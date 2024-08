(VIDEO) Kamala Harris le-a promis

Kamala Harris a acceptat oficial, joi, la Chicago, nominalizarea democraţilor pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie. Ea promis că va „încheia” un acord pentru un armistiţiu în Fâşia Gaza, devastată de un război între Israel şi Hamas de mai bine de zece luni, relatează AFP.

„Este timpul să ajungem la un acord pentru (eliberarea) ostaticilor şi să instaurăm o încetare a focului”, a declarat candidata democrată la Casa Albă în cursul unui discurs rostit la Chicago. „Au fost pierdute atât de multe vieţi nevinovate. Oameni disperaţi şi înfometaţi fug fără încetare pentru a se adăposti. Amploarea suferinţei este sfâşietoare”, a adăugat ea.

Harris a promis, de asemenea, că va fi „ferm alături de Ucraina şi aliaţii noştri din NATO” şi că nu se va „împrieteni cu dictatorii”, dacă va fi aleasă preşedinta Statelor Unite în noiembrie, un atac direct la adresa lui Donald Trump.

„Nu mă voi împrieteni cu tirani şi dictatori precum Kim Jong Un, care îl susţin pe Trump, pentru că ei ştiu că el este uşor de manipulat cu linguşiri şi favoruri, ştiu că nu îi va trage pe autocraţi la răspundere pentru că el însuşi vrea să fie un autocrat”, a declarat Kamala Harris în cursul discursului de nominalizare la convenţia democrată.

Pe plan intern

„Promit să fiu preşedinta tuturor americanilor”, a afirmat vicepreşedinta, în ovaţiile asurzitoare ale miilor de delegaţi prezenţi.

Harris a promis că va reforma „sistemul de imigraţie eşuat” al Statelor Unite, abordând unul dintre cele mai explozive subiecte ale campaniei prezidenţiale.

„Ştiu că putem fi la înălţimea mândrei noastre moşteniri de naţiune de imigranţi şi să reformăm sistemul nostru de imigraţie eşuat”, a declarat vicepreşedinta SUA, promiţând că va promulga un proiect care a avut sprijinul ambelor tabere politice, dar care a eşuat din cauza rivalului ei republican. „Refuz să fac politică cu securitatea noastră”, a subliniat ea.

Kamala Harris a promis de asemenea că va crea o economie „care să permită fiecăruia să reuşească”.

Vicepreşedinta a afirmat că va crea o economie „în care fiecare să aibă posibilitatea să fie competitiv şi să reuşească, indiferent dacă locuiţi într-o zonă rurală, într-un oraş mic sau unul mare”.

Candidata democrată la alegerile prezidenţiale din SUA l-a atacat virulent pe rivalul său republican Donald Trump, acuzându-l că doreşte să dea ţara „înapoi” cu un program foarte conservator.

„Ştim cum ar arăta un al doilea mandat al lui (Donald) Trump. Totul este scris în Proiectul 2025”, a declarat Kamala Harris, referindu-se la un program ultra-conservator creat de apropiaţi ai miliardarului republican al cărui obiectiv este, potrivit ei, „să ne dea ţara înapoi cu ani” de zile. Mulţimea prezentă a răspuns scandând un slogan din campania sa: „Nu ne vom întoarce”

