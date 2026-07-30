Vot final în Senat pentru acordul de împrumut dintre România și Uniunea Europeană. Legea SAFE merge la promulgare

Odată cu votul final din Senat, actul normativ își încheie parcursul parlamentar și urmează să fie transmis pentru promulgare.

Acordul de împrumut dintre România și Uniunea Europeană primește aprobarea Parlamentului

Potrivit proiectului de lege adoptat, este aprobat Acordul de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, document semnat la București, la 12 mai 2026, respectiv la Bruxelles, în 20 și 21 mai 2026.

Prin adoptarea legii, Parlamentul își exprimă acordul asupra documentului semnat între cele două părți, acesta urmând să intre în etapa promulgării.

Proiectul a trecut de Senat după ce fusese adoptat și de Camera Deputaților

Inițiativa legislativă a fost depusă de parlamentari ai PNL și USR, printre inițiatori numărându-se senatorii Cătălin-Daniel Fenechiu și Sorin-Gheorghe Șipoș, alături de mai mulți deputați din cele două formațiuni.

Înainte de votul final din Senat, proiectul fusese deja adoptat de Camera Deputaților, iar Senatul a avut rolul de cameră decizională.

Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan

În urma adoptării cu votul final al Senatului, proiectul de lege privind programul SAFE urmează să fie transmis pentru promulgare.

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană și România, în forma semnată de cele două părți în luna mai 2026.

Ce va face România cu banii din SAFE?

La începutul acestui an, Guvernul a prezantat proiectele care urmează să fie finanțate prin programul SAFE.

Vă amintim că țara noastră are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua alocare ca valoare din Uniunea Europeană, iar investituțiile trebuie finalizate până în 2030.

Din totalul sumei alocate României, 4,2 miliarde vor merge pentru Autostrada Moldovei, 9,6 miliarde pentru Ministerul Apărării (MApN), iar restul de 2,8 miliarde de euro pentru Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și celelalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.

„Doar câteva exemple de achiziţii în comun: e deja semnat contractul cu Franţa pentru rachetele Mistral, s-a făcut public asta. 652 de milioane de euro acolo este o achiziţie împreună cu alte şase state. Vor fi 12 elicoptere H225, modelul mai nou, care vor fi luate din Franţa. Vor fi 12 radare, din nou achiziţii în comun cu Franţa, trei sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot, achiziţie în comun cu Germania, două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană care vor fi achiziţie în comun cu Germania fiind ţară care e liderul pe aceste achiziţii”, declara, la finele lunii ianuarie, ministrul Apărării de la acea vreme, Radu Miruţă.

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