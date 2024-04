O fi președintele departe de România, dar problemele politicii dâmbovițene nu-l lasă să se bucure de vizita din Coreea de Sud. Chiar dacă afirmă că stabilirea a doi candidați pentru alegerile locale din Bucureşti nu reprezintă un succes al coaliţiei, Klaus Iohannis încearcă să vadă partea plină a paharului. Ca să nu pară că s-a înșelat.

„Cert, nu este un mare succes al coaliţiei, ca să mă exprim aşa, dar în rest prefer să nu comentez deciziile coaliţiei în materie de ales candidaţi şi de felul în care se vor poziţiona. Discuţiile în coaliţie s-au purtat ieri şi azi noapte, din câte am înţeles. Nu am fost acolo ca să fiu, ca să zic aşa, în contact nemijlocit. Am aflat rezultatele”, a precizat Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Republica Coreea.

El a menţionat că este important ca lupta electorală de la Bucureşti să nu se reflecteze şi asupra activităţii Guvernului.

„Important este ca această soluţie de candidaţi separaţi pe Bucureşti să nu ducă la nişte lupte electorale în interiorul coaliţiei care pe urmă s-ar reflecta negativ asupra activităţii Guvernului şi cred că există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală. Cred că toată lumea îşi aminteşte că crearea acestei coaliţii a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, un guvern cu o majoritate serioasă în Parlament pentru a trece România cu bine prin toate crizele succesive pe care le-am avut; lucru care s-a întâmplat. Deci obiectivul acestei coaliţii a fost stabilitate şi trecerea cu bine prin crize, ceea ce s-a întâmplat. Deci obiectivul a fost atins. Dar cred că mai are potenţial această coaliţie în viitor. Sigur, acum, în toiul campaniilor electorale va fi un pic mai complicat de a menţine buna înţelegere la cotă maximă”, a menţionat Iohannis.

Coaliţia a decis luni seara să propună candidaturi separate la Primăria Capitalei, respectiv Gabriela Firea – PSD şi Sebastian Burduja – PNL, pentru a maximiza electoratele celor două partide, potrivit unor surse politice.