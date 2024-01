Va sparge Drăgușin tabuul pentru români?

Va sparge Radu Drăgușin tabuul Tottenham pentru români?

Radu Drăgușin a avut de ales între un nume uriaș din fotbalul mare, Bayern Munchen și unul cunoscut în fotbalul englez, dar nu la nivel de top, Tottenham Hotspurs. Și a decis, fără să stea mult pe gânduri, gruparea londoneză. Va fi cel mai scump jucător român din toate timpurile, are condiții regești de la bun început, dar se pune serios marea întrebare dacă fundașul națikonalei României va fi primul român din patru, câți au îmbrăcat tricoul lui Spurs, care să reușească. Pentru că Drăgușin are de doborât un tabuu deloc plăcut, cu alți trei predecesori și nu nume oarecare, care au eșuat transferându-se la Tottenham.

Primul a fost Ilie Dumitrescu, omul care îi înnebunise pe englezi cu evoluția fabuloasă din vioctoria de la Mondialul american împotriva Argentinei, când a reușit o dublă. A semnat imediat după Mondial, în 1994, dar povestea sa a durat un singur an, timp în care a jucat 20 de meciuri și a înscris cinci goluri, după care a fost cedat la FC Sevilla. S-a vorbit mult atunci în tabloidele britanice despre aventurile amoroase ale lui Ilie decât dspre reușitele sale de pe gazon. În aceeași perioadă a ajuns de la PSV Eindhoven și Gică Popescu. A stat tot un an, 27 de apariții, trei goluri, dar rolul său era de închizător, nu de marcator. A plecat la o mare forță a Europei, FC Barcelona, unde a evoluat alături de cumnatul său Gheorghe Hagi. Ultimul român care a călcat pe gazonul stadionului lui Tottenham, după ce s-au plătit lui FCSB 9,5 milioane euro, a fost Vlad Chiricheș. Se întâmpla în 2013. Vlad a jucat 45 de meciuri, cele mai multe dintre toți românii, dar în 2015 Spurs l-a vândut la Napoli, pentru 7 milioane de euro.

