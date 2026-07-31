USR cere convocarea de urgență a Camerei Deputaților pentru adoptarea Legii ANI

USR solicită convocarea de urgență a Camerei Deputaților într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea Legii ANI, considerată un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lidera deputaților USR, Diana Stoica, a anunțat că i-a transmis o scrisoare președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prin care cere declanșarea rapidă a procedurii parlamentare.

„Tocmai i-am trimis o scrisoare domnului Sorin Grindeanu. România nu își permite să piardă niciun euro din banii europeni, de care aveam nevoie ca de aer. Parlamentul trebuie să adopte de urgență legile jalon”, a transmis Diana Stoica într-un mesaj publicat pe Facebook.

În documentul trimis conducerii Camerei Deputaților, USR solicită convocarea Biroului permanent încă de vineri seară și organizarea unei sesiuni extraordinare în perioada 3-7 august, pentru dezbaterea și adoptarea proiectului privind modificarea și completarea legislației în domeniul integrității.

Potrivit formațiunii, legea reprezintă Jalonul 431 din PNRR, prin care România s-a angajat să adopte o legislație consolidată privind integritatea, incompatibilitățile și conflictul de interese. USR susține că neadoptarea actului normativ în termen poate avea consecințe financiare importante pentru țară.

Diana Stoica avertizează că întârzierea adoptării legii ar putea duce la pierderea a 770.798.610 euro din fondurile europene alocate României prin PNRR. În opinia sa, adoptarea rapidă a proiectului este necesară atât pentru respectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, cât și pentru continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații își vor susține în continuare amendamentele la Legea ANI, după ce PNL a redepus proiectul în Parlament, la o zi după ce acesta a fost respins în Senat. Liderul PSD susține că amendamentele propuse de partid sunt necesare și a reluat atacurile la adresa liderului USR, Dominic Fritz, despre care afirmă că „ocupă ilegal scaunul de primar” și că trebuie să părăsească funcția, scrie News.ro.

Grindeanu a precizat că așteaptă să vadă noua formă a proiectului depus de liberali și a spus că speră ca aceasta să fie una „corectă și transparentă”. În opinia sa, modificările propuse de PSD urmăresc îmbunătățirea actului normativ și nu reprezintă o încercare de blocare a reformei privind integritatea în funcțiile publice.