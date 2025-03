Victor Ponta, călcat în picioare de Florin Talpan

Cum îți permiți domnule Ponta „să ataci ” un colonel al Armatei Române cu o carieră militară de 33 de ani, cu misiuni în teatrele de operațiuni din Bosnia și Herțegovina și Afganistan unde am văzut moartea cu ochii și am fost și decorat?

Or, instanța ar trebui să fie echidistantă și corectă iar hotărârile trebuie să fie legale, deoarece nici un individ nu are dreptul să jignească și să distrugă imaginea, viața altei persoane doar pentru că este invidios sau frustrat, iar în cazul în care o face, trebuie să fie obligat să plăteasca despăgubiri ca și sancțiune pentru fapta săvârșită, raportat la prejudiciul adus și nu raportat la cât de mari îi sunt pilele !

Da, am adus în discuția opiniei publice și am informat cetățenii că unii dintre judecători (din păcate ai ICCJ) au casat un recurs al lui Becali fără motive de nelegalitate după care alți judecători corecți tot ai ICCJ (același recurs făcut copy paste de avocata Simona Neagu) l-au respins, așa cum era normal să îl respingă de la început!

Va reamintesc că muncind de unul singur am recuperat numele STEAUA BUCUREȘTI, marca STEAUA BUCUREȘTI și palmaresul echipei de fotbal STEAUA BUCUREȘTI, care aparțin Statului Român! Am luptat cu onoare și demnitate în instanță împotriva avocaților lui Becali sau acoliților lui, plătiți cu mii de Euro, în condițiile în care cei din conducerea ministerului Apărării Naționale mi-au tăiat sporul pentru lucrari de exceptie și tot am câștigat! (mi-au tăiat acest spor pentru lucrari de excepție deoarece „i-am supărat ” rău, stricându-le treburile cu Becali).

In data de 8 Ianuarie 2004 am formulat plângere la Parchetul Național Anticorupție unde am prezentat abuzurile făcute de generalul Zisu si asa zișii superiori ai mei, dosar care nu a fost niciodată soluționat ci doar uitat in sertare.