(VIDEO) Țintă lovită în plin într-un port rusesc

Ucraina a atacat un feribot care transporta rezervoare de combustibil în portul Kavkaz, din regiunea Krasnodar din Rusia.

Portul Kavkaz, situat în strâmtoarea Kerch, este unul dintre cele mai mari porturi de pasageri din Rusia. Sarcina sa principală este de a deservi punctul de trecere cu feribotul Kerch din Crimeea ocupată de Rusia.

La scurt timp după atac, feribotul s-a scufundat, potrivit autorităților locale. Se pare că la bord se aflau 30 de cisterne de combustibil în momentul atacului.

