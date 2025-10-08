Vodafone, Digi şi Telekom România Mobile Communications, noi licențe

ANCOM anunţă, miercuri, că a emis noi licenţe pentru companiile Vodafone România, Digi România şi Telekom România Mobile Communications, după ce au primit acordul prealabil al Autorităţii pentru cesiunea şi închirierea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum şi pentru utilizarea temporară în comun a unor subbenzi de frecvente.

”Modificarea licenţelor vine ca urmare a finalizării tranzacţiei prin care Vodafone România S.A. dobândeşte controlul unic asupra Telekom România Mobile Communications S.A., iar Digi România S.A. controlul unic asupra unor active ale Telekom România Mobile Communications S.A. (o parte din turnurile, infrastructura şi echipamentele acestuia), precum şi întreagă activitate de furnizare de servicii de telefonie mobilă pre-paid”, a transmis, miercuri, ANCOM, într-un comunicat de presă

Tranzacţia a fost autorizată cu condiţii de Consiliul Concurenţei în dată de 25.07.2025, iar ANCOM a sprijinit Consiliul în procesul de analiză a acestei tranzacţii, pentru asigurarea celor mai bune rezultate pentru piaţă şi pentru utilizatori şi companii.

ANCOM a modificat licenţele celor trei operatori că urmare a operaţiunilor de cesionare, utilizare temporară în comun şi închiriere a resurselor spectrale, în conformitate cu prevederile legale, având în vedere şi acordurile încheiate de aceştia.

Licenţele de utilizare a frecventelor sunt valabile până la dată de 5 aprilie 2029, respectiv 31 decembrie 2031.

ANCOM precizează că Telekom România Mobile Communications a cesionat către Digi România drepturile de utilizare pentru următoarele subbenzi de frecvente radio pe care le deţinea în benzile de 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz şi 2600 MHz: 895-900/940-945 MHz, 1770-1785/1865-1880 MHz, 1940-1950 MHz/2130-2140 MHz şi 2500-2510/2620-2630 MHz.

”În urma acestor modificări ale licenţelor, Telekom România Mobile Communications va păstra obligaţiile de acoperire aferente spectrului rămas în licenţele de utilizare a frecventelor sale, în timp ce Digi România va prelua obligaţiile de acoperire asociate noilor deţineri de resurse de spectru radio”, arată ANCOM.

Utilizarea temporară în comun a unora dintre blocurile de frecvente radio pe care le deţin a fost aprobată de ANCOM pentru o perioada scurtă (1-2 luni), în scopul rearanjarii în bandă a drepturilor de utilizare a frecventelor radio, astfel încât Vodafone România împreună cu Telekom România Mobile Communications să deţînă alocări de spectru continuu, pentru creşterea eficienţei tehnice a utilizării resurselor de spectru radio alocate.

”În conformitate cu competenţele legale ale ANCOM privind administrarea şi supravegherea utilizării resurselor de frecvente, pentru a garanta continuitatea serviciilor furnizate utilizatorilor finali, raportat la necesitatea derulării unor operaţiuni tehnice inerente funcţionarii corespunzătoare a reţelelor proprii că urmare a operaţiunilor de cesionare a blocurilor de spectru de frecvente radio indicate (ex. reconfigurare echipamente de reţea, implementare graduală/zonală etc.), ANCOM a aprobat închirierea pentru perioade limitate a anumitor resurse spectrale”, a mai transmis ANCOM.

Totodată, ANCOM a aprobat închirierea de către Digi România de la Telekom România Mobile Communications a drepturilor de utilizare pentru 2×2 MHz (893-895 MHz/938-940 MHz) din cadrul blocului de frecvente de 2×5 MHz ce va fi deţinut în continuare de Telekom în bandă de 900 MHz, pentru perioada 1 decembrie 2025 – 5 aprilie 2029, în baza Contractului de închiriere frecvente radio încheiat între părţi.