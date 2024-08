(VIDEO) Scenă bizară cu fiul lui Tim Walz

Tim Walz, ales de Kamala Harris pentru funcţia de vicepreşedinte dacă va câştiga alegerile prezidenţiale din noiembrie, a acceptat oficial joi nominalizarea Partidului Democrat, relatează AFP.

„Este onoarea vieţii mele să accept nominalizarea”, a declarat el în prezenţa delegaţilor reuniţi la Chicago în cadrul Convenţiei Partidului Democrat.

Copiii lui Tim Walz au plâns. „Acela este tatăl meu!”, a spus fiul care a gesticulat în picioare (VIDEO).

Fiul lui Tim Walz, în vârstă de 17 ani, ar suferi de o tulburare.

Politicianul democrat din Minnesota a fost propulsat în prim-plan după retragerea preşedintelui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă şi intrarea în scenă a vicepreşedintei Kamala Harris, una din cele mai mari răsturnări din istoria politică americană.

În vârstă de 60 de ani, el a acceptat la începutul lunii august să devină mâna dreaptă a vicepreşedintei SUA şi, de atunci, a călătorit prin ţară alături de ea.

Tim Walz, un fost profesor de geografie care a crescut în statul rural Nebraska, este o alegere care ar trebui să îi liniştească pe alegătorii mai moderaţi ai partidului, care ar fi putut să o considere prea progresistă pe Kamala Harris.

Democraţii îi laudă, de asemenea, lui Walz palmaresul în protejarea dreptului la avort, una din temele majore înaintea alegerilor prezidenţiale din 5 noiembrie.

Tim Walz’s kids tear up: „That’s my dad!” pic.twitter.com/xfw3C2aI9N

Gov. Tim Walz takes the DNC stage and it has his son in tears. pic.twitter.com/SgYmrWr7jp

— MSNBC (@MSNBC) August 22, 2024