(VIDEO) Panică la Urgențe. S-au trezit cu mașina în spital

Un vehicul a intrat, marţi seară, într-o sală de urgenţe a unui centru medical din Austin, SUA.

O persoană aflată în maşină a fost scoasă din maşină inconştientă şi i s-a făcut resuscitare, dar a murit la faţa locului.

Cel puţin 10 persoane au fost rănite în urma accidentului. Nu e clar dacă a fost intenționat sau nu.

A vehicle just crashed into the emergency room of an Austin hospital.

At least 10 people have been injured. pic.twitter.com/pYzUPK4Gkq

