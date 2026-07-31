USR cere convocarea de urgență a Camerei Deputaților pentru adoptarea Legii ANI

USR solicită convocarea de urgență a Camerei Deputaților într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea Legii ANI, considerată un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lidera deputaților USR, Diana Stoica, a anunțat că i-a transmis o scrisoare președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prin care cere declanșarea rapidă a procedurii parlamentare.
„Tocmai i-am trimis o scrisoare domnului Sorin Grindeanu. România nu își permite să piardă niciun euro din banii europeni, de care aveam nevoie ca de aer. Parlamentul trebuie să adopte de urgență legile jalon”, a transmis Diana Stoica într-un mesaj publicat pe Facebook.
În documentul trimis conducerii Camerei Deputaților, USR solicită convocarea Biroului permanent încă de vineri seară și organizarea unei sesiuni extraordinare în perioada 3-7 august, pentru dezbaterea și adoptarea proiectului privind modificarea și completarea legislației în domeniul integrității.
Potrivit formațiunii, legea reprezintă Jalonul 431 din PNRR, prin care România s-a angajat să adopte o legislație consolidată privind integritatea, incompatibilitățile și conflictul de interese. USR susține că neadoptarea actului normativ în termen poate avea consecințe financiare importante pentru țară.
Diana Stoica avertizează că întârzierea adoptării legii ar putea duce la pierderea a 770.798.610 euro din fondurile europene alocate României prin PNRR. În opinia sa, adoptarea rapidă a proiectului este necesară atât pentru respectarea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, cât și pentru continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Grindeanu, după ce PNL a redepus legea ANI în Parlament: Ne vom susţine în continuare amendamentele
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații își vor susține în continuare amendamentele la Legea ANI, după ce PNL a redepus proiectul în Parlament, la o zi după ce acesta a fost respins în Senat. Liderul PSD susține că amendamentele propuse de partid sunt necesare și a reluat atacurile la adresa liderului USR, Dominic Fritz, despre care afirmă că „ocupă ilegal scaunul de primar” și că trebuie să părăsească funcția, scrie News.ro.
Grindeanu a precizat că așteaptă să vadă noua formă a proiectului depus de liberali și a spus că speră ca aceasta să fie una „corectă și transparentă”. În opinia sa, modificările propuse de PSD urmăresc îmbunătățirea actului normativ și nu reprezintă o încercare de blocare a reformei privind integritatea în funcțiile publice.
3 comentarii
isi vand si oasele parintilor, pentru bani si interese! Nu cereti de unde nu este.
” Prin intermediul unui boicot parlamentar coordonat la milimetru, partidele care până mai ieri spuneau că sunt adversare ireconciliabile, PNL, USR și AUR, și-au dat mâna pentru a trânti noua Lege a Agenției Naționale de Integritate (ANI). Ceea ce confirmă alianța PNL-AUR pentru supraviețuirea guvernului demis al lui Ilie Bolojan.
Miza acestei frății transpartinice a fost dublă: blocarea unor instrumente mai aspre de verificare a averilor politicienilor și salvarea unor primari cu dosare de incompatibilitate, cap de listă fiind Dominic Fritz.
Prețul plătit de cetățeni pentru acest scut politic este însă unul astronomic: pierderea a 770 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. ”
Deci ce vrea USR? Sa-i salveze scaunul lui Fritz?! Puteau vota legea, dar cand Fritz e mai important6 ca romanii, asta e.
Fiecare popor isi merita conducatorii/reprezentantii pe care i-a votat.
„Salvati soldatul Fritz”. „totul ptr front, totul ptr Fritz” „noi doar cu Fritz in frunte vom avea victorii multe”
Sa mai zica cineva ca astia reprezinta interesele romanilor si nu doar propriile interese.
Nu mai umblați cu cioara vopsită. Nu ne doare nici în moțul de la bască de Fritz.
Problema este cutiile de pantofi cu bani care erau exceptate de la declarația de avere.