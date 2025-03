”Trăim o epocă crucială şi totodată periculoasă. Nu este nevoie să vă descriu gravitatea ameninţărilor cu care ne confruntăm şi nici consecinţele devastatoare pe care le vom suporta dacă aceste ameninţări se concretizează”, a declarat ea.

”Problema nu este dacă securitatea Europei este ameninţată în mod real sau dacă Europa trebuie să-şi asume mai multe responsabilităţi ale propriei sale securităţi. În realitate cunosştem de mult timp răspunsurile la aceste întrebări”, subliniază ea.

”Adevărata întrebare care ni se pune este dacă Europa este pregătită să acţioneze pe atât de decisiv pe cât o cere situaţia şi dacă Europa este pregătită şi capabilă să acţioneze rapid şi cu ambiţia necesară”, a spus ea.

Acest nou plan – de consolidare a industriei apărării europene şi de creşte a capacităţilor militare – ar putea mobiliza aproape 800 de miliarde de euro, anunţă preşedinta Comisiei Europene.

Uniunea Europeanmă (UE) urmează să propună să le acorde statelor membre marje de manevră bugetară în vederea unor investiţii în apărare şi împrumuturi în vederea acestor investiţii în valoare de 150 de miliarde de euro şi să depună totodată eforturi să mobilizeze capitaluri private.

”Le-am scris o scrisoare liderilor înaintea Consiliului European de joi. În această scrisoare (…) am schiţat Planul Reînarmarea Europei”, anunţă ea.

”Statele membre (UE) sunt pregătite să investească mai mult în propria securitate, dacă dispun de marja bugetară necesară”, anunţă în acest discurs preşedinta Comisiei.

”Noi trebuie, aşadar, să le permitem s-o facă. Acesta este motivul pentru care vom propune să se activeze clauza naţională de salvare a Pactului de Stabilitate şi Creştere”, anunţă ea.

”Acest lucru va permite statelor membre (UE) să-şi crească în mod semnificativ cheltuielile cu apărarea fără să declanşeze procedura de deficit excesiv”, anunţă Ursula von der Leyen.

”Dacă statele membre (UE) îşi vor creşte cheltuielile cu apărarea cu 1,5% din PIB în medie, acest lucru ar putea crea o marjă bugetară de aproape 650 de miliarde de euro pe o perioadă de patru ani”, precizează ea.

Ea propune un nou instrument care va permite furnizarea unor împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro statelor membre UE în vederea unor investiţii în apărare.

”Este vorba despre a cheltui mai bine împreună (…), de exemplu (în) apărarea antiaeriană şi antirachetă, sisteme de artilerie, rachete şi muniţie, drone şi sisteme antidrone, dar şi pentru a răspunde altor nevoi, de la securitatea cibernatică şi până la mobilitatea militară”, precizează ea,

”Acest lucru va ajuta statele membre (UE) să-şi grupeze cererile şi să cumpere împreună (…). Prin acest echipament, statele membre (UE) îşi pot consolida masiv susţinerea Ucrainei, furnizând imediat echipament militar”, anunţă ea.

”Europa este pregătită să-şi asume responsabilităţile. (Planul) Reînarmarea Europei ar putea mobiliza cheltuieli cu apărarea de aproape 800 de miliarde de euro (…). Vom continua, bineînţeles, să cooperăm în strânsă cooperare cu partenerii noştri din NATO”, subliniază Ursula von der Leyen.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

