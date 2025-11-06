Universitatea Craiova și Rapid Viena joacă un meci decisiv în această seră. Austriecii au zero puncte din primele două partide și au pierdut la scor de forfait meciul jucat acasă cu Fiorentina. Oltenii au un punct, în urma remizei interne cu Noah din Armenia. Jocul va fi văzut în direct pe Prima Sport 1 și pe primaplay.ro.

Este clar că pentru ambele formații este genul de decisiv pentru șansa de continua într-o etapă superioară. Cum în Conference League sunt doar 32 de echipe în noul format și doar șase runde în loc de opt, cu 36 de locuri în Champions League și Europa League, miza fiecărei partide este enormă pe măsură ce trec etapele. Ambele echipe sunt momentan pe locuri care nu duc mai departe, dar își doresc prin cele trei puncte să redreseze situația.

Antrenorul Mirel Rădoi spune că a ne lua după faptul că Rapid nu a obținut încă vreun punct ar fi o eroare fatală, pentru că alb-verzii din Viena joacă agresiv, extrem de ofensiv și echipa sa va întâmpina mari probleme. Însă vârful francez Nsimba e mult mai tranșat, declarând că a venit nu să vadă Viena ci să câștige meciul și Craiova are multe atuuri pentru a reuși acest lucru, dacă va repeta evoluția din repriza a doua egalului de acasă cu Rapid. Dacă vom juca așa cum am făcut-o cu Rapid avem toate șansele să ne întoarcem cu toate punctele – spune puternicul vârf din Bănie.

Echipe probabile:

Rapid Viena: Gartler – Cvetkovic, Ahoussou, Raux-Yao – Bolla, Antiste, Romeo, Seidl, Demir – Kara, Wurmbrand

Rezerve: Goschl, Hedl, Amane, Auer, Grgic, Gulliksen, Radulovic, Schaub, Tilio, Weixelbraun

Antrenor: Peter Stoger

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluţă, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Lung jr. – Stevanovic, Teles, Anzor, Etim, Nsimba, Badelj, Băsceanu, Crețu, Houri, Mogos, Fl. Ștefan

Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion: Allianz Stadion

Arbitru: Martin Matosa (Slovenia)

Asistenți: Aleksandar Kasapovic, Matic Meznar

Arbitru VAR: Asmir Sagrkovic

Arbitru AVAR: Aleksandar Matkovic