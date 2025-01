(VIDEO) Centrul Hollywoodului, evacuat. Vedete şi-au pierdut casele

Dezastrul din SUA. Incendiile violente alimentate de vânturi puternice care au făcut ravagii miercuri în Los Angeles s-au soldat cu cel puţin cinci morţi. De asemenea zeci de mii de locuitori s-au văzut nevoiţi să fugă. Au fost distruse numeroase clădiri.

Numărul morţilor ar putea creşte în continuare, a declarat şeriful comitatului Los Angeles, Robert Luna, punctând că situaţia este „încă foarte instabilă”.

Autoritățile le-au ordonat miercuri locuitorilor din cartierul istoric Hollywood să evacueze, din cauza unui nou incendiu care a izbucnit la doar câteva sute de metri de Hollywood Boulevard, notează AFP.

„Amenințare imediată la adresa vieții. Acesta este un ordin legal de a pleca ACUM. Zona este legal interzisă publicului”, au indicat pompierii din Los Angeles, alături de o hartă care arată secțiuni din faimosul cartier al industriei cinematografice.

Incendiile de vegetaţie care ard în Los Angeles şi în împrejurimi au distrus casele mai multor celebrităţi, printre care Billy Crystal, Mandy Moore şi Paris Hilton, scrie AP.

View this post on Instagram

Preşedintele american Joe Biden şi-a anulat călătoria în Italia prevăzută pentru perioada 9-12 ianuarie din cauza incendiilor uriaşe din jurul oraşului Los Angeles, a anunţat miercuri Casa Albă. Biden, care a vizitat Los Angeles miercuri, „a luat decizia de a-şi anula viitoarea călătorie în Italia pentru a se concentra asupra gestionării răspunsului federal general în zilele următoare”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

🚨 BREAKING: New fire just exploded in Hollywood Hills

That’s 5 major wild fires in Los Angeles in 36 hours

10s of 1000s of acres burned, 100,000 people displaced, 5 dead, dozens injured, countless wildlife and helpless animals killed.

Now it looks like that’s just the… pic.twitter.com/QcToWDTHc7

— Lauren Lee (@sheislaurenlee) January 9, 2025