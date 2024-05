Cotidianul v-a prezentat pe larg episodul care a avut loc în minutul 71 al partidei din ultima etapă din play-out-ul SuperLigii, care a născut foarte multe reacții din toate direcțiile. Atunci Florescu de la oaspeți s-a apropiat de Hanca de la Petrolul, care urma să execute un penalty, iar cei care se pricep să citească pe buze au tradus astfel: Așteaptă să plece și apoi tragi, adică portarul lui Botoșani să își aleagă colțul, apoi șutul să se ducă exact unde este el. Hanca a ratat, trăgând pe portar iar în minutul 89 oaspeții au marcat golul victoriei. Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, s-a arătat deosebit de iritat de aceste acuzații, din punctul lui de vedere scorneli ale unor minți bolnave. Iată însă că un val de acuzații a venit din partea unui fost om al legii, celebru în anii 90 ai secolului trecut, fostul procuror Marian Nazat, care cere pur și simplu pe contul personal: Deschideți niște anchete pe mercenarii aștia!

Este un adevărat rechizitoriu din partea celui care s-a ocupat atunci, printre altele de asasinarea cântărețului Ioan Luchian Mihalea și internetul este plin de reacțiile celor care au văzut meciul și sunt convinși că a fost vorba de un aranjament, cel mai probabil pe linie politică, de partid, adică de PNL. Iată ce a scris fostul om al legii:

„Adesea, se întâmplă să mă las pradă pornirii sado-masochiste și să stau în fața micului ecran 90 de minute, cât durează, de regulă, parodiile fotbalistice. «Lupii galbeni» arătau ca niște maidanezi jigăriți, gudurându-se pe lângă botoșănenii veniți la sigur în republica de altădată a lui Caragiale. Gurile spurcate sunt de părere că zarurile s-au măsluit în culisele politice, însă iarăși mă întorc la probe, doar sunt jurist. Numai că faptele de pe dreptunghiul verde sunt dincolo de orice îndoială, clare ca lumina zilei.

Din fericire, spectatorii nu pot fi mințiți la infinit, astfel încât galeria «găzarilor» a scandat minute în șir: «Rușine, rușine să vă fie !». Și din peluza virtuală s-a stârnit o avalanșă de sudalme:

«Sunteți niște blatiști ordinari și nu sunteți în stare de nimic, nu știu cine l-a pus pe Hanca să bată penalty-ul, în loc să execute Grozav, să vă fie rușine, vă cam jucați cu focul, o ajutați pe Botoșani cumva să se salveze de la retrogradare?».

«Sunteți niște blatiști ordinari… Sper să pierdeți tot și să retrogradați!».

«La mulți ani, Tudor Claudiu! Împarte și cu cei prezenți la stadion suma sau măcar să le dai banii pe bilete, că de restul ne-am obișnuit!».

«Un blat ordinar, să le fie rușine, îmi este și scârbă să mă mai uit la panaramele astea de jucători! Rușine să vă fie, circarilor!».

«Blat cât casa, de ce nu a bătut Grozav, oare nu s-a băgat în horă?».

«Meci vândut ca s-o salveze pe Botoșani! Petrolul mai avea ceva rezervă de puncte și a luat bănuții!».

«Habar nu avem noi ce jocuri în culise fac mafioții ăștia!».

«Oare are vreo legătură că Iftime a intrat în politică?».

«Blat! Văzut de tot stadionul. Rușine! Țicu și Hanca, vânzătorii șefi!».

«Este clar aici, Botoșani nu trebuie să pice! Felicitări Petrolul!».

«Astăzi, am asistat la un nou blat. Îmi pare rău, însă e prea de tot. Să vă fie rușine! Ne spuneți să venim la stadion, iar voi faceți blaturi ! Asta nu este echipa pe care o susțin. Ru-și-ne!».

«Nu se va sesiza cineva din vârf la adresa acestor blaturi? Deschideți niște anchete pe mercenarii ăștia!».

Ei și, să strige cât or dori, clovnii tatuați și frezați fistichiu, îmbrăcați din eroare în șorturi și tricouri galben-albastre, își îndepliniseră rolurile de măscărici deplorabili și geaba suspiciunile multora, specialiști și nespecialiști… Cândva, nu foarte demult, pe arena de acolo, urmașii faimoșilor Dridea (Mircea și Virgil) și Mișu Ionescu nici nu concepeau să-și vândă sufletul și să trădeze un sport care adusese odinioară în orașul «aurului negru» titlurile de campioni.

N-a durat mult și finanțatorul francez VEOLIA a fost alungat de ultrașii manipulați din umbră și să te ții comedie, neicusorule! Ehe, de-ar fi trăit nenea Iancu, sigur mai scria câteva schițe cu… crampoane falsificate!

Să ne mai întrebăm de ce nu vin investitorii străini? Zău, nu are rost … Așa că, «Rușine, rușine să vă fie!»”