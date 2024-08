Mai mulți cititori ne-au solicită să publicăm integral discursul ținut de Viktor Orban la Băile Tușnad în această vară. Pentru cei interesați, reproducem fără comentarii discusul integral al premierului maghiar.

„Prima veste bună este că vizita mea din acest an nu a fost însoțită de același tip de agitație ca cea de anul trecut: în acest an nu am primit – nu am primit – indicații diplomatice de la București; ceea ce am primit a fost o invitație la o întâlnire cu prim-ministrul, care a avut loc ieri. Anul trecut, când am avut ocazia să mă întâlnesc cu prim-ministrul României, am spus după întâlnire că a fost începutul unei frumoase prietenii; la sfârșitul întâlnirii din acest an, am putut spune Facem progrese.

Dacă ne uităm la cifre, stabilim noi recorduri în relațiile economice și comerciale dintre cele două țări. România este acum al treilea cel mai important partener economic al Ungariei. De asemenea, am discutat cu prim-ministrul despre un tren de mare viteză – un TGV – care să lege Budapesta de București, precum și despre aderarea României la Schengen. M-am angajat să pun această chestiune pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne din octombrie – și, dacă este necesar, a reuniunii Consiliului din decembrie – și să o avansez, dacă este posibil.

TRUMP E LA UȘĂ

Doamnelor și domnilor,

Nu am primit nicio indicație de la București, dar – pentru a nu ne plictisi – am primit una de la Bruxelles: au condamnat eforturile misiunii de pace maghiare.

Am încercat – fără succes – să explic că există o datorie creștină. Aceasta înseamnă că, dacă vedeți ceva rău în lume – mai ales ceva foarte rău – și primiți un instrument pentru corectarea sa, atunci este o datorie creștină să acționați, fără contemplare sau reflecție nejustificată.

Misiunea maghiară de pace este despre această datorie. Aș dori să reamintesc tuturor că UE are un tratat fondator, care conține exact aceste cuvinte: Scopul Uniunii este pacea.

Bruxelles-ul este, de asemenea, ofensat de faptul că descriem ceea ce face ca fiind o politică pro-război. Ei spun că susțin războiul în interesul păcii. Central-europenii ca noi își amintesc imediat de Vladimir Ilici Lenin, care a învățat că, odată cu apariția comunismului, statul va muri, dar că statul va muri după ce mai întâi se va consolida constant.

Bruxelles-ul creează, de asemenea, pace prin susținerea constantă a războiului. La fel cum nu am înțeles teza lui Lenin în prelegerile noastre universitare despre istoria mișcării muncitorești, nu îi înțeleg pe bruxellezi în reuniunile Consiliului European. Poate că Orwell a avut dreptate când a scris că în „Newspeak” pacea este război și războiul este pace.

În ciuda tuturor criticilor, să ne amintim că, de la începutul misiunii noastre de pace, miniștrii apărării din SUA și Rusia au vorbit între ei, miniștrii de externe elvețian și rus au purtat discuții, președintele Zelenskyy l-a sunat în sfârșit pe președintele Trump, iar ministrul de externe ucrainean a fost la Beijing. Așadar, fermentarea a început și trecem încet, dar sigur, de la o politică europeană pro-război la o politică pro-pace.

Acest fapt este inevitabil, deoarece timpul este de partea politicii de pace.

Ucrainenii au înțeles realitatea, iar acum depinde de europeni să își vină în fire, înainte de a fi prea târziu: Trump ante portas.

Dacă până atunci Europa nu trece la o politică de pace, atunci după victoria lui Trump va trebui să facă acest lucru recunoscându-și înfrângerea, acoperită de rușine și recunoscând responsabilitatea exclusivă pentru politica sa.

Dar, doamnelor și domnilor, subiectul prezentării de astăzi nu este pacea. Vă rog să considerați ceea ce am spus până acum drept o digresiune. De fapt, pentru cei care se gândesc la viitorul lumii și al maghiarilor în cadrul ei, există trei mari probleme pe masă astăzi.

Prima este RĂZBOUL– sau, mai exact, un efect secundar neașteptat al războiului. Acesta este faptul că războiul dezvăluie realitatea în care trăim. Această realitate nu era vizibilă și nu putea fi descrisă mai devreme, dar a fost iluminată de lumina strălucitoare a rachetelor lansate în război.

A doua mare problemă pe masă este CE SE VA ÎNTÂMPLA DUPĂ RĂZBOI. Va apărea o lume nouă sau va continua cea veche? Și dacă va veni o lume nouă – și aceasta este a treia mare problemă – CUM AR TREBUI SĂ SE PREGĂTEASCĂ UNGARIA PENTRU ACEASTĂ LUME NOUĂ?

Adevărul este că trebuie să vorbesc despre toate trei, și trebuie să vorbesc despre ele aici – în primul rând pentru că acestea sunt marile probleme care se discută cel mai bine în acest format de universitate liberă.

Dintr-un alt punct de vedere, avem nevoie de o abordare pan-ungară, deoarece a privi aceste probleme doar din punctul de vedere al unei Ungarii Mici ar fi prea constrângător; prin urmare, este justificat să vorbim despre aceste probleme în fața maghiarilor din afara granițelor noastre.

Acestea sunt probleme mari, cu multiple inter-relații și, evident, nu se poate aștepta ca nici măcar stimatul public să nu cunoască toate informațiile de bază importante, așa că din când în când va trebui să fac o digresiune. Aceasta este o sarcină dificilă: avem trei subiecte, o dimineață și un moderator necruțător.

Am ales următoarea abordare: să vorbesc pe larg despre situația reală a puterii în Europa, așa cum a fost dezvăluită de război; apoi să dau câteva indicii despre noua lume care este în devenire; și în cele din urmă să mă refer – mai degrabă în maniera unei liste, fără explicații sau argumente – la planurile ungare legate de aceasta. Această metodă are avantajul de a stabili și tema pentru prezentarea de anul viitor.

Intenția este ambițioasă și chiar curajoasă: trebuie să ne întrebăm dacă o putem întreprinde și dacă nu cumva ne depășește capacitățile. Cred că este un efort realist, deoarece în ultimul an – sau doi sau trei ani – au fost publicate câteva studii și cărți superbe în Ungaria și în străinătate, iar traducătorii le-au pus la dispoziția publicului maghiar.

Pe de altă parte, cu toată modestia cuvenită, trebuie să ne reamintim că suntem cel mai longeviv guvern din Europa.

Eu însumi sunt cel mai longeviv lider european – și ar trebui să subliniez liniștit că sunt și liderul care a petrecut cea mai lungă perioadă în opoziție. Așadar, am văzut tot ceea ce voi spune acum. Vorbesc despre ceva prin care am trecut și prin care continui să trec. Dacă am înțeles sau nu, aceasta este o altă întrebare; acest fapt îl vom afla la sfârșitul acestei prezentări.

Așadar, despre realitatea dezvăluită de război.

Dragi prieteni, războiul este pilula noastră roșie. Gândiți-vă la filmele Matrix. Eroul se confruntă cu o alegere. El are de ales între două pilule: dacă înghite pilula albastră, poate rămâne în lumea aparențelor de suprafață; dacă înghite pilula roșie, poate privi și coborî în realitate. Războiul este pilula noastră roșie: este ceea ce ni s-a dat, este ceea ce trebuie să înghițim. Și acum, înarmați cu noi experiențe, trebuie să vorbim despre realitate.

Este un clișeu că războiul este continuarea politicii cu alte mijloace. Este important să adăugăm că războiul este continuarea politicii dintr-o perspectivă diferită.

Așadar, războiul, prin implacabilitatea sa, ne duce într-o nouă poziție din care să vedem lucrurile, într-un punct de observație înalt. Și de acolo ne oferă o perspectivă complet diferită – necunoscută până atunci. Ne aflăm într-un mediu nou și într-un câmp de forță nou, rarefiat. În această realitate pură, ideologiile își pierd puterea; trucurile statistice își pierd puterea; denaturările mediatice și disimularea tactică a politicienilor își pierd puterea. Nu mai există nicio relevanță pentru iluziile răspândite – sau chiar pentru teoriile conspirației. Ceea ce rămâne este realitatea crudă, brutală.

Este păcat că prietenul nostru Gyula Tellér nu mai este printre noi, pentru că acum am fi putut auzi unele lucruri surprinzătoare de la el. Totuși, din moment ce el nu mai este printre noi, va trebui să vă mulțumiți cu mine. Dar cred că nu vor lipsi șocurile. Din motive de claritate, am punctat tot ceea ce am văzut de când am înghițit pastila roșie: de la izbucnirea războiului în februarie 2022.

În primul rând, războiul a fost marcat de pierderi brutale – de ordinul sutelor de mii – suferite de ambele părți. I-am întâlnit recent (nr. pe ruși și pe ucraineni) și pot spune cu certitudine că nu doresc să ajungă la o înțelegere. De ce se întâmplă acest fapt? Există două motive. Primul este că fiecare dintre ei crede că poate câștiga și vrea să lupte până la victorie. Al doilea este că ambele sunt alimentate de propriul lor adevăr, real sau perceput.

Ucrainenii cred că aceasta este o invazie rusă, o încălcare a dreptului internațional și a suveranității teritoriale și că, de fapt, ei duc un război de autoapărare pentru independența lor. Rușii cred că au existat evoluții militare serioase ale NATO în Ucraina, Ucrainei i s-a promis aderarea la NATO și nu doresc să vadă trupe NATO sau arme NATO la granița ruso-ucraineană.

Așa că, ei spun că Rusia are dreptul la autoapărare și că, de fapt, acest război a fost provocat. Așadar, fiecare are un fel de adevăr, imaginar sau real, și nu va renunța să lupte în război. Acesta este un drum care duce direct la escaladare; dacă depinde de aceste două părți, nu va exista pace.

Pacea poate fi adusă doar din exterior.

În al doilea rând: în anii trecuți ne-am obișnuit ca Statele Unite să declare că principalul lor adversar este China; totuși, acum le vedem purtând un război prin procură împotriva Rusiei. Iar China este acuzată în mod constant că sprijină Rusia în mod ascuns. Dacă acesta este cazul, atunci trebuie să răspundem la întrebarea de ce este rezonabil să plasăm două țări atât de mari într-o tabără ostilă. Această întrebare nu a primit încă un răspuns semnificativ.

În al treilea rând: puterea Ucrainei, reziliența sa, a depășit toate așteptările. La urma urmei, din 1991, unsprezece milioane de oameni au părăsit țara, aceasta a fost condusă de oligarhi, corupția a crescut vertiginos, iar statul a încetat, practic, să funcționeze. Și totuși, acum asistăm la o rezistență de succes fără precedent din partea acesteia.

În ciuda condițiilor descrise aici, Ucraina este, de fapt, o țară puternică. Întrebarea este care este sursa acestei forțe?

În afară de trecutul său militar și de eroismul personal al indivizilor, există ceva care merită înțeles aici: Ucraina a găsit un scop superior, a descoperit un nou sens al existenței sale.

Pentru că, până acum, Ucraina s-a văzut pe sine ca o zonă tampon.

A fi o zonă tampon este deprimant din punct de vedere psihologic: există un sentiment de neajutorare, un sentiment că soarta cuiva nu este în propriile sale mâini. Aceasta este o consecință a unei astfel de poziții dublu expuse. Acum, însă, se întrezărește perspectiva apartenenței la Occident. Noua misiune autoproclamată a Ucrainei este de a fi regiunea de frontieră militară estică a Occidentului. Sensul și importanța existenței sale au crescut în ochii săi și în ochii întregii lumi.

Acest fapt a adus-o într-o stare de activitate și acțiune, pe care noi, non-ucrainenii, o considerăm insistență agresivă – și nu se poate nega că este destul de agresivă și insistentă. De fapt, ucrainenii cer ca scopul lor superior să fie recunoscut oficial la nivel internațional. Aceasta este ceea ce le dă puterea care îi face capabili de o rezistență fără precedent.

În al patrulea rând: Rusia nu este ceea ce am văzut până acum că este, iar Rusia nu este ceea ce am fost determinați să vedem până acum. Viabilitatea economică a țării este remarcabilă. Îmi amintesc că am participat la reuniunile Consiliului European – reuniunile la nivel înalt ale prim-miniștrilor – când, cu tot felul de gesturi, marii lideri ai Europei au susținut, cu destulă aroganță, că sancțiunile împotriva Rusiei și excluderea Rusiei din așa-numitul sistem SWIFT, sistemul internațional de compensare financiară, ar îngenunchea Rusia. Acestea vor îngenunchea economia rusă și, prin aceasta, elita politică rusă, spuneau ei. În timp ce urmăresc desfășurarea evenimentelor, îmi amintesc de înțelepciunea lui Mike Tyson, care a spus odată că fiecare are un plan, până când primește un pumn în gură.

Pentru că, realitatea este că rușii au învățat lecții din sancțiunile impuse după invazia Crimeei din 2014 – și nu numai că au învățat aceste lecții, dar le-au transpus în acțiune. Au implementat îmbunătățirile informatice și bancare necesare. Astfel, sistemul financiar rus nu se prăbușește. Au dezvoltat capacitatea de a se adapta, iar după 2014 am căzut victimă acestui FAPT, deoarece obișnuiam să exportăm o proporție semnificativă de produse alimentare maghiare în Rusia.

Nu am mai putut continua să facem acest lucru din cauza sancțiunilor, rușii și-au modernizat agricultura, iar astăzi vorbim despre una dintre cele mai mari piețe de export alimentar din lume; aceasta este o țară care trebuia să se bazeze pe importuri.

Așadar, modul în care Rusia ne este descrisă – ca o autocrație neostalinistă rigidă – este fals. De fapt, vorbim despre o țară care dă dovadă de reziliență tehnică și economică – și poate și de reziliență societală, dar vom vedea.

A cincea nouă lecție importantă din realitate: Elaborarea politicilor europene s-a prăbușit.

Europa a renunțat să își mai apere propriile interese: tot ceea ce face Europa astăzi este să urmeze necondiționat linia de politică externă a democraților americani – chiar cu prețul propriei autodistrugeri. Sancțiunile pe care le-am impus dăunează intereselor europene fundamentale: ele cresc prețurile la energie și fac economia europeană necompetitivă.

Am lăsat să treacă neobservată aruncarea în aer a conductei Nord Stream; Germania însăși a lăsat să treacă neobservat un act de terorism împotriva propriei sale proprietăți – care a fost în mod evident efectuat sub conducerea SUA – iar noi nu spunem nimic despre acest FAPT, nu îl investigăm, nu dorim să îl clarificăm, nu dorim să îl ridicăm într-un context juridic.

În același mod, nu am reușit să facem ceea ce trebuie în cazul interceptării telefonice a Angelei Merkel, care a fost efectuată cu ajutorul Danemarcei. Așadar, acesta nu este altceva decât un act de supunere. Există aici un context care este complicat, dar voi încerca să vă ofer o descriere neapărat simplificată, dar cuprinzătoare a acestuia.

Elaborarea politicilor europene s-a prăbușit, de asemenea, de la începutul războiului ruso-ucrainean, deoarece nucleul sistemului de putere european era axa Paris-Berlin, care era inevitabilă: era nucleul și era axa. De când a izbucnit războiul, a fost stabilit un alt centru și o altă axă de putere. Axa Berlin-Paris nu mai există – sau dacă există, a devenit irelevantă și poate fi ocolită.

Noul centru și noua axă de putere cuprind Londra, Varșovia, Kiev, Țările Baltice și Scandinavii. Când, spre uimirea maghiarilor, îl vedem pe cancelarul german anunțând că trimite la război doar căști, iar o săptămână mai târziu anunță că, de fapt, trimite arme, să nu credem că omul și-a pierdut mințile. Apoi, când același cancelar german anunță că pot exista sancțiuni, dar că acestea nu trebuie să acopere energia, iar două săptămâni mai târziu el însuși se află în fruntea politicii de sancțiuni, să nu credeți că omul a înnebunit.

Dimpotrivă, el este în deplinătatea facultăților sale mintale. Este perfect conștient că americanii și vehiculele liberale de formare a opiniei pe care le influențează – universități, grupuri de reflecție, institute de cercetare, mass-media – folosesc opinia publică pentru a pedepsi politica franco-germană care nu este în conformitate cu interesele americane.

Acesta este motivul pentru care avem fenomenul despre care am vorbit și acesta este motivul pentru care avem gafele idiosincratice ale cancelarului german.

Schimbarea centrului de putere în Europa și ocolirea axei franco-germane nu este o idee nouă – pur și simplu a fost făcută posibilă de război.

Ideea a existat și înainte, fiind de fapt un vechi plan polonez de a rezolva problema Poloniei, care era înghesuită între un stat german uriaș și un stat rus uriaș, prin transformarea Poloniei în baza americană numărul unu în Europa.

L-aș putea descrie ca fiind invitarea americanilor acolo, între germani și ruși. 5% din PIB-ul Poloniei este acum dedicat cheltuielilor militare, iar armata poloneză este a doua ca mărime din Europa după cea franceză – vorbim despre sute de mii de soldați. Acesta este un plan vechi, de a slăbi Rusia și de a depăși Germania.

La prima vedere, depășirea germanilor pare a fi o idee fantezistă. Dar dacă vă uitați la dinamica dezvoltării Germaniei și a Europei Centrale, a Poloniei, nu pare atât de imposibil – mai ales dacă, între timp, Germania își desființează propria industrie de clasă mondială. Această strategie a determinat Polonia să renunțe la cooperarea cu V4. V4 însemna ceva diferit: V4 înseamnă a recunoaște că există o Germanie puternică și o Rusie puternică și – lucrând cu statele din Europa Centrală – creăm o a treia entitate între cele două.

Polonezii au renunțat la acest fapt și, în loc de strategia V4 de acceptare a axei franco-germane, s-au angajat în strategia alternativă de eliminare a axei franco-germane. Vorbind despre frații și surorile noastre polonezi, să îi menționăm aici în treacăt.

Din moment ce acum ne-au atacat pe la spate, poate că ne putem permite să spunem câteva adevăruri sincere și frățești despre ei. Ei bine, polonezii aplică cea mai moralizatoare și ipocrită politică din întreaga Europă. Ne dau lecții de morală, ne critică pentru relațiile noastre economice cu Rusia și, în același timp, fac afaceri cu rușii, le cumpără petrolul – deși pe căi indirecte – și conduc economia poloneză cu el.

Francezii sunt mai buni de atât: luna trecută, de altfel, ne-au depășit în ceea ce privește achizițiile de gaz din Rusia – dar cel puțin ei nu ne dau lecții morale.

Polonezii fac afaceri și în același timp ne țin predici. În ultimii zece ani, nu am mai văzut în Europa o politică de o asemenea ipocrizie.

Dimensiunea acestei schimbări – a ocolirii axei germano-franceze – poate fi înțeleasă cu adevărat de persoanele mai în vârstă dacă se gândesc, poate, cu douăzeci de ani în urmă, când americanii au atacat Irakul și au cerut țărilor europene să li se alăture. Noi, de exemplu, ne-am alăturat în calitate de membru al NATO.

La acea vreme, Schröder, cancelarul german de atunci, și Chirac, președintele francez de atunci, au fost însoțiți de președintele Putin al Rusiei la o conferință de presă comună organizată în semn de opoziție față de războiul din Irak. La acea vreme, exista încă o logică franco-germană independentă în abordarea intereselor europene.

Misiunea de pace nu înseamnă doar căutarea păcii, ci și îndemnarea Europei să urmeze în sfârșit o politică independentă. Pilula roșie numărul șase: singurătatea spirituală a Occidentului. Până acum, Occidentul a gândit și s-a comportat ca și cum s-ar vedea pe sine ca un punct de referință, un fel de reper pentru lume. Acesta a furnizat valorile pe care lumea a trebuit să le accepte – de exemplu, democrația liberală sau tranziția ecologică.

Dar cea mai mare parte a lumii a observat acest lucru, iar în ultimii doi ani a avut loc o întoarcere de 180 de grade. Încă o dată, Occidentul și-a declarat așteptările, instrucțiunile, pentru ca lumea să adopte o poziție morală împotriva Rusiei și pentru Occident. În contrast, realitatea a devenit că, pas cu pas, toată lumea este de partea Rusiei.

Faptul că China și Coreea de Nord fac acest lucru nu este probabil o surpriză. Faptul că Iranul face la fel – având în vedere istoria Iranului și relația sa cu Rusia – este oarecum surprinzător. Dar faptul că India, pe care lumea occidentală o numește cea mai populată democrație, este și ea de partea rușilor este uimitor. Faptul că Turcia refuză să accepte cererile Occidentului bazate pe moralitate, chiar dacă este membru NATO, este cu adevărat surprinzător. Iar faptul că lumea musulmană vede Rusia nu ca pe un inamic, ci ca pe un partener este complet neașteptat.

În al șaptelea rând: războiul a scos la iveală faptul că cea mai mare problemă cu care se confruntă lumea astăzi este slăbiciunea și dezintegrarea Occidentului. Desigur, acest fapt nu este ceea ce spun mass-media occidentale: în Occident se susține că cel mai mare pericol și cea mai mare problemă a lumii este Rusia și amenințarea pe care aceasta o reprezintă.

Acest fapt este greșit! Rusia este prea mare pentru populația sa și se află, de asemenea, sub o conducere hiper-rațională. Într-adevăr, este o țară care are conducere. Nu este nimic misterios în ceea ce face: acțiunile sale decurg logic din interesele sale și, prin urmare, sunt ușor de înțeles și previzibile.

Pe de altă parte, comportamentul Occidentului – după cum poate fi clar din ceea ce am spus până acum – nu este de înțeles și este imprevizibil. Occidentul nu este condus, comportamentul său este irațional și nu poate face față situației pe care am descris-o în prezentarea mea de anul trecut: faptul că pe cer au apărut doi sori. Aceasta este provocarea la adresa Occidentului sub forma ascensiunii Chinei și a Asiei. Ar trebui să fim capabili să facem față acestei situații, dar nu suntem capabili.

MAI EXISTĂ STATE NAȚIONALE?

Punctul opt. Pornind de aici, pentru noi adevărata provocare este să încercăm din nou să înțelegem Occidentul în lumina războiului. Pentru că noi, europenii centrali, vedem Occidentul ca fiind irațional. Dar, dragi prieteni, ce se întâmplă dacă se comportă logic, dar noi nu îi înțelegem logica?

Dacă este logic în modul în care gândește și acționează, atunci trebuie să ne întrebăm de ce nu îl înțelegem? Și dacă am putea găsi răspunsul la această întrebare, am înțelege, de asemenea, de ce Ungaria se ciocnește în mod regulat cu țările occidentale ale Uniunii Europene pe probleme geopolitice și de politică externă.

Răspunsul meu este următorul. Să ne imaginăm că viziunea asupra lumii a Europei Centrale se bazează pe statele naționale. Între timp, Occidentul crede că statele naționale nu mai există; acest fapt este inimaginabil pentru noi, dar, cu toate acestea, asta este ceea ce crede el. Prin urmare, sistemul de coordonate în cadrul căruia gândim noi, europenii centrali, este complet irelevant.

În concepția noastră, lumea este alcătuită din state naționale care exercită un monopol intern asupra utilizării forței, creând astfel o stare de pace generală. În relațiile sale cu alte state, statul național este suveran – cu alte cuvinte, are capacitatea de a-și determina independent politica externă și internă.

În concepția noastră, statul național nu este o abstracție juridică, nu este o construcție juridică: statul național este înrădăcinat într-o anumită cultură. Acesta are un set comun de valori, are profunzime antropologică și istorică. Și din aceasta rezultă imperative morale comune bazate pe un consens comun. Aceasta este ceea ce noi considerăm a fi statul național.

Mai mult, nu îl considerăm un fenomen care s-a dezvoltat în secolul al XIX-lea: noi credem că statele naționale au o bază biblică, deoarece aparțin ordinii creației. Pentru că în Scriptură citim că la sfârșitul timpului va avea loc judecata nu numai a indivizilor, ci și a națiunilor.

În consecință, în concepția noastră, națiunile nu sunt formațiuni provizorii. Dar, în contrast total, occidentalii cred că statele naționale nu mai există. Prin urmare, ei neagă existența unei culturi comune și a unei morale comune bazate pe aceasta.

Ei nu au o morală comună; dacă ați urmărit ieri (n.r 26 iulie) ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, asta ați văzut. Acesta este motivul pentru care ei gândesc diferit despre migrație. Ei cred că migrația nu este o amenințare sau o problemă, ci, de fapt, o modalitate de a scăpa de omogenitatea etnică care este baza unei națiuni.

Aceasta este esența concepției progresiste liberale internaționaliste a spațiului. Acesta este motivul pentru care nu sunt conștienți de absurditatea – sau nu o văd ca fiind absurdă – că, în timp ce în jumătatea estică a Europei sute de mii de creștini se omoară între ei, în vestul Europei primim sute de mii de oameni din civilizații străine. Din punctul nostru de vedere central european, aceasta este definiția absurdității.

Această idee nici măcar nu este concepută în Occident. În paranteză fie spus, observ că statele europene au pierdut în total aproximativ cincizeci și șapte de milioane de europeni indigeni în Primul și Al Doilea Război Mondial. Dacă ei, copiii și nepoții lor ar fi trăit, astăzi Europa nu ar mai avea probleme demografice.

Uniunea Europeană nu gândește pur și simplu în felul pe care îl descriu, ci îl declară. Dacă citim cu atenție documentele europene, este clar că scopul este să înlocuiască națiunea.

Este adevărat că au un mod ciudat de a scrie și de a spune acest lucru, afirmând că statele naționale trebuie să fie înlocuite, în timp ce o mică urmă a acestora rămâne.

Dar ideea este că, la urma urmei, puterile și suveranitatea ar trebui să fie transferate de la statele naționale la Bruxelles. Aceasta este logica din spatele fiecărei măsuri majore. În mintea lor, națiunea este o creație istorică sau de tranziție, născută în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea – și așa cum a venit, așa poate pleca. Pentru ei, jumătatea vestică a Europei este deja post-națională.

Aceasta nu este doar o situație diferită din punct de vedere politic, ci ceea ce încerc să spun aici este că acesta este un nou spațiu mental. Dacă nu privești lumea din punctul de vedere al statelor naționale, o realitate complet diferită se deschide în fața ta. Aici se află problema, motivul pentru care țările din jumătatea vestică și estică a Europei nu se înțeleg între ele, motivul pentru care nu putem lucra împreună.

Dacă proiectăm toate acestea asupra Statelor Unite, aceasta este adevărata bătălie care are loc acolo. Ce ar trebui să fie Statele Unite? Ar trebui să redevină un stat național sau ar trebui să-și continue marșul către un stat post-național?

Scopul precis al președintelui Donald Trump este să readucă poporul american din statul liberal post-național, să îl tragă înapoi, să îl forțeze să revină, să îl readucă la statul național. Acesta este motivul pentru care mizele alegerilor din SUA sunt atât de enorme.

Acesta este motivul pentru care vedem lucruri pe care nu le-am mai văzut până acum.

Acesta este motivul pentru care vor să-l împiedice pe Donald Trump să candideze la alegeri. Acesta este motivul pentru care vor să-l bage în închisoare. Acesta este motivul pentru care vor să îi ia bunurile. Iar dacă acest fapt nu funcționează, de aceea vor să îl ucidă. Și să nu existe nicio îndoială că ceea ce s-a întâmplat s-ar putea să nu fie ultima încercare din această campanie.

În paranteză fie spus, am vorbit ieri cu președintele (Trump n.n.) și m-a întrebat ce mai fac. I-am spus că foarte bine, pentru că sunt aici, într-o entitate geografică numită Transilvania. Să explici acest fapt nu este atât de ușor, mai ales în engleză și mai ales președintelui Trump. Dar i-am spus că mă aflu aici, în Transilvania, la o universitate liberă unde urma să fac o prezentare despre starea lumii. Iar el a spus că trebuie să transmit salutul său personal din inimă participanților la tabără și celor de la universitatea liberă.

ILUZIA ÎMPLINIRII PRIN LIBERTATE SEXUALĂ

Acum, dacă încercăm să înțelegem cum a apărut această gândire occidentală – pe care de dragul simplității ar trebui să o numim gândire și condiție „post-națională” – atunci trebuie să ne întoarcem la marea iluzie a anilor 1960. Marea iluzie a anilor 1960 a luat două forme: prima a fost revoluția sexuală, iar a doua a fost rebeliunea studențească.

De fapt, a fost o expresie a credinței că individul ar fi mai liber și mai tare dacă ar fi eliberat de orice fel de constrîngere. După mai bine de șaizeci de ani, a devenit de atunci clar că, dimpotrivă, individul nu poate deveni mare decât prin și într-o comunitate, că atunci când este singur nu poate fi niciodată liber, ci întotdeauna singur și condamnat la micșorare.

În Occident, legăturile au fost înlăturate succesiv: legăturile metafizice care sunt Dumnezeu; legăturile naționale care sunt patria; și legăturile familiale – înlăturarea familiei.

Mă refer din nou la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Acum, că au reușit să scape de toate acestea, așteptându-se ca individul să devină mai mare, descoperă că au un sentiment de gol. Ei nu au devenit mari, ci au devenit mici. Pentru că în Occident ei nu mai doresc nici idealuri mărețe, nici obiective comune mărețe, inspiratoare.

Aici trebuie să vorbim despre secretul măreției. Care este secretul măreției? Secretul măreției este să fii capabil să servești ceva mai mare decât tine.

Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să recunoști că în lume există ceva, sau unele lucruri, care sunt mai mărețe decât tine, iar apoi trebuie să te dedici servirii acelor lucruri mărețe. Nu există multe astfel de lucruri. Îl aveți pe Dumnezeul vostru, țara voastră și familia voastră. Dar dacă nu faci asta, ci te concentrezi pe măreția ta, crezând că ești mai deștept, mai frumos, mai talentat decât majoritatea oamenilor, dacă îți consumi energia pentru asta, pentru a comunica toate astea celorlalți, atunci ceea ce obții nu este măreție, ci grandomanie.

Și acesta este motivul pentru care astăzi, ori de câte ori suntem în discuții cu vest-europenii, în fiecare gest simțim grandomanie în loc de măreție. Trebuie să spun că s-a dezvoltat o situație pe care o putem numi gol, iar sentimentul de superfluitate care o însoțește dă naștere la agresivitate. De aici și apariția piticului agresiv ca un nou tip de persoană.

Pentru a rezuma, ceea ce vreau să vă spun este că atunci când vorbim despre Europa Centrală și Europa de Vest, nu vorbim despre diferențe de opinie, ci despre două viziuni diferite asupra lumii, două mentalități, două instincte și, prin urmare, două argumente diferite.

Noi avem un stat național, care ne obligă la realism strategic. Ei au vise postnaționaliste care sunt inerte față de suveranitatea națională, nu recunosc măreția națională și nu au obiective naționale comune. Aceasta este realitatea cu care trebuie să ne confruntăm.

Și, în cele din urmă, ultimul element al realității este că această condiție post-națională pe care o vedem în Occident are o consecință politică gravă – și aș spune dramatică – ce convulsionează democrația. Deoarece în cadrul societăților există o rezistență crescândă la migrație, la gen, la război și la globalism. Iar acest fapt creează problema politică a elitei și a poporului – a elitismului și a populismului.

Acesta este fenomenul definitoriu al politicii occidentale de astăzi. Dacă citiți textele, nu trebuie să le înțelegeți și, oricum, ele nu au întotdeauna sens; dar dacă citiți cuvintele, acestea sunt expresiile pe care le veți găsi cel mai des: faptul că elitele condamnă poporul pentru că se îndreaptă spre dreapta; sentimentele și ideile oamenilor sunt etichetate drept xenofobie, homofobie și naționalism. În replică, oamenii acuză elitele că nu le pasă de ceea ce este important pentru ei, ci că se afundă într-un fel de globalism deranjant. În consecință, elitele și oamenii nu pot fi de acord în ceea ce privește cooperarea.

Aș putea menționa multe țări. Dar dacă oamenii și elitele nu pot fi de acord să colaboreze, cum se poate produce o democrație reprezentativă? Pentru că avem o elită care nu dorește să reprezinte poporul și este mândră că nu dorește să îl reprezinte; și avem poporul, care nu este reprezentat.

De fapt, în lumea occidentală ne confruntăm cu o situație în care masele de oameni cu studii superioare nu mai reprezintă mai puțin de 10 % din populație, ci 30-40 %. Iar din cauza opiniilor lor, acești oameni nu îi respectă pe cei mai puțin educați – care sunt de obicei oameni care muncesc, oameni care trăiesc din munca lor. Pentru elite, doar valorile absolvenților sunt acceptabile, doar ele sunt legitime. Acesta este punctul de vedere din care pot fi înțelese rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European.

Partidul Popular European a adunat voturile plebeilor de dreapta care doreau o schimbare, apoi a dus aceste voturi la stânga și a încheiat un acord cu elitele de stânga care au interesul să mențină status quo-ul. Acest fapt are consecințe pentru Uniunea Europeană. Consecința este că Bruxelles-ul rămâne sub ocupația unei oligarhii liberale. Această oligarhie îl stăpânește.

Această elită liberală de stânga organizează de fapt o elită transatlantică: nu europeană, ci globală; nu bazată pe statul național, ci federală; și nu democratică, ci oligarhică.

Acest fapt are consecințe și pentru noi, deoarece la Bruxelles au revenit cei 3 P: prohibit, permis și promovat. Noi aparținem categoriei prohibite. Prin urmare, patrioților pentru Europa li s-a interzis să primească funcții. Trăim în lumea comunității politice permise. Între timp, adversarii noștri interni – în special noii veniți în Partidul Popular European – fac parte din categoria puternic promovată.

„Acum, cheia propagării valorilor occidentale este LGBTQ”

Și poate un ultim punct, al zecelea, se referă la modul în care valorile occidentale – care erau esența așa-numitei soft power – au devenit un bumerang. S-a dovedit că aceste valori occidentale, despre care se credea că sunt universale, sunt inacceptabile și respinse în mod demonstrativ în tot mai multe țări din întreaga lume.

S-a dovedit că modernitatea, dezvoltarea modernă, nu este occidentală sau, cel puțin, nu este exclusiv occidentală – deoarece China este modernă, India devine din ce în ce mai modernă, iar arabii și turcii se modernizează; și nu devin deloc o lume modernă pe baza valorilor occidentale. Între timp, soft power-ul occidental a fost înlocuit de soft power-ul rusesc, deoarece acum cheia propagării valorilor occidentale este LGBTQ. Oricine nu acceptă acest fapt este acum în categoria înapoiat în ceea ce privește lumea occidentală.

Nu știu dacă ați urmărit, dar cred că este remarcabil faptul că, în ultimele șase luni, legi pro-LGBTQ au fost adoptate de țări precum Ucraina, Taiwan și Japonia. Dar lumea nu este de acord. În consecință, astăzi, cea mai puternică armă tactică a lui Putin este impunerea LGBTQ în occident și rezistența la aceasta, opoziția față de aceasta. Aceasta a devenit cea mai puternică armă internațională a Rusiei; astfel, ceea ce a fost puterea soft occidentală a fost transformată acum în puterea soft rusă – ca un bumerang.

În concluzie, doamnelor și domnilor, pot spune că războiul ne-a ajutat să înțelegem starea reală a puterii în lume. Este un semn că, în misiunea sa, Occidentul s-a împușcat singur în picior și, prin urmare, accelerează schimbările care transformă lumea.

Prima mea prezentare s-a încheiat. Acum urmează a doua. Ce urmează? Trebuie să fie mai scurtă, spune Zsolt Németh. Așa că a doua prezentare este despre ce urmează de aici.

În primul rând, aici este nevoie de curaj intelectual. Deci trebuie să lucrați cu tușe largi, pentru că sunt convins că soarta maghiarilor depinde de faptul că ei înțeleg ce se întâmplă în lume și dacă noi, maghiarii, înțelegem cum va fi lumea după război.

În opinia mea, o lume nouă se apropie. Nu putem fi acuzați că avem o imaginație limitată sau inerție intelectuală, dar chiar și noi – și eu personal, când am vorbit aici în ultimii ani – am subestimat amploarea schimbării care are loc și pe care o trăim.

Suntem într-o dinamică. Urmează o schimbare care nu a mai fost văzută de cinci sute de ani.

Acest fapt nu a fost evident pentru noi, deoarece în ultimii 150 de ani au avut loc mari schimbări în noi și în jurul nostru, dar în aceste schimbări puterea mondială dominantă a fost întotdeauna în Occident. Iar punctul nostru de plecare este că schimbările la care asistăm acum sunt susceptibile de a urma această logică occidentală.

Prin contrast, aceasta este o situație nouă. În trecut, schimbarea a fost occidentală: Habsburgii s-au ridicat și apoi au căzut; Spania s-a ridicat și a devenit centrul puterii; a căzut, iar englezii s-au ridicat; Primul Război Mondial a terminat cu monarhiile; britanicii au fost înlocuiți de americani ca lideri mondiali; apoi Războiul Rece ruso-american a fost câștigat de americani.

Dar toate aceste evoluții au rămas în logica noastră occidentală. Cu toate acestea, nu mai este cazul acum și trebuie să recunoaștem acest fapt, deoarece lumea occidentală nu mai este contestată doar din interiorul lumii occidentale și, prin urmare, logica schimbării a fost perturbată.

Ceea ce vreau să spun este că ne confruntăm, de fapt, cu o schimbare a sistemului global.

Și acesta este un proces care vine din Asia. Pentru a o exprima succint și primitiv, în următoarele decenii – sau poate secole, deoarece sistemul mondial anterior a fost în vigoare timp de cinci sute de ani – centrul dominant al lumii va fi în Asia: China, India, Pakistan, Indonezia, și aș putea continua.

Ei și-au creat deja formele, platformele, există această organizație BRICS în care sunt deja prezenți. Și există Organizația de Cooperare de la Shanghai, în cadrul căreia aceste țări construiesc noua economie mondială. Cred că acesta este un proces inevitabil, deoarece Asia are avantajul demografic, are avantajul tehnologic în tot mai multe domenii, are avantajul capitalului și își aduce puterea militară în echilibru cu cea a Occidentului.

Asia va avea – sau poate are deja – cei mai mulți bani, cele mai mari fonduri financiare, cele mai mari companii din lume, cele mai bune universități, cele mai bune institute de cercetare și cele mai mari burse de valori. Va avea – sau are deja – cea mai avansată cercetare spațială și cea mai avansată știință medicală.

În plus, noi, cei din Occident – chiar și rușii – am fost bine îndrumați spre această nouă entitate care prinde contur. Întrebarea este dacă procesul este sau nu reversibil – și dacă nu, când a devenit ireversibil? Cred că s-a întâmplat în 2001, când noi, occidentalii, am decis să invităm China să adere la Organizația Mondială a Comerțului – mai bine cunoscută ca OMC. De atunci, acest proces a fost aproape de neoprit și ireversibil.

Președintele Trump lucrează la găsirea răspunsului american la această situație. De fapt, încercarea lui Donald Trump este probabil ultima șansă pentru SUA de a-și păstra supremația mondială. Am putea spune că patru ani nu sunt suficienți, dar dacă ne uităm la cel pe care l-a ales ca vicepreședinte, un om tânăr și foarte puternic, dacă Donald Trump câștigă acum, în patru ani vicepreședintele său va candida.

Acesta poate avea două mandate, ceea ce înseamnă un total de doisprezece ani. Și în doisprezece ani poate fi pusă în aplicare o strategie națională. Sunt convins că mulți oameni cred că, dacă Donald Trump se întoarce la Casa Albă, americanii vor dori să își păstreze supremația mondială prin menținerea poziției lor în lume. E greșit.

Desigur, nimeni nu renunță la poziții din proprie inițiativă, dar acesta nu va fi cel mai important obiectiv. Dimpotrivă, prioritatea va fi să reconstruiască și să consolideze America de Nord. Aceasta înseamnă nu numai SUA, ci și Canada și Mexic, deoarece împreună formează o zonă economică. Iar locul Americii în lume va fi mai puțin important.

Trebuie să luați în serios ceea ce spune președintele: America pe primul loc, totul aici, totul va veni acasă! Acesta este motivul pentru care se dezvoltă capacitatea de a strânge capital de pretutindeni. Deja suferim din această cauză: marile companii europene nu investesc în Europa, ci investesc în America, deoarece capacitatea de a atrage capital e tot mai ridicată.

Ei vor impune un preț pentru toate lucrurile. Nu știu dacă ați citit ce a spus președintele (Trump), de exemplu,că ei nu sunt o companie de asigurări, iar dacă Taiwanul dorește securitate, ar trebui să plătească. Americanii ne vor face pe noi, europenii, NATO și China, să plătim prețul securității; de asemenea, vor obține un echilibru comercial cu China prin negocieri și îl vor schimba în favoarea SUA.

Vor declanșa dezvoltarea masivă a infrastructurii, cercetarea militară și inovarea Statelor Unite. Vor atinge – sau poate au atins deja – autosuficiența energetică și autosuficiența materiilor prime; și, în sfârșit, se vor îmbunătăți ideologic, renunțând la exportul de democrație. America va fi pusă pe primul loc. Exportul de democrație este pe sfârșite.

Aceasta este esența experimentului pe care America îl desfășoară ca răspuns la situația descrisă aici.

Care este răspunsul european la schimbarea sistemului global?

Avem două opțiuni. Prima este ceea ce noi numim muzeul în aer liber. Aceasta este ceea ce avem acum. Ne îndreptăm spre ea. Europa, absorbită de SUA, va fi lăsată într-un rol subdezvoltat. Va fi un continent de care lumea se minunează, dar care nu mai are în el dinamica dezvoltării.

A doua opțiune, anunțată de președintele Macron, este autonomia strategică. Cu alte cuvinte, trebuie să intrăm în competiția schimbării sistemului global. La urma urmei, aceasta este ceea ce fac SUA, conform propriei lor logici. Și vorbim, într-adevăr, despre 400 de milioane de oameni. Este posibil să recreăm capacitatea Europei de a atrage capital și este posibil să aducem capital înapoi din America.

Este posibil să realizăm dezvoltări majore ale infrastructurii, în special în Europa Centrală – TGV Budapesta-București și TGV Varșovia-Budapesta, pentru a menționa în ce suntem implicați. Avem nevoie de o alianță militară europeană cu o industrie de apărare europeană puternică, cercetare și inovare. Avem nevoie de autosuficiență energetică europeană, care nu va fi posibilă fără energie nucleară. Iar după război avem nevoie de o nouă reconciliere cu Rusia.

Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să renunțe la ambițiile sale ca proiect politic, Uniunea trebuie să se consolideze ca proiect economic, iar Uniunea trebuie să se creeze ca proiect de apărare. În ambele cazuri – muzee în aer liber sau intrarea în competiție – ceea ce se va întâmpla este că trebuie să fim pregătiți pentru faptul că Ucraina nu va fi membră a NATO sau a Uniunii Europene, deoarece noi, europenii, nu avem suficienți bani pentru asta.

Ucraina va reveni la poziția de stat tampon.

Dacă are noroc, aceasta va veni cu garanții internaționale de securitate, care vor fi consacrate într-un acord SUA-Rusia, la care noi, europenii, am putea participa. Experimentul polonez va eșua, deoarece nu au resursele necesare: vor trebui să se întoarcă în Europa Centrală și în V4. Așadar, să așteptăm întoarcerea fraților și surorilor polonezi!

A doua prezentare s-a încheiat. A mai rămas doar una. Este vorba despre Ungaria.

Ce ar trebui să facă Ungaria în această situație? În primul rând, să consemnăm faptul trist că acum cinci sute de ani, la momentul ultimei schimbări a sistemului global, Europa a fost câștigătoarea, iar Ungaria perdanta. A fost o perioadă în care, datorită descoperirilor geografice, un nou spațiu economic s-a deschis în jumătatea vestică a Europei – un spațiu la care noi am fost complet incapabili să participăm.

Din nefericire pentru noi, în același timp, un conflict civilizațional ne-a spart și ușa, cucerirea islamică ajungând în Ungaria, transformându-ne într-o zonă de război timp de mulți ani. Acest fapt a dus la o pierdere uriașă de populație, ceea ce a condus la strămutări – ale căror consecințe le putem vedea astăzi. Și, din păcate, nu am avut capacitatea de a ieși singuri din această situație. Nu am putut să ne eliberăm prin propriile noastre eforturi și, astfel, timp de mai multe secole, a trebuit să fim anexați la o lume germanică habsburgică.

Să ne amintim, de asemenea, că acum cinci sute de ani elita maghiară a înțeles pe deplin ce se întâmplă. Au înțeles natura schimbării, dar nu au avut mijloacele care le-ar fi permis să pregătească țara pentru acea schimbare. Acesta a fost motivul pentru care au eșuat încercările de a extinde spațiul – spațiul politic, economic și militar – și de a evita problemele: încercările de a ne croi o cale de ieșire din situație. O astfel de încercare a fost făcută de regele Matthias, care – urmând exemplul lui Sigismund – a încercat să devină Sfântul Împărat Roman, implicând astfel Ungaria în schimbarea sistemului global. Această încercare a eșuat.

Dar aș include aici și încercarea de a-l numi Papă pe Tamás Bakócz, ceea ce ne-ar fi oferit o altă oportunitate de a deveni câștigători în această schimbare a sistemului global. Dar aceste încercări nu au reușit. Prin urmare, simbolul maghiar al acestei epoci, simbolul eșecului maghiar, este înfrângerea militară de la Mohács. Cu alte cuvinte, începutul dominației puterii mondiale a Occidentului a coincis cu declinul Ungariei.

Acest fapt este important, deoarece acum trebuie să ne clarificăm relația cu noua schimbare a sistemului global. Avem două posibilități: Este aceasta acum o amenințare pentru Ungaria sau o oportunitate pentru Ungaria? Dacă este o amenințare, atunci trebuie să urmăm o politică de protejare a status quo-ului: trebuie să înotăm alături de Statele Unite și Uniunea Europeană și trebuie să ne identificăm interesele naționale cu una sau ambele ramuri ale Occidentului. Dacă vedem acest fapt nu ca pe o amenințare, ci ca pe o oportunitate, trebuie să ne trasăm propria cale de dezvoltare, să facem schimbări și să luăm inițiativa.

Cu alte cuvinte, va merita să urmărim o politică orientată spre națiune. Eu cred fac parte din această ultimă școală de gândire: schimbarea actuală a sistemului global nu este o amenințare, nu este în primul rând o amenințare, ci mai degrabă o oportunitate.

Dacă, totuși, dorim să urmărim politica noastră națională independentă, întrebarea este dacă avem condițiile necesare? Cu alte cuvinte, am fi în pericol de a fi călcați pe picioare – sau, mai degrabă, de a fi lăsați în picioare. Așadar, întrebarea este dacă avem sau nu condițiile limită pentru propria noastră cale în relațiile noastre cu SUA, Uniunea Europeană și Asia.

Pe scurt, pot spune doar că evoluțiile din SUA sunt în favoarea noastră.

Nu cred că vom primi o ofertă economică și politică din partea Statelor Unite care să ne creeze o oportunitate mai bună pentru noi decât statutul de membru al Uniunii Europene. Dacă vom primi una, ar trebui să o luăm în considerare.

Desigur, capcana poloneză trebuie evitată: au pariat mult pe o singură carte, dar a existat un guvern democrat în America; au fost ajutați în obiectivele lor naționale poloneze strategice, dar polonezii sunt supuși impunerii unei politici de export al democrației, LGBTQ-ului, migrației și transformării sociale interne care riscă, de fapt, pierderea identității lor naționale. Prin urmare, dacă există o ofertă din partea Americii, trebuie să o luăm în considerare cu atenție.

„Dacă ne uităm la Asia și China, trebuie să spunem că acolo există condiții limită – pentru că am primit o ofertă din partea Chinei.”

Am primit oferta maximă posibilă și nu vom primi una mai bună. Acest fapt poate fi rezumat așa: China este foarte departe, iar pentru ei apartenența Ungariei la Uniunea Europeană este un avantaj. Spre deosebire de americani, care ne spun mereu că poate ar trebui să ieșim. Chinezii cred că ne aflăm în locu potrivit aici – chiar dacă apartenența la UE este o constrângere, deoarece nu putem urmări o politică comercială independentă, deoarece apartenența la UE vine cu o politică comercială comună. Chinezii spun că, în aceste condiții, ar trebui să participăm reciproc la modernizare.

Desigur, atunci când leii oferă o invitație unui șoarece, trebuie să fim întotdeauna atenți, pentru că, până la urmă, realitatea și dimensiunile relative contează. Dar această ofertă chineză de a participa la modernizarea reciprocă – anunțată în timpul vizitei președintelui chinez în luna mai – înseamnă că sunt dispuși să investească o mare parte din resursele și fondurile lor de dezvoltare în Ungaria și că sunt dispuși să ne ofere oportunități de a participa pe piața chineză.

Care sunt consecințele în relațiile UE-Ungaria dacă privim apartenența noastră la UE drept o condiție-limită? După părerea mea, partea vestică a Uniunii Europene nu mai este pe cale să revină la modelul statului național. Prin urmare, va continua să navigheze în ceea ce pentru noi sunt ape necunoscute. Partea estică a Uniunii – cu alte cuvinte, noi – ne putem apăra condiția de state naționale. Acesta este un fapt de care suntem capabili.

Uniunea Europeană a pierdut războiul actual. SUA o vor abandona. Europa nu poate finanța războiul, nu poate finanța reconstrucția Ucrainei și nu poate finanța administrarea Ucrainei.

În paranteză fie spus, în timp ce Ucraina ne cere mai multe împrumuturi, negocierile sunt în curs de desfășurare pentru a anula împrumuturile pe care le-a luat anterior.

Astăzi, Ucraina se ceartă cu creditorii dacă ar trebui să ramburseze 20% sau 60% din datoria pe care a contractat-o. Aceasta este realitatea. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană trebuie să plătească prețul acestei aventuri militare.

Acest preț va fi ridicat și ne va afecta în mod negativ. Ca o condiție limită, consecința pentru noi – pentru Europa – este că Uniunea Europeană va recunoaște că țările din Europa Centrală vor rămâne în Uniunea Europeană, rămânând în același timp pe bazele statului național și urmărindu-și propriile obiective de politică externă. S-ar putea să nu le placă, dar vor trebui să se obișnuiască cu această realitate – mai ales că numărul acestor țări va crește.

Prin urmare, în ansamblu, pot spune că există condițiile limită pentru o politică independentă orientată către națiuni față de America, Asia și Europa. Acestea vor defini limitele spațiului nostru de manevră. Acest spațiu este larg – mai larg decât a fost vreodată în ultimii cinci sute de ani. Următoarea întrebare este ce trebuie să facem pentru a folosi acest spațiu în avantajul nostru?

Dacă există o schimbare a sistemului global, atunci avem nevoie de o strategie demnă de aceasta. Dacă există o schimbare a sistemului global, atunci avem nevoie de o mare strategie pentru Ungaria. Aici ordinea cuvintelor este importantă: nu avem nevoie de o strategie pentru o mare Ungarie, ci de o mare strategie pentru Ungaria.

Aceasta înseamnă că până acum am avut strategii mici, de obicei cu un orizont de timp de 2030. Acestea sunt planuri de acțiune, sunt programe politice și au fost menite să preia ceea ce am început în 2010 – ceea ce numim construirea cursului național – și pur și simplu să îl finalizeze. Acestea trebuie să fie urmate până la capăt. Dar, într-o perioadă de schimbare a sistemului global, acest fapt nu este suficient. Pentru aceasta avem nevoie de o mare strategie, de un termen mai lung – mai ales dacă presupunem că această schimbare a sistemului global va duce la o stare de lucruri stabilă pe termen lung care va dura secole. Bineînțeles, nepoții noștri vor trebui să spună la Tușnad, în 2050, dacă va fi așa.

Cum stăm cu marea strategie a Ungariei?

Există o mare strategie pentru Ungaria în sertarul nostru? Ar exista, și, de fapt, există. Acesta este răspunsul. Pentru că în ultimii doi ani războiul ne-a stimulat.

Aici s-au întâmplat unele lucruri pe care am decis să le facem pentru a crea o mare strategie – chiar dacă nu am vorbit despre ea în acest context.

Am început imediat să lucrăm la o astfel de mare strategie după alegerile din 2022. În mod neobișnuit, guvernul maghiar are un director politic a cărui sarcină este, de fapt, să elaboreze această mare strategie. Am intrat în sistemul de redactare a programelor al echipei președintelui Donald Trump și avem o implicare profundă acolo.

De ceva timp, cercetătorii de la Magyar Nemzeti Bank [Banca Națională a Ungariei] participă la ateliere de strategie în Asia – în special în China. Și pentru a transforma dezavantajul nostru într-un avantaj, după ce am fost forțați să facem o schimbare ministerială, am adus în guvern nu un tehnocrat, ci un gânditor strategic, și am creat un minister separat al Uniunii Europene cu János Bóka. Așadar, la Bruxelles nu suntem pasivi, ci ne-am stabilit acolo: nu plecăm, ci intrăm.

Și există o serie de astfel de instituții soft power asociate cu guvernul maghiar – grupuri de reflecție, institute de cercetare, universități – care au funcționat la capacitate maximă în ultimii doi ani.

Așadar, există o mare strategie pentru Ungaria. În ce stare este aceasta? Pot spune că nu este încă într-o stare bună, pentru că limbajul folosit este prea intelectualist, iar avantajul nostru politic și competitiv provine tocmai din faptul că suntem capabili să creăm o unitate cu poporul, o legătură în care toată lumea poate înțelege exact ce facem și de ce. Aceasta este baza capacității noastre de a acționa împreună. Pentru că oamenii vor apăra un plan doar dacă îl înțeleg și văd că este bun pentru ei. În caz contrar, dacă se bazează pe bla-bla-uri bruxelliene, nu va funcționa.

Din păcate, ceea ce avem acum – marea strategie pentru Ungaria – nu este încă digerabilă și ușor de înțeles. Va fi nevoie de șase luni bune pentru a ajunge la acest stadiu. În prezent este brută și grosolană – aș putea spune chiar că nu a fost scrisă cu un stilou, ci cu o daltă și că trebuie să trecem prin mult mai mult șmirghel pentru a o face inteligibilă.

Dar, pentru moment, voi prezenta pe scurt ceea ce există.

Așadar, esența marii strategii pentru Ungaria – și acum voi folosi un limbaj intelectualist – este conectivitatea. Aceasta înseamnă că nu ne vom permite să fim blocați doar în una dintre cele două emisfere emergente ale economiei mondiale.

Economia mondială nu va fi exclusiv occidentală sau estică. Trebuie să fim în ambele, în cea occidentală și în cea estică. Acest fapt va veni cu consecințe.

Prima. Nu ne vom implica în războiul împotriva Estului. Nu ne vom alătura formării unui bloc tehnologic împotriva Estului și nu ne vom alătura formării unui bloc comercial împotriva Estului. Ne adunăm prietenii și partenerii, nu dușmanii economici sau ideologici. Nu urmăm calea mult mai ușoară din punct de vedere intelectual de a ne agăța de cineva, ci mergem pe propriul nostru drum. Este dificil – dar e un motiv pentru care politica este descrisă ca fiind o artă.

Al doilea capitol al marii strategii se referă la fundamentele spirituale. În centrul acestuia se află apărarea suveranității. Am spus deja suficient despre politica externă, dar această strategie descrie, de asemenea, baza economică a suveranității naționale. În ultimii ani am construit o piramidă. În vârful acesteia se află campionii naționali.

Sub aceștia se află întreprinderile mijlocii competitive la nivel internațional, sub care se află întreprinderile care produc pentru piața internă. La bază se află întreprinderile mici și întreprinderile individuale. Aceasta este economia maghiară care poate oferi baza pentru suveranitate.

Avem campioni naționali în domeniul bancar, energetic, alimentar, al producției de bunuri agricole de bază, IT, telecomunicații, mass-media, inginerie civilă, construcții de clădiri, dezvoltare imobiliară, produse farmaceutice, apărare, logistică și – într-o anumită măsură, prin intermediul universităților – industrii ale cunoașterii. Și aceștia sunt campionii noștri naționali. Nu sunt doar campioni la ei acasă, ci sunt, cu toții, prezenți în arena internațională și și-au dovedit competitivitatea. Sub acestea se află întreprinderile noastre mijlocii.

Aș dori să vă informez că, astăzi, Ungaria are 15.000 de întreprinderi mijlocii care sunt active și competitive pe plan internațional. Când am venit la putere, în 2010, numărul acestora era de 3.000. Astăzi avem 15.0000. Și, desigur, trebuie să extindem baza întreprinderilor mici și a comercianților individuali. Dacă până în 2025 putem elabora un buget de pace și nu un buget de război, vom lansa un program extins pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Baza economică pentru suveranitate înseamnă, de asemenea, că trebuie să ne consolidăm independența financiară. Trebuie să ne reducem datoria nu la 50 sau 60%, ci aproape de 30%; și trebuie să devenim un creditor regional. Astăzi, încercăm deja să facem acest lucru, iar Ungaria oferă împrumuturi de stat țărilor prietene din regiunea noastră care sunt într-un fel importante pentru Ungaria.

Este important că, în conformitate cu strategia, trebuie să rămânem un centru de producție: nu trebuie să trecem la o economie orientată spre servicii. Sectorul serviciilor este important, dar trebuie să păstrăm caracterul Ungariei de centru de producție, deoarece numai în acest fel poate exista ocuparea deplină a forței de muncă pe piața internă a muncii.

Nu trebuie să repetăm greșeala Occidentului de a folosi lucrători importați pentru a face anumite lucrări de producție, deoarece acolo membrii populațiilor gazdă consideră deja că anumite tipuri de muncă sunt sub nivelul lor. Dacă acest fapt s-ar întâmpla în Ungaria, ar induce un proces de disoluție socială care ar fi greu de oprit. Și, pentru apărarea suveranității, acest capitol include și construirea de centre universitare și de inovare.

Al treilea capitol identifică corpul marii strategii: societatea maghiară despre care vorbim. Dacă vrem să fim învingători, această societate maghiară trebuie să fie solidă și rezilientă. Trebuie să aibă o structură socială solidă și rezistentă. Prima condiție prealabilă pentru aceasta este stoparea declinului demografic. Am început bine, dar acum am stagnat. Este nevoie de un nou impuls. Până în 2035, Ungaria trebuie să fie autosustenabilă din punct de vedere demografic.

Nu se poate pune problema ca declinul demografic să fie compensat prin imigrație.

Experiența occidentală este că, dacă există mai mulți oaspeți decât gazde, atunci casa nu mai este casă. Acesta este un risc care nu trebuie să fie asumat. Prin urmare, dacă după terminarea războiului putem elabora un buget al păcii, atunci, pentru a recâștiga impulsul îmbunătățirii demografice, creditul fiscal pentru familiile cu copii va trebui probabil să fie dublat în 2025 – în doi pași, nu unul, ci într-un singur an. Ecluzele trebuie să controleze afluxul din Europa de Vest al celor care doresc să trăiască într-o țară națională creștină.

Numărul acestor persoane va continua să crească. Nimic nu va fi automat, iar noi vom fi selectivi. Până acum ei au fost selectivi, dar acum noi suntem cei care vom fi selectivi. Pentru ca societatea să fie stabilă și rezistentă, ea trebuie să se bazeze pe o clasă de mijloc: familiile trebuie să aibă propria lor avere și independență financiară.

Trebuie păstrată ocuparea deplină a forței de muncă, iar cheia pentru aceasta va fi menținerea relației actuale dintre muncă și populația romă. Va exista muncă și nu se poate trăi fără muncă. Aceasta este înțelegerea și aceasta este esența a ceea ce se oferă.

De asemenea, legat de acest fapt este sistemul satelor maghiare, care este un avantaj special în istoria maghiară, și nu un simbol al înapoierii. Sistemul satelor maghiare trebuie să fie păstrat. Un nivel urban de servicii trebuie, de asemenea, să fie furnizat de noi în sate. Povara financiară trebuie să fie suportată de orașe. Nu vom crea megaorașe, nu vom crea orașe mari, ci vrem să creăm orașe și zone rurale în jurul orașelor, păstrând în același timp patrimoniul istoric al satului maghiar.

Și, în cele din urmă, există elementul crucial al suveranității, cu care am ajuns aici, pe malurile râului Olt.

Am redus această prezentare la minimum, pentru că, altfel, mă tem că Zsolt mi-ar putea lua microfonul.

Aceasta este esența protecției suveranității, care este protecția specificului național. Nu este vorba de asimilare, integrare sau amestec, ci de menținerea caracterului nostru național specific.

Aceasta este baza culturală a apărării suveranității: păstrarea limbii și evitarea unei stări de religie zero.

Religia zero este o stare în care credința a dispărut de mult, dar s-a pierdut, de asemenea, capacitatea tradiției creștine de a ne oferi reguli culturale și morale de comportament care guvernează relația noastră cu munca, banii, familia, relațiile sexuale și ordinea priorităților în modul în care ne raportăm unii la alții. Asta este ceea ce occidentalii au pierdut.

Cred că această stare de religie zero apare atunci când căsătoria între persoane de același sex este recunoscută ca o instituție cu un statut egal cu cel al căsătoriei între bărbat și femeie. Aceasta este o stare de religie zero, în care creștinismul nu mai oferă o busolă morală și orientare. Acest fapt trebuie evitat cu orice preț. Prin urmare, atunci când luptăm pentru familie, nu luptăm doar pentru onoarea familiei, ci și pentru menținerea unui stat în care creștinismul să mai ofere cel puțin o orientare morală comunității noastre.

Și, în cele din urmă, această mare strategie maghiară nu trebuie să pornească de la Mica Ungarie. Această mare strategie pentru Ungaria trebuie să se bazeze pe fundamente naționale, trebuie să includă toate zonele locuite de maghiari și trebuie să-i cuprindă pe toți maghiarii care trăiesc oriunde în lume. Ungaria Mică singură – Ungaria Mică, ca unic cadru – va fi insuficientă.

Din acest motiv, nu îndrăznesc să dau o dată, pentru că ar trebui să ne ținem de ea. Dar, în viitorul previzibil, tot sprijinul care servește stabilității și rezilienței societății maghiare – cum ar fi sistemul de sprijin familial – trebuie să fie extins în întregime la zonele locuite de maghiari în afara granițelor țării.

Acest fapt nu merge într-o direcție proastă, deoarece dacă mă uit la sumele cheltuite în aceste domenii de statul maghiar începând cu 2010, pot spune că am cheltuit o medie de 100 de miliarde de forinți pe an. Ca o comparație, pot spune că în timpul guvernului socialist al lui Ferenc Gyurcsány, cheltuielile anuale în acest domeniu au fost de 9 miliarde de forinți. Acum, cheltuim 100 de miliarde pe an. Deci este o creștere de peste zece ori.

Și atunci, singura întrebare este aceasta: Când marea strategie pentru Ungaria va fi în vigoare, ce fel de politică poate fi folosită pentru a o transforma într-un succes?

În primul rând, pentru ca o mare strategie să aibă succes, trebuie să ne cunoaștem foarte bine. Pentru că politica pe care dorim să o folosim pentru a face din strategie un succes trebuie să fie adecvată caracterului nostru național. La aceasta, desigur, putem spune că suntem diverși. Este valabil în special pentru maghiari. Dar există, totuși, trăsături esențiale comune, iar strategia trebuie să vizeze și să se concentreze asupra acestora. Și dacă înțelegem acest fapt, atunci nu avem nevoie de compromisuri sau de consolidare, ci trebuie să adoptăm o poziție fermă.

Cred că, pe lângă diversitate, esența – esența comună pe care trebuie să o înțelegem și pe care trebuie să construim marea strategie maghiară – este libertatea care trebuie construită și în interior: nu trebuie să construim doar libertatea națiunii, ci trebuie să vizăm și libertatea personală a maghiarilor. Pentru că noi nu suntem o țară militarizată precum rușii sau ucrainenii. Nu suntem nici hiper-disciplinați ca chinezii. Spre deosebire de germani, nouă nu ne place ierarhia. Nu ne plac tulburările, revoluțiile și blasfemiile precum francezilor. Nici nu credem că putem supraviețui fără stat, fără propriul nostru stat, așa cum tind să creadă italienii. Pentru maghiari, ordinea nu este o valoare în sine, ci o condiție necesară pentru libertate, în care putem trăi netulburați.

Cel mai apropiat lucru de sensul și semnificația maghiară a libertății este expresia care rezumă o viață netulburată: Casa mea, căminul meu, castelul meu, viața mea și eu voi decide ce mă face să mă simt confortabil în propria piele. Aceasta este o caracteristică antropologică, genetică și culturală a maghiarilor, iar strategia trebuie să se adapteze la ea. Cu alte cuvinte, acesta trebuie să fie și punctul de plecare pentru politicienii care doresc să ducă marea strategie la victorie.

Acest proces despre care vorbim – această schimbare a sistemului global – nu va avea loc într-un an sau doi, ci a început deja și va dura încă douăzeci până la douăzeci și cinci de ani și, prin urmare, pe parcursul acestor douăzeci până la douăzeci și cinci de ani va fi subiectul unei dezbateri constante.

Oponenții noștri îl vor ataca constant. Ei vor spune că procesul este reversibil. Ei vor spune că avem nevoie de integrare în locul unei mari strategii naționale separate. Prin urmare, o vor ataca constant și vor încerca să o deturneze. Ei vor pune constant la îndoială nu numai conținutul marii strategii, ci și necesitatea acesteia.

Aceasta este o luptă în care trebuie să ne angajăm acum, dar aici o problemă este calendarul. Pentru că, dacă acesta este un proces care se întinde pe o perioadă de douăzeci până la douăzeci și cinci de ani, trebuie să recunoaștem că, deoarece nu întinerim, nu vom fi printre cei care îl vor finaliza. Punerea în aplicare a acestei mari strategii – în special faza finală – cu siguranță nu va fi făcută de noi, ci mai ales de tinerii care au acum douăzeci și treizeci de ani.

Iar când ne gândim la politică, la modul de punere în aplicare a unei astfel de strategii în termeni politici, trebuie să ne dăm seama că în generațiile viitoare vor exista în esență doar două poziții – la fel ca în generația noastră: vor exista liberali și naționaliști.

Pe de o parte, vor fi politicieni liberali, rafinați, băutori de caffe latte fără alergeni și mulțumiți de sine, iar pe de altă parte vor fi tineri cu simpatiile naționaliste, cu picioarele pe pământ. Prin urmare, trebuie să începem să recrutăm tineri – acum, și pentru noi.

Opoziția este în mod constant organizată și desfășurată pe câmpul de luptă de Zeitgeist-ul liberal. Ei nu au nevoie de eforturi de recrutare, deoarece recrutarea are loc automat.

Dar tabăra noastră este diferită: tabăra națională va ieși doar la sunetul unei trompete și se va putea reuni doar sub un steag care a fost ridicat sus. Acest fapt este valabil și pentru tineri. Prin urmare, trebuie să găsim tineri luptători curajoși cu sentimente naționaliste. Căutăm tineri luptători curajoși cu un spirit național!”

Discursul a fost preluat de pe QMagazine