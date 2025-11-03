Vin banii pentru Ucraina. Plus 1,9 miliarde de euro. Ce vor face cu ei

„Îndeplinirea satisfăcătoare a condițiilor relevante pentru debursarea parțială a celei de-a patra și a cincea tranșe de sprijin creditar în valoare totală de 1,9 miliarde EUR, din care 597 de milioane EUR corespund celei de-a patra tranșe și 1,3 miliarde EUR celei de-a cincea, se constată în conformitate cu evaluarea furnizată de Comisie.” – a declarat o sursă pentru mezha.net.

Plata finală de 1,9 miliarde de euro pentru Ucraina, aprobată de Uniunea Europeană, urmează să fie efectuată pe 4 noiembrie. Pe 25 octombrie, Consiliul Uniunii Europene a aprobat modificări la planul Ucrainei în cadrul unui program financiar denumit Facilitatea pentru Ucraina, care are un buget total de 50 de miliarde de euro.

Modificările se referă la ajustarea calendarului reformelor propus de guvernul ucrainean în august, dar angajamentele esențiale ale Ucrainei față de UE au rămas neschimbate.

Amintim că Programul Facilitatea pentru Ucraina pune la dispoziția țării 50 de miliarde de euro între 2024 și 2027, din care 39 de miliarde vor ajunge direct în bugetul de stat. Aceste fonduri sunt menite să asigure stabilitatea financiară a Ucrainei pe termen lung, sprijinind astfel eforturile de reconstrucție și dezvoltare ale țării.