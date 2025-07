Unul dintre cei ursuleți orfani de pe Transfăgărășan a fost salvat

Primul pui de urs din zona Transfăgărășanului a fost găsit și este în siguranță, iar echipele silvice continuă căutările pentru salvarea celorlalți doi pui, a transmis ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată, joi, pe pagina de socializare a ministerului.

‘Este un pas important faptul că primul pui de urs a fost găsit și e în siguranță, dar misiunea continuă pentru a găsi ceilalți 2 pui. Le mulțumesc echipelor din teren pentru profesionalism și determinare. Avem datoria să intervenim ferm, dar responsabil, ori de câte ori viața animalelor și siguranța oamenilor sunt puse în pericol’, a menționat șefa de la Mediu.

Potrivit sursei citate, căutările continuă pentru salvarea celorlalți doi pui.

‘Echipele Direcției Silvice Argeș au reușit, în această dimineață, prinderea în condiții de siguranță a unuia dintre cei trei pui de urs rămași orfani în urma incidentului tragic din 3 iulie. Puiul a fost tranchilizat cu succes, fără a-i fi pusă viața în pericol, și va fi relocat în cursul zilei de astăzi la centrul de reabilitare pentru urși orfani de la Zărnești. Echipele silvice monitorizează permanent zona și folosesc toate mijloacele legale și tehnice disponibile. Reamintim că hrănirea urșilor este interzisă prin lege și reprezintă un pericol real pentru oameni și animale. Mulțumim tuturor celor implicați și facem un nou apel către organizațiile de mediu cu experiență să se alăture eforturilor de salvare și conservare’, se arată în postare.

Miercuri, Diana Buzoianu a declarat, într-o conferință de presă, că, deși cei trei pui ai ursoaicei împușcată pe Transfăgărașan ar fi trebuit relocați imediat după incident, acest lucru nu s-a întâmplat iar Direcția Silvică Argeș spune că îi caută.

‘Ar fi trebuit să fie relocați puii de urși imediat ce a fost împușcată și omorâtă ursoaica. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate. Astăzi, suntem în punctul în care Direcția Silvică Argeș spune că nu mai pot fi găsiți sau că-i caută. Eu am convocat conducerea Gărzii Forestiere, Gărzii Naționale și Romsilva pentru astăzi, la ora 13:00, să dea răspunsuri foarte clare de ceea ce fac în teritoriu. Aici, de fapt, avem o problemă mult mai mare decât cei trei pui de urși. Avem o situație care se repetă în fiecare an pe Transfăgărășan. În fiecare an, acolo sunt urși, în fiecare an acolo sunt incidente. Sunt aceeași oameni care trebuie să gestioneze aceste incidente, care în fiecare an nu reușesc să le gestioneze (…) Asta este ceea ce o să o să-i întreb și asta trebuie să răspundă dumnealor, în primul rând. O să avem un plan mult mai mare de măsuri care vor trebui să fie luate, pentru că astăzi contingentul de urși pe care îl avem în România nu poate să fie gestionat. În momentul de față, niciun stat european are atâția urși cât are România. Va trebui să luăm niște măsuri cu cap, care să includă garduri electrice și cu posibilitatea autorităților din local să intervină acolo unde există un risc pentru populație’, a spus Buzoianu.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat, luni, într-un comunicat, că a transmis, în data de 7 iulie, o adresă oficială către Direcția Silvică Argeș, solicitând finalizarea acțiunii în conformitate cu legislația în vigoare, în contextul în care s-a confirmat prezența a trei pui orfani.

‘Salutăm disponibilitatea centrului de reabilitare pentru urși de la Zărnești, administrat de Asociația ‘Milioane de Prieteni’, de a prelua și îngriji acești pui. Existența unui astfel de partener responsabil și pregătit este esențială în intervențiile rapide și eficiente. Ministerul va continua să monitorizeze cazul și solicită autorităților locale să acționeze cu celeritate, în spiritul legii și al protecției faunei sălbatice’ a precizat MMAP în comunicatul din 7 iulie.

În urma incidentului petrecut în 3 iulie pe Transfăgărășan, soldat cu decesul unui motociclist, care a fost atacat de un exemplar de urs brun, echipa de intervenție desemnată a acționat conform procedurilor legale și a recurs la extragerea ursoaicei implicate, în baza Ordonanței de Urgență nr. 81/2021, a mai precizat la vremea respectivă ministerul de resort.