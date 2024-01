ANPC: Nu suntem sperietoarea nimănui

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Mihai Culeafă, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Jiu, că instituţia pe care o reprezintă susţine mediul de afaceri şi nu este „sperietoarea nimănui”.

„Unii operatori economici vor să-şi clădească fericirea pe nefericirea românilor şi nu acceptăm acest lucru. Rolul nostru este acela de a proteja consumatorii. Pe de altă parte, vrem să fim partenerii operatorilor economici, al celor care respectă legea şi respectă consumatorul, cei care nu respectă trebuie să-şi asume consecinţele legii. (…). Noi susţinem mediul de afaceri, nu suntem sperietoarea nimănui, dar parteneriatul acesta trebuie să fie în ambele sensuri şi operatorii economici trebuie să înţeleagă: înainte de a pune mâna pe telefon sau pe, nu ştiu, alt mod de comunicare, mai bine ar pune mâna pe mop şi şi-ar remedia deficienţele, că nu-i ajută cu nimic, indiferent de culoare politică, statut social şi aşa mai departe, pentru că, înainte de a fi ceea ce suntem, operatori economici, directori, preşedinţi, suntem şi noi consumatori şi nu cred că ne-am dori să fim trataţi în asemenea fel, adică cu (…) produse fie fără elemente de identificare, fie expirate de anul trecut”, a spus vicepreşedintele ANPC, în conferinţa de presă organizată la Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj.

„Am văzut tensiunile din spaţiul public referitoare la ANPC, la discuţiile dintre oameni politici din zonă şi preşedintele ANPC, am fost desemnat pentru acest lucru, să vin aici să văd realitatea şi am văzut-o. Să ştiţi că nu este chiar atât de neagră, sunt pentru prima oară la Rânca, mi-a plăcut, cred că sunt peste 600 de operatori economici în zonă. Din păcate, avem şi noi probleme la nivelul Comisariatului Gorj, avem oameni foarte puţini, astăzi avem patru comisari de control, e foarte greu să gestionăm situaţia, dar vom găsi soluţii. Şi managementul la nivel judeţean lasă de dorit din punctul meu de vedere, asta vom analiza în cadrul instituţiei, pentru că este inadmisibil ca în unele unităţi de alimentaţie publică să nu se treacă din 2011 într-un control, să venim noi în comandamente în control. Eu consider că este un management defectuos la nivelul judeţului, dar asta e problema noastră, o vom rezolva foarte curând”, a spus vicepreşedintele ANPC, în conferinţa de presă organizată la Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj.

El a precizat că a aflat, când a ajuns în judeţ, că şeful CJPC Gorj, Mădălin Giurcău, care a revenit în funcţie la începutul acestui an, şi-ar fi făcut, în prima zi de lucru, după două ore, cerere pentru a intra în concediu de odihnă.

„Vă asigur că vom găsi cele mai bune soluţii pentru a aduce comisari, chiar din alte judeţe, şi a crea o structură de control care să managerieze judeţul foarte bine. (…) Problema a fost că domnul Giurcău (comisarul şef al CJPC Gorj n.r.) a fost în concediu medical, a fost suspendat, motiv pentru care nu a putut fi evaluat, dar acum căutăm cea mai bună soluţie. (…) În perioada suspendării, am delegat un alt comisar să conducă structura judeţeană”, a mai menţionat Mihai Culeafă.

Preşedintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a condamnat, săptămâna trecută, ”abuzurile” funcţionarilor ANPC aduşi din alte judeţe ”ca să hărţuiască” antreprenorii din judeţ, el precizând într-o postare pe Facebook că angajaţii instituţiilor de control ale statului fac exces de zel.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a PNL Gorj şi adresat Ministerului Economiei, în speţă Autorităţii Naţionale de Protecţie a Consumatorului, Ion Iordache precizează că mai mulţi funcţionari ANPC, delegaţi în această perioadă în Gorj, au vizat să închidă mai multe locaţii pentru motive superficiale, fără să ţină cont de pagubele produse economiei judeţului.

Declaraţiile sale vin la câteva zile după ce comisarii de la Protecţia Consumatorilor Gorj au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remediere pentru nouă unităţi din staţiunea montană Rânca, în urma unor controale efectuate la 11 operatori economici din zonă.