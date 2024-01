Radu Drăgușin, cel mai scump jucător român din istorie!

Radu Drăgușin a fost cel care și-a decis singur destinul. Genoa l-a anunțat că a căzut de acord atât cu Bayern Munchen cât și cu Tottenham, dar cuvântul decisiv îi va aparține.

În funcție de ce va alege el clubul italian va semna documentele cu învingătoarea acestei curse. Și Drăgușin a decis pe loc Tottenham, deși Bayern îi oferea o mulțime de avantaje. Visul său, de a juca în Premier League, devine astfel realitate iar la Tottenham are toate șansele să devină unul dintre cei mai buni fundași centrali din Europa. Va încasa 72.000 de euro pe săptămână, aproape trei milioane de euro net pe an. Și deja este mai bogat cu un milion de lire sterline, suma pe care i-a oferit-o Spurs la semnătură.

Contractul este foarte bun, până în 2029, deci cinci ani. Cu acest transfer Radu Drăgușin a devenit cel mai scump fotbalist român din istorie, suma transferului fiind de 25 milioane euro plus alte cinci din bonusuri de peformanțe, total 30 milioane. Pe locul 2 se află transferul lui Adrian Mutu de la Parma la Chelsea pentru 19 milioane euro în 2003 și apoi cel al lui Cristi Chivu, în 2004, de la Ajax la AS Roma, pentru 18 milioane euro.

Agentul jucătorului, Florin Manea, a oferit detalii amănunțite GSP despre orele în care Radu Drăgușin a făcut alegerea, confirmând faptul că Bayern îi oferise mult mai mulți bani.

„E totul gata. Vom zbura la Londra și după vizita medicală se va oficializa. Azi dimineață, la ora 8, s-a luat decizia. Noi eram hotărâți să mergem la Tottenham, dar a venit oferta de la Bayern. Și ne-am oprit în loc.

Eram în drum spre aeroport. Am zis că trebuie să ne gândim bine și să evaluăm. Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi. Nu îmi vine să cred că am refuzat Bayern.

Dar asta e decizia. Am luat-o cu Radu și familia lui. I-am anunțat pe cei de la Bayern că asta e decizia, că au venit pe ultima sută de metri și că era greu să ne schimbăm decizia. Poate pe viitor vom ajunge din nou acolo.

Suntem bulversați. Să refuzi Bayern… Dar a fost ce și-au dorit Radu și familia lui. E fericit. Mergem la Tottenham! Normal că Radu s-a gândit la oferta lui Bayern. Decizia am luat-o dimineață. E greu să ai de făcut asemenea alegere. Bayern l-a dorit insistent, dar oferta oficială a venit în ultima noapte.

Erau mai mulți bani de la Bayern, dar a zis că acesta e pasul corect în carieră. Am stat toată noaptea să ne gândim Nu am dorit deloc. Am stat să vedem care sunt plusurile și minusurile. Și Napoli și AC Milan l-au vrut. Dar el a dorit de mic să joace în Premier League.

„Nu a ales banii. Erau mai mulți la Bayern. A zis că acesta e pasul corect pentru cariera lui. E de apreciat că a ales cariera deasupra banilor. Nu știu câți ar fi refuzat oferta pe care am a avut-o de la Bayern. Au fost mulți care nu credeau că refuzăm Bayern. Am zis că ăsta e pasul corect.

Era destul de mare diferența. Aproape jumătate în plus, dacă nu chiar încă o dată. Dar nu contează sumele. Nu au fost niciodată o prioritate. Mereu vom alege pașii care credem că sunt corecți. Cred că a cântărit că mereu și-a dorit să ajungă în Premier League.

Tottenham era cam departe de ce voia Genoa, dar am zis că dacă se înțeleg, vom alege Tottenham. Dacă nu, înseamnă că așa a vrut Dumnezeu și mergem la Bayern. Tottenham a făcut eforturi mari.

Acum îl vor pe 6 ani și jumătate. Avem ofertă pe 5 ani și jumătate. Mai sunt mici detalii de pus la punct, dar 99% suntem înțeleși”