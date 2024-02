(VIDEO) Ronaldo aplaudă la propriu! Trupa lui Messi, umilită

Saudiții de la Al-Nassr, fără starul său Cristiano Ronaldo, accidentat, s-a impus fără drept de apel, cu scorul de 6-0, în faţa formaţiei americane Inter Miami, la care evoluează campionul mondial Lionel Messi, joi seara, într-un meci amical disputat la Riad.

Mult-aşteptatul duel între Ronaldo şi Messi, care au cucerit împreună 13 Baloane de Aur, nu a mai avut loc, portughezul fiind în recuperare după o accidentare la gambă.

Eroul meciului de joi a fost brazilianul Talisca, autorul unei triple pentru Al-Nassr, în minutele 10, 51 din penalty şi 73. Pentru gazde au mai marcat Otavio (3), Aymeric Laporte (12) şi Mohammed Maran (68).

Lionel Messi a fost rezervă la Inter Miami, fiind introdus în joc în finalul reprizei secunde (83).

Meciul dintre Al-Nassr şi Inter Miami a avut loc în cadrul Ryad Season Cup, un turneu amical găzduit de Arabia Saudită, care se va încheia pe 8 februarie.

