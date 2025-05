Von der Leyen are trei priorități

Ursula von der Leyen a ținut miercuri, la Strasbourg, un discurs în fața eurodeputaților, în care a vorbit despre trei priorități pe care ar trebui să le aibă UE.

Președinta executivului comunitar vorbit despre efortul Comisiei Europeană pentru a interzice toate importurile de gaze rusești în UE până cel târziu la finalul anului 2027, dar și despre accelerarea drumului Ucrainei către aderarea la UE.

Von der Leyen spune, de asemenea, că ”ne aflăm într-un alt moment decisiv în istoria continentului nostru” și că, la 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial , ”suntem la o răscruce de drumuri”.

”Războiul din Ucraina se va opri în cele din urmă, iar modul în care se va încheia războiul va modela continentul nostru pentru generațiile viitoare. Este în joc viitorul ucrainenilor, dar și al nostru. O înțelegere proastă l-ar putea încuraja pe (președintele rus Vladimir) Putin să se întoarcă pentru mai mult. Ar fi o rețetă pentru mai multă instabilitate și nesiguranță. În schimb, o pace justă și durabilă ar putea inaugura o nouă eră de prosperitate pentru Ucraina și ne-ar ajuta să construim o nouă arhitectură de securitate pentru Europa. O pace justă și durabilă, care să asigure suveranitatea Ucrainei, să respecte integritatea sa teritorială și să-i susțină aspirațiile europene”, a afirmat șefa CE în plenul Parlamentul European.

Potrivit acesteia, ”suntem la o răscruce de drumuri, iar Europa are o miză uriașă, așa că trebuie să facem tot posibilul pentru a întări poziția Ucrainei„.

‘Am văzut cu toții cum negociază Rusia: bombardează, agresează, îngroapă promisiunile sub dărâmături. Putin vrea să forțeze Ucraina să accepte inacceptabilul, așa că sarcina cu care ne confruntăm este să ajutăm Ucraina să rămână puternică, să sfideze intimidările lui Putin și să se angajeze în negocieri de pace bazate pe propriile condiții’, a adăugat Von der Leyen.

Ea a prezentat trei priorități pe care ar trebui să le aibă UE pentru a obține acest lucru.

„În primul rând, sprijinirea apărării Ucrainei. În al doilea rând, finalizarea eliminării treptate a combustibililor fosili rusești. În al treilea rând, accelerarea drumului spre aderarea Ucrainei la UE’, a explicat președinta Comisiei Europene.

„Permiteți-mi să încep cu partea militară – așa-numita ‘strategie porc spinos’. Rusia este o amenințare permanentă pentru întreaga Europă, așa că Ucraina trebuie să fie suficient de puternică pentru a descuraja orice atac viitor – cu descurajare prin respingere. Europa a sprijinit deja Ucraina cu ajutor militar în valoare de 50 de miliarde de euro, dar acum trebuie să trecem de la o logică a ajutorului la una de integrare a industriilor noastre de apărare. Acesta este un element central al cărții noastre albe <Readiness 2030>”, a continuat ea.

Von der Leyen încurajează ”statele membre să plaseze comenzi direct în industria de apărare a Ucrainei, deoarece acesta este cel mai eficient mod de a sprijini eforturile militare ale Ucrainei„

”Ne concentrăm în special pe tehnologia de apărare și inovație. De-a lungul războiului, Ucraina a folosit tehnologia pentru a schimba dinamica pe câmpul de luptă, chiar și atunci când forțele ruse erau mai puternice ca număr. Dar Rusia a învățat și din război. Scopul nostru împreună cu Ucraina este să fim atât de puternici încât să fie imposibil de digerat pentru potențialii invadatori„, a detaliat lidera europeană.

„În timp ce sprijinim Ucraina, trebuie să continuăm să subminăm capacitatea Rusiei de a purta război (…) Iar veniturile din combustibilii fosili rămân o sursă cheie de finanțare pentru mașina de război rusă. Prin urmare, este interesul nostru principal de securitate să oprim finanțarea cufărului de război al lui Putin. Și, pentru asta, trebuie să încetăm să cheltuim miliarde pe importurile de energie rusească. Știu că există o majoritate clară în Parlamentul European în favoarea acestui lucru. În noiembrie anul trecut, ați votat pentru interzicerea tuturor importurilor de combustibili fosili rusești. Președinția poloneză (a Consiliului UE – n.r.) lucrează din greu pentru aceasta„, a mai declarat ea în fața eurodeputaților.

„Dar unii încă spun că ar trebui să redeschidem robinetul gazului și petrolului rusesc. Aceasta ar fi o greșeală de proporții istorice. Și nu vom lăsa să se întâmple. Rusia a dovedit, în repetate rânduri, că nu este un furnizor de încredere. Putin a redus deja fluxurile de gaze către Europa în 2006, 2009, 2014, 2021 și pe tot parcursul războiului (…) Dependența de Rusia nu este dăunătoare doar pentru securitatea noastră, ci și pentru economia noastră. Prețurile noastre la energie nu pot fi dictate de un vecin ostil„, a atras atenția președinta Comisiei Europene.

”Vestea bună este că am realizat progrese incredibile de la începutul războiului. Datorită economiilor de energie și surselor regenerabile, am redus deja importurile de gaze din Rusia cu 60 de miliarde de metri cubi pe an. Și datorită partenerilor noștri, ne-am diversificat departe de Rusia. Să ne amintim cum Statele Unite au intervenit imediat cu GNL (gaz natural lichefiat) atunci când am avut nevoie de el în timpul crizei, cum am primit gaze suplimentare prin conducte din Norvegia și modul în care țări mai îndepărtate, cum ar fi Japonia și Republica Coreea, au lucrat îndeaproape cu noi pe piețele globale, pentru a ne asigura securitatea energetică imediată.

În același timp, am trecut de la 45% la 13% importuri de gaze provenite din Rusia. Am trecut de la unul din cinci barili de petrol la unul din cincizeci – o reducere de zece ori. Și putem merge mult mai departe. În același timp, trebuie să recunoaștem că vedem, de la începutul anului trecut, cum importurile de energie din Rusia și-au revenit ușor„, a subliniat ea.

”Avem nevoie de un ultim impuls pentru a elimina treptat combustibilii fosili rusești… era combustibililor fosili rusești în Europa se apropie de sfârșit”

”Acesta este scopul foii de parcurs pe care am prezentat-o ieri (marți – n.r.) Ca parte a acesteia, vom propune interzicerea noilor contracte cu Rusia, precum și a importurilor pe piața spot, până cel târziu la sfârșitul anului 2025. Vom depune eforturi pentru a interzice toate importurile rămase de gaze rusești, atât prin conducte, cât și GNL, până cel târziu la sfârșitul anului 2027. De asemenea, vom înăspri controalele asupra flotei din umbră a Rusiei”, a spus ea.

”Lucrăm din greu cu Ucraina„

”Aceasta nu este doar aspirația Ucrainei. Poate fi cea mai puternică garanție de securitate. Și a fost un punct central al ultimei mele întâlniri cu președintele (ucrainean Volodimir) Zelenski la Roma. Lucrăm din greu cu Ucraina pentru a deschide primul cluster de negocieri de aderare și pentru a deschide toate clusterele în 2025. Aderarea Ucrainei la Uniunea noastră este cea mai mare garanție a unei păci juste și durabile. În istoria noastră, pacea și integrarea europeană au mers întotdeauna mână în mână. Prin urmare, haideți să aducem Ucraina în Uniunea noastră. Să mergem împreună pe calea păcii„, a conchis Ursula von der Leyen.