Universitatea Craiova caută la Viena prima victorie în Conference League

Universitatea Craiova joacă, la Viena, un meci ce se poate dovedi decisiv pentru calificare.

De Mihai Dumitru
Universitatea Craiova caută la Viena prima victorie în Conference League

Steven Nsimba și Mirel Rădoi au prefațat meciul într-o Conferință de presă FOTO: Facebook/Universitatea Craiova

Universitatea Craiova joacă, la Viena, un meci ce se poate dovedi decisiv pentru calificare.

Ora 22:00, stadionul Allianz din Viena va fi locul disputei dintre echipa locală Rapid și Universitatea Craiova, contând pentru etapa a 3-a din noul format al Conference League, în direct la Prima Sport 1 și pe primaplay.ro

Universitatea Craiova și Rapid Viena joacă un meci decisiv în această seră.  Austriecii au zero puncte din primele două partide și au pierdut la scor de forfait meciul jucat acasă cu Fiorentina. Oltenii au un punct, în urma remizei interne cu Noah din Armenia. Jocul va fi văzut în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro.

Este clar că pentru ambele formații este genul de decisiv pentru șansa de continua într-o etapă superioară. Cum în Conference League sunt doar 32 de echipe în noul format și doar șase runde în loc de opt, cu 36 de locuri în Champions League și Europa League, miza fiecărei partide este enormă pe măsură ce trec etapele. Ambele echipe sunt momentan pe locuri care nu duc mai departe, dar își doresc prin cele trei puncte să redreseze situația.

Antrenorul Mirel Rădoi spune că a ne lua după faptul că Rapid nu a obținut încă vreun punct ar fi o eroare fatală, pentru că alb-verzii din Viena joacă agresiv, extrem de ofensiv și echipa sa va întâmpina mari probleme. Însă vârful francez Nsimba e mult mai tranșat, declarând că a venit nu să vadă Viena ci să câștige meciul și Craiova are multe atuuri pentru a reuși acest lucru, dacă va repeta evoluția din repriza a doua egalului de acasă cu Rapid. Dacă vom juca așa cum am făcut-o cu Rapid avem toate șansele să ne întoarcem cu toate punctele – spune puternicul vârf din Bănie.

Echipe probabile:

Rapid Viena: Gartler – Cvetkovic, Ahoussou, Raux-Yao – Bolla, Antiste, Romeo, Seidl, Demir – Kara, Wurmbrand

Rezerve: Goschl, Hedl, Amane, Auer, Grgic, Gulliksen, Radulovic, Schaub, Tilio, Weixelbraun

Antrenor: Peter Stoger

 

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluţă, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Lung jr. – Stevanovic, Teles, Anzor, Etim, Nsimba, Badelj, Băsceanu, Crețu, Houri, Mogos, Fl. Ștefan

Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion: Allianz Stadion

Arbitru: Martin Matosa (Slovenia)

Asistenți: Aleksandar Kasapovic, Matic Meznar

Arbitru VAR: Asmir Sagrkovic

Arbitru AVAR: Aleksandar Matkovic

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro