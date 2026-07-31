Grindeanu, după ce PNL a redepus legea ANI în Parlament: Ne vom susţine în continuare amendamentele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că social-democrații își vor susține în continuare amendamentele la Legea ANI, după ce PNL a redepus proiectul în Parlament, la o zi după ce acesta a fost respins în Senat. Liderul PSD susține că amendamentele propuse de partid sunt necesare și a reluat atacurile la adresa liderului USR, Dominic Fritz, despre care afirmă că „ocupă ilegal scaunul de primar” și că trebuie să părăsească funcția, scrie News.ro.

Grindeanu a precizat că așteaptă să vadă noua formă a proiectului depus de liberali și a spus că speră ca aceasta să fie una „corectă și transparentă”. În opinia sa, modificările propuse de PSD urmăresc îmbunătățirea actului normativ și nu reprezintă o încercare de blocare a reformei privind integritatea în funcțiile publice.

Ce a spus Sorin Grindeanu

„Vă aduc aminte că proiectul de lege n-a fost depus de PSD, a fost depus de coaliţia de guvernare actuală. Un proiect de lege care spunea că declaraţiile de avere sunt la secret, un proiect de lege care spunea că trebuie să ai prag, un proiect de lege care îi făcea scăpaţi pe diverşi, care sunt în diverse situaţii în acest moment, de incompatibilitate sau de conflict de interese. Ăsta-i proiectul, nu l-am depus noi. Am încercat, prin amendamentele pe care le-am făcut, să facem un proiect de lege cât mai bun”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că proiectul de lege nu a fost inițiat de PSD, ci de actuala coaliție de guvernare, iar amendamentele depuse de partid au avut scopul de a clarifica prevederile privind incompatibilitatea și conflictul de interese. El a insistat că PSD își va menține poziția și în actuala procedură parlamentară. Referindu-se la Dominic Fritz, Grindeanu a afirmat că acesta ocupă funcția de primar al Timișoarei în mod ilegal de mai bine de o lună și că ar trebui să plece din funcție.

Fritz ocupă, ilegal, scaunul de primar la Timişoara, spune Grindeanu

„De mai mult de o lună de zile, şi am verificat, adică din 18 iunie, domnul Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese, deci e o decizie definitivă şi irevocabilă. Şi asta este o decizie a instanţei. Nu e o acuzaţie politică a lui Sorin Grindeanu, este o decizie a instanţei din România. Nu e nici vreo acuzaţie politică şi nici vreun TikTok din ăsta userist. Pe scurt, de mai bine de o lună, Fritz ocupă, ilegal, scaunul de primar la Timişoara. Acest lucru este clar”, a completat Grindeanu, arătând că Dominic Fritz trebuie să părăsească acest post.

PNL și USR au redepus proiectul de lege în Parlament după eșecul votului din Senat, fără amendamentul contestat de opoziție. Disputa dintre cele două tabere continuă, fiecare acuzând cealaltă că pune în pericol atât reforma privind integritatea în funcțiile publice, cât și accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

Un amendament la Legea ANI, inițiat de senatorul PSD Ion Cristinel Rujan, prevede că persoanele pentru care a fost stabilită definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Amendamentul l-ar putea lăsa fără mandat pe edilul Timișoarei, Dominic Fritz, după ce ÎCCJ a menținut raportul prin care acesta a fost găsit în conflict de interese. Legea ANI este jalon în PNRR.