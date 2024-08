Vila PCR din Oradea își schimbă destinația

Vila „PCR”, în care locuiau prim-secretarii judeţului înainte de 1989, și care a fost vândută recent către o companie orădeană, va deveni casă de modă, după ce va fi restaurată, a declarat, vineri, administratorul firmei care a câştigat licitaţia publică, Alina Păcurar.

Aceasta susţine că i-a plăcut arhitectura clădirii.

„E superbă casa! Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult. Eu locuiesc acum în Bucureşti, de aproape şapte ani, dar sunt din Oradea şi îmi iubesc oraşul natal. Cum am copilărit aici, ştiu casa aceasta dintotdeauna. Nu am avut ocazia să o vizitez, dar mi-a plăcut din punct de vedere arhitectural foarte mult. Când am văzut în presă că e scoasă la licitaţie, am ales să particip şi eu. Cum nu s-a prezentat multă lume, adică nimeni din Oradea, am avut cea mai bună ofertă şi am câştigat-o”, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Alina Păcurar.

Păcurar, care este creatoare de modă, a precizat că, deşi este foarte bine întreţinută, vila urmează să fie recondiţionată fără a i se aduce modificări, după care va găzdui o casă de modă.

„Pentru mine are valoare aşa cum este. Nu intenţionez nici s-o dărâm, nici să construiesc altceva. Vreau să o recondiţionez, s-o restaurez aşa cum este, dar redându-i frumuseţea iniţială. În partea de sus are un ornament cu îngeri în relief, chiar sub acoperiş, de jur împrejur, care îmi place foarte mult. (…) Nu este tocmai un preţ mic, dar având în vedere locaţia ultracentrală şi valoarea în sine a casei, cred că e o investiţie bună”, a menţionat Alina Păcurar.

Vila istorică din patrimoniul Consiliului Judeţean Bihor, situată în zona ultracentrală a municipiului Oradea, la adresa Parcul Ion C. Brătianu, nr. 8, a fost vândută în 8 august, prin licitaţie publică, din a patra încercare, cu un preţ de pornire scăzut.

Imobilul, compus dintr-o clădire şi teren, a atras interesul a şase potenţiali cumpărători, dintre care doi au depus oferte. Vila a fost achiziţionată de o companie orădeană pentru suma de 3.510.000 lei. Preţul de pornire a fost stabilit la 3.449.130 lei.