum și boia de ardei sub formă de pastă. In plus, in Ungaria trebuie sa încerci untura, care se consuma aici sarata, afumata si chiar prajita.

(…) Cât despre băuturi… „în restaurante, comandați vin local, de exemplu, alb dulce de la Tokaj sau „Inima taurului” lui Eger. Mai bine, mergeți într-una dintre regiunile viticole pentru un tur și degustare. Pentru cei cărora le place ceva mai tare, ungurii vor oferi țuică de fructe – palinka .

Ungurii se laudă că dacă faci o gaură în pământ oriunde în țară, poți găsi un izvor termal. Numai în Budapesta sunt peste 120, așa că vizitarea orașului fără a vizita băile termale ar fi ratată. Localnicii înșiși adoră să se înmoaie în apa caldă, să își expună spatele la pâraiele clocotite și să joace șah chiar în bazine.