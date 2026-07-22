VIDEO Urmașii membrilor rezistenței antinaziste s-au încăierat cu parlamentarii AfD la o întrunire comemorativă

În fiecare an, pe 20 iulie, guvernul german onorează membrii unui grup de rezistență care a încercat să-l ucidă pe Adolf Hitler și să răstoarne regimul nazist în 1944. Anul acesta, evenimentul din curtea Bendlerblock din Berlin nu a decurs exact conform planului.

Un membru al familiei pastorului Dietrich Bonhoeffer, ucis într-un lagăr de concentrare nazist în 1945, a încercat să îndepărteze o coroană de flori donată de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) .

„Descendenții ca mine simt un profund sentiment de furie când vedem AfD depunând coroane aici. Nu vom accepta asta”, a spus Tobias Korenke, un strănepot al pastorului Bonhoeffer, potrivit Deutsche Welle.

Conform unor agenții de stat responsabile de protejarea constituției, anumite părți ale AfD găzduiesc și persoane cu legături cu ideologia nazistă. Într-o scurtă încăierare cu un agent de securitate, coroana de flori a fost distrusă. Toate grupurile reprezentate în parlamentul german, inclusiv AfD, au fost invitate să depună coroane sau aranjamente florale la slujba de pomenire.

Ministrul german al Familiei, Karin Prien, nu a comentat incidentul, dar a spus în discursul său comemorativ că istoria ne învață o lecție importantă: „Bărbații nu se nasc eroi. Ei învață să își asume responsabilitatea cu mult înainte ca libertatea și drepturile omului să fie în pericol. Libertatea de mâine depinde de acțiunile noastre de astăzi.”

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, erou al rezistenței antinaziste

Pe 20 iulie 1944, colonelul Claus Schenk Graf von Stauffenberg a încercat să-l asasineze pe Adolf Hitler. „Operațiunea Valkiria”, care avea scopul de a răsturna guvernul nazist, a eșuat. Stauffenberg și alți membri ai grupului de rezistență au fost executați în aceeași zi la Blocul Bendler, care astăzi face parte din Ministerul Apărării.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg a fost un ofițer de elită în armata germană (Wehrmacht) și figura centrală a celei mai cunoscute tentative de asasinare a lui Adolf Hitler, desfășurată pe 20 iulie 1944 sub numele de cod „Operațiunea Valkiria”.

Aristocrat ca origine, Stauffenberg a fost inițial un militar dedicat, însă atrocitățile comise de regimul nazist și convingerea că Hitler conducea Germania spre un dezastru total l-au determinat să se alăture rezistenței antinaziste.

Elementul cheie al complotului a fost utilizarea ingenioasă a planului oficial „Valkiria”. Conceput inițial de regimul nazist pentru a menține ordinea publică în caz de urgențe majore sau revolte interne, planul a fost modificat în secret de către conspiratori.

Scopul lor era să folosească Armata de Rezervă pentru a prelua controlul asupra ministerelor guvernamentale, a liniilor de comunicație strategice și a sediilor SS din Berlin, imediat după moartea dictatorului.

Eșecul atentatului și uciderea celor care l-au plănuit

Pe 20 iulie 1944, Stauffenberg a călătorit la „Bârlogul Lupului”, cartierul general al lui Hitler din Prusia Orientală. În timpul unei ședințe militare, el a plasat o servietă cu exploziv sub masa de conferințe, aproape de Hitler, părăsind apoi încăperea sub un pretext oarecare (conform unor mărturii, a pretextat că nu se simte bine, în timp ce altele susțin că s-a scuzat pentru a merge la toaletă).

Bomba din valiză a explodat, iar deflagrația a ucis patru persoane. Hitler a supraviețuit cu răni minore, doar datorită hazardului.

În primul rând deoarece servieta fusese mutată accidental de către colonelul Heinz Brandtde în spatele unui picior masiv de masă din lemn, care a absorbit șocul exploziei.

În al doilea rând pentru că, din cauza căldurii de vară, întâlnirea a fost mutată dintr-un buncăr subteran de beton într-o baracă de lemn supraterană. Ferestrele deschise ale barăcii au permis undei de șoc și presiunii exploziei să se propage rapid în exterior, reducând dramatic impactul letal din interiorul camerei.

Crezând că atentatul a reușit, Stauffenberg s-a întors la Berlin pentru a declanșa lovitura de stat. Din cauza ezitărilor, a problemelor de comunicare și a confirmării rapide că Hitler este în viață, planul Valkiria a eșuat în doar câteva ore.

În aceeași noapte, Stauffenberg și principalii săi colaboratori au fost arestați și executați prin împușcare în curtea complexului Bendlerblock din Berlin. Gestul lor a rămas în istorie ca un simbol major al rezistenței germane interne împotriva totalitarismului.