Lovitură de imagine: portarul naționalei României va apăra la Atletico Madrid

Abia s-au stins ecourile transferului de senzație al fundașului central al naționalei României, Radu Drăgușin, de la Genoa la Tottenham, pentru suma de 25 milioane de euro plus alte cinci milioane bonus și avem o a doua mutare de mare impact în fotbalul mare, e drept una care nu are anvergura financiară a lui Drăgușin.

Rapid i-a făcut portarului Horațiu Moldovan, venit în urmă cu aproape trei sezoane în Giulești, o clauză de reziliere, pe baza căreia orice club îl poate transfera fără ca bucureștenii să poată spune un cuvânt de impotrivire, în valoare de 800.000 de euro. O clauză care pentru un club cu potență financiară este ca și cum ar merge să cumpere covrigi sau semințe, atât de facilă este de achitat. De ce o sumă atât de mică? Deoarece acum trei ani Horațiu Moldovan nu era nici pe departe cine este acum, adică numărul 1 la naționala României.

Au fost mai întâi elvețienii de la Basel, dar nu ofereau mai mult de 400.000 de euro, apoi Dinamo Zagreb, cu 600.000 de euro, dar la aceste sume șefii Rapidului au fost fermi și au spus că Molodvan va pleca doar la clubul care va plăti clauza integral, până la ultimul euro.

Așa s-a ajuns la Betis Sevilla și se părea că aceasta va fi destinația curândă a lui Moldovan, dar absolut din senin a apărut Atletico Madrid, a treia forță din La Liga și care are de ani zile cel mai bun portar, slovenul Jan Oblak. Atletico acționat foarte rapid, a și aunțat că Horațiu Moldovan va fi al doilea portar din lot, rezerva Grbic fiind vândută la Sheffield United pentru 2 milioane euro.

Portarul echipei naționale va semna cu Atletico pe 4 ani și jumătate, va avea un salariu de 800.000 de euro în primul sezon, însă acesta va crește gradual, de la un an la altul.

La început, sincer să vă spun, nu prea am crezut (n.r.- că se face transferul la Atletico). După aceea, când am văzut că avansează lucrurile, am spus că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat vreodată?

Poate acest tren nu mai vine niciodată, poți să fii cel mai bun portar din România. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci și când îmi va veni șansa, sper să demonstrez că am valoare. Am o legătură foarte strânsă cu Mister Edi (n.r.- Edi Iordănescu), m-a felicitat, vom vedea câte meciuri voi juca până la vară.

Cred că, după cum am mai spus-o, de asta e frumos fotbalul, e imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă la Liga 2 și acum sunt foarte aproape să semnez cu Atletico Madrid. E ceva SF! Le mulțumesc familiei, antrenorilor, Rapidului, suporterilor, le sunt recunoscător tot timpul.

Colegii mei nu au înțeles prea multe, nici eu, dar m-au felicitat. Provocarea e să fiu sănătos și să dau tot ce am mai bun”, a declarat Moldovan