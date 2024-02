Rică Răducanu, anunț trist. „Nu cred că mai există soluție de vindecare”

Rică Răducanu (77 de ani), fostul portar de neuitat al Rapidului, are în continuare probleme grave la picioare.

„Nu mă simt deloc bine. Nu mai am cartilaje deloc la genunchi. Am vorbit cu un medic recent și o să încerc altceva. Genunchii mei sunt bătătoriți rău de la atâta sport, săracii de ei. Am luat acum și niște alifii să dau unde mă doare și sper să fie cât de cât bine. Nu cred că mai există vreo soluție de vindecare. Voiam să îmi revin pentru că îmi este dor să alerg, să fac sport, dar nu se mai poate”, a declarat Rică Răducanu pentru click.ro!

Anul trecut, Rică Răducanu respingea posibilitatea de a se opera.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare.

Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, mărturisea acesta.