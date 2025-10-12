Următorul premier al Japoniei, o femeie pasionată de heavy metal și tobe

Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa. Spre deosebire de majoritatea fanilor de heavy metal care se potolesc odată cu vârsta, femeia care va fi probabil următorul prim-ministru al Japoniei este în continuare o entuziastă, relatează CNN.

De când cânta la tobe într-o trupă din facultate, Sanae Takaichi a rămas fan al unor formaţii precum Black Sabbath şi Iron Maiden. Cânta atât de intens, încât avea la ea două perechi de beţe de rezervă, în caz că se rupeau, potrivit presei japoneze.

Are o baterie electrică acasă şi cântă ori de câte ori este stresată, de obicei din cauza soţului ei. „Cânt după ce el adoarme”, a glumit ea într-un interviu recent acordat unui youtuber japonez.

Aceeaşi energie a definit şi ascensiunea ei politică constantă, deşi neconvenţională.

Conservatoare convinsă şi parlamentară de lungă durată, ea a câştigat preşedinţia partidului de guvernământ din Japonia pe 4 octombrie, devenind prima femeie care a obţinut acest post, după a treia încercare. Dar, având în vedere perspectivele incerte ale coaliţiei şi slăbirea partidului din cauza scandalurilor şi a frustrării alegătorilor, drumul ei către cea mai înaltă funcţie din Japonia este departe de a fi asigurat.

La câteva zile după ce a câştigat conducerea Partidului Liberal Democrat (PLD), o victorie care, în mod normal, i-ar fi garantat funcţia de prim-ministru, Takaichi a suferit un eşec neaşteptat. Partenerul de coaliţie de lungă durată al liberal-democraţilor, Komeito, a anunţat că nu se va alătura unui guvern condus de ea, invocând neîncrederea persistentă faţă de scandalul legat de un fond secret al PLD. Această ruptură o obligă pe Takaichi să se străduiască să obţină suficient sprijin parlamentar pentru a forma o administraţie stabilă.

Şi chiar dacă va deveni prima femeie prim-ministru al Japoniei, ea va moşteni o listă descurajantă de provocări.

Takaichi a susţinut de mult timp politici conservatoare, bazate pe idealuri naţionaliste şi tradiţionaliste. Victoria ei, un triumf surprinzător în sistemul politic profund patriarhal al Japoniei, semnalează alegătorilor deziluzionaţi ai PLD că varianta tradiţională a conservatorismului este încă înrădăcinată.

Membră proeminenă a grupului de lobby ultranaţionalist Nippon Kaigi, ea promovează educaţia patriotică. De asemenea, ea a susţinut revizuirea Constituţiei pacifiste a Japoniei, în special a articolului 9, care renunţă la război şi interzice forţele militare.

Spre deosebire de mulţi dintre colegii ei bărbaţi, Takaichi nu provine dintr-o dinastie politică. S-a născut în prefectura Nara, tatăl ei lucrând pentru o companie de automobile, iar mama fiind ofiţer de poliţie.

Înainte de a intra în politică, a fost stagiară pentru o congresmenă democrată americană şi a fost comentator TV, „purtând fuste mini, conducând motociclete şi prezentându-se într-un mod vivace, neconvenţional, care contrasta puternic cu comentatorii tipici mai în vârstă”, spune Hajime Kidera, profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Economice a Universităţii Meiji.

Dar Takaichi a renunţat la motocicleta ei iubită Kawasaki Z400GP după ce a devenit parlamentară în 1993, la vârsta de 32 de ani, pentru a evita accidentele care i-ar fi putut împiedica activitatea.

Prima sa experienţă în politică a fost ca parlamentar independent în parlamentul japonez. În acea perioadă, a cunoscut hair-stilistul care i-a aranjat părul în următoarele trei decenii. Yukitoshi Arai a declarat pentru CNN că, încă de la început, Takaichi aspira să fie ca Margaret Thatcher.

Când Arai a aflat că Takaichi a câştigat conducerea PLD, a spus: „Am fost atât de fericit, încât mi s-a făcut pielea de găină”.

El şi-a amintit cu drag cum, după primele lupte politice, Takaichi s-a alăturat PLD în 1996. „Am decis să exprimăm hotărârea ei reînnoită prin coafura ei şi i-am tăiat părul scurt”, a spus el. Astfel a luat naştere iconica „tunsoare Sanae” – elegantă, precisă şi practică pentru o politiciană ocupată.

De când s-a alăturat PLD, Takaichi a fost realeasă de nouă ori. A deţinut mai multe funcţii în cabinet, inclusiv în domeniul egalităţii de gen şi al problemelor demografice, şi a prezidat Consiliul de Cercetare Politică al partidului. Cel mai recent, a ocupat funcţia de ministru al securităţii economice în administraţia lui Fumio Kishida.

Takaichi s-a căsătorit în 2004. Într-un interviu recent, ea a spus că a acceptat să se căsătorească cu soţul ei, un coleg parlamentar din PLD, fără să fi avut vreodată o întâlnire.

El i-a cerut mâna la telefon, spunându-i că o urmărea „de ceva timp”. Îndrăzneala lui şi imprudenţa ei I-ar putea surprinde pe unii. Dar soţul ei era o partidă bună, a spus ea – este bucătar profesionist.

„Mi-a spus: «Nu va trece nici o zi fără să mănânci mâncare bună». Aşa că am făcut pasul”, a povestit ea amuzată, recunoscând că nu se pricepe prea bine la gătit.

Problemele economice şi demografice ale Japoniei reprezintă provocări imediate pentru Takaichi, în cazul în care va deveni următorul prim-ministru al Japoniei.

Scăderea natalităţii în ţară înseamnă o forţă de muncă în scădere, care trebuie să susţină o populaţie vârstnică în creştere. Inflaţia record şi yenul slab afectează, de asemenea, gospodăriile şi cresc costurile de trai.

La scurt timp după alegerea ei, yenul a atins un nou minim, pe fondul aşteptărilor unor stimulente fiscale majore. Takaichi a propus cheltuieli pe scară largă şi inflaţie scăzută încă din propriul slogan, „Sanaenomics”, care aminteşte de sloganul mentorului său Shinzo Abe, „Abenomics”.

„Un astfel de discurs poate slăbi şi mai mult yenul şi poate ridica îngrijorări cu privire la nivelul datoriei Japoniei. Pentru oamenii obişnuiţi, care se confruntă deja cu creşterea preţurilor, este, de asemenea, o preocupare serioasă”, spune Kidera, profesorul de politică de la Universitatea Meiji.

Relaţiile comerciale cu Washingtonul s-ar putea dovedi dificile, în special în ceea ce priveşte acordul de investiţii între Japonia şi SUA în valoare de 550 de miliarde de dolari, anunţat în septembrie, pe care Takaichi a declarat anterior că l-ar putea revizui.

În prezent, investiţiile Japoniei în SUA vizează sectoare precum semiconductorii, energia, produsele farmaceutice şi construcţiile navale, achiziţionând în acelaşi timp produse agricole americane în valoare de 8 miliarde de dolari anual. În schimb, SUA au redus tarifele vamale pentru produsele japoneze, inclusiv autoturisme, la un nivel de referinţă de 15%.

Având în vedere că există puţine detalii disponibile despre acordul de investiţii în valoare de 550 de miliarde de dolari şi ţinând cont de natura mercurială a preşedintelui Donald Trump, Takaichi pare să aştepte să vadă cum se vor desfăşura lucrurile, a declarat Rintaro Nishimura, asociat senior la firma de consultanţă The Asia Group, cu sediul în Tokyo.

Primul ei test cu Washingtonul ar putea veni rapid. Dacă Takaichi va reuşi să formeze o coaliţie şi programul lui Trump îi va permite să participe la summitul ASEAN, cei doi s-ar putea întâlni la sfârşitul lunii octombrie, la doar câteva zile după preluarea funcţiei de prim-ministru.

Dar, în ciuda perioadei scurte de pregătire, deja se fac comparaţii între cei doi lideri conservatori. Ca protejată a lui Abe, care se bucura de o relaţie strânsă cu Trump, Takaichi este de aşteptat să urmeze strategia diplomatică a mentorului său. La fel ca Abe, Takaichi a cerut o creştere semnificativă a bugetului Japoniei pentru apărare, o măsură care ar putea fi bine primită de administraţia Trump, care a îndemnat Tokyo să se apropie de pragul de 5% stabilit de NATO.

Geopolitica îi va pune la încercare şi mai mult capacitatea de lider. Cunoscută ca o susţinătoare a unei politici dure faţă de China, Takaichi a sugerat anterior că cetăţenii chinezi din Japonia au „datoria de a ajuta spionajul chinez”. Ea a susţinut, de asemenea, că crimele de război japoneze au fost exagerate şi vizitează regulat controversatul sanctuar Yasukuni, unde sunt înmormântaţi soldaţii japonezi căzuţi în război, inclusiv criminalii de război condamnaţi. Mai mulţi dintre membrii cabinetului său au legături strânse cu Taiwanul, riscând să provoace tensiuni cu Beijingul, principalul partener comercial al Japoniei.

Cu toate acestea, analiştii se aşteaptă ca poziţia sa faţă de vizitele la sanctuarul Yasukuni să se flexibilizeze odată cu preluarea funcţiei. „În realitate, Takaichi va urma probabil o logică a diplomaţiei practice. Va trebui să-şi modereze retorica anti-China pe care a afişat-o în trecut”, a declarat analistul politic Nishimura pentru CNN.

Semnele de moderare au apărut deja. Takaichi a declarat că nu va vizita Yasukuni în timpul festivalului de toamnă, probabil pentru a linişti partenerii de coaliţie îngrijoraţi.

Alegerea ei ar putea, de asemenea, să atenueze ascensiunea Sanseito, un partid populist de dreapta care a câştigat popularitate în iulie pe o platformă anti-imigraţie.

În timpul cursei pentru conducerea PLD, toţi cei cinci candidaţi au promis măsuri mai dure împotriva străinilor. Dar Takaichi s-a remarcat prin retorica sa, promiţând să ia măsuri dure împotriva vizitatorilor şi imigranţilor care încalcă regulile.

Ea a citat, de asemenea, istorii neconfirmate despre turişti care ar fi lovit cu picioarele cerbi sacri în oraşul său natal, Nara, remarci care au stârnit critici. Ulterior, ea a clarificat că intenţia sa era de a sublinia anxietatea şi furia crescândă a multor japonezi faţă de străinii „scandalagii”.

Pe plan intern, Takaichi trebuie să reconstruiască însă încrederea publicului după ani de scandaluri în cadrul partidului său. În 2022, dezvăluirile despre legăturile unor parlamentari ai PLD cu fosta Biserică a Unificării au afectat reputaţia partidului. În anul următor, mai mulţi parlamentari au fost acuzaţi că nu au declarat veniturile sau nu au dezvăluit cadourile primite, adâncind frustrarea publicului.

Criticii spun că bilanţul lui Takaichi în ceea ce priveşte drepturile femeilor este mixt şi va fi un alt test pentru popularitatea sa. Ea se opune ca femeile căsătorite să-şi păstreze nume de familie separate şi se opune succesiunii feminine în familia imperială. Cu toate acestea, în timpul campaniei sale din 2025, ea a propus scutiri fiscale pentru îngrijirea copiilor şi stimulente corporative pentru îngrijirea copiilor în cadrul companiilor, poate semne ale unei schimbări prudente către politici mai favorabile femeilor.

Ascensiunea lui Takaichi provoacă o schimbare bruscă în peisajul politic al Japoniei. Echilibrată, dar departe de a fi sigură că va deveni prima femeie prim-ministru a ţării, ea conduce, de asemenea, PLD înapoi către rădăcinile sale conservatoare, după ani de conducere centristă.

Întrebarea este acum dacă alegerea lui Takaichi şi pariul pe care PLD l-a pus pe ea vor revigora soarta partidului sau vor grăbi declinul acestuia.