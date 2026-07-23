Vârsta de pensionare pentru femei, majorată din iulie. Cum verifici când poți depune dosarul

Vârsta standard de pensionare pentru unele femei a crescut de la 1 iulie, odată cu o nouă etapă din calendarul prevăzut de Legea nr. 360/2023. În anumite cazuri, pensia pentru limită de vârstă poate fi cerută la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu față de femeile care au îndeplinit condițiile în prima parte a anului. Legea prevede că pensia pentru limită de vârstă se acordă doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile privind vârsta standard și stagiul minim de cotizare.

Pentru a evita calculele greșite, Casa Națională de Pensii Publice are un calculator online. Acesta poate fi folosit gratuit de persoanele care vor să afle când îndeplinesc condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă. Utilizatorul trebuie să introducă data nașterii, sexul, numărul copiilor născuți și crescuți până la 16 ani, dacă este cazul, apoi codul de verificare. După apăsarea butonului de calcul, aplicația afișează data estimată pentru pensionare.

Rezultatul este însă orientativ. Dreptul la pensie este stabilit oficial de casa teritorială de pensii, după verificarea dosarului și a documentelor depuse. CNPP precizează că decizia de pensionare este emisă de casa teritorială de pensii.

Câți ani de cotizare sunt necesari

Vârsta nu este singura condiție pentru pensionare. O persoană trebuie să aibă și un stagiu minim de cotizare. Legea stabilește un stagiu minim contributiv de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet contributiv este de 35 de ani. Vârsta standard de pensionare urmează să ajungă la 65 de ani pentru femei și bărbați, potrivit eșalonării din lege.

În cazul femeilor, creșterea se face treptat. De aceea, persoanele care se apropie de pensionare nu trebuie să se raporteze doar la pragul final de 65 de ani. Contează anul și luna nașterii, dar și eventualele reduceri prevăzute de lege.

Cine poate ieși mai devreme la pensie

Legea prevede mai multe situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă. Reduceri pot primi femeile care au născut și crescut copii, dar și persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și au crescut copii până la 16 ani pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Reducerea este de 6 luni pentru un copil, un an pentru doi copii, un an și 6 luni pentru trei copii și poate ajunge la 3 ani și 6 luni pentru șapte sau mai mulți copii.

Această facilitate se aplică și în cazul copiilor adoptați, în condițiile prevăzute de lege. Pentru a primi reducerea, solicitanta trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor cerute.

Reduceri ale vârstei de pensionare pot exista și pentru persoanele care au lucrat în fostele grupe I și II de muncă, în condiții speciale sau deosebite, ori în domenii cu expunere la radiații. În aceste cazuri, fiecare dosar este analizat separat de casa teritorială de pensii.

Dosarul de pensionare include, de regulă, cererea de înscriere la pensie, actul de identitate, carnetul de muncă, adeverințe privind vechimea, acte de stare civilă și documente care dovedesc perioadele asimilate sau sporurile permanente.

Pentru femeile care cer reducerea vârstei de pensionare pentru copii, pot fi necesare și certificatele de naștere ale acestora.

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