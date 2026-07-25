Wizz Air: Bagajul de cabină gratuit, obligatoriu prin lege, ar putea scumpi zborurile

Transportul, mai puțin accesibil

Obligarea tuturor clienților să plătească pentru un serviciu utilizat doar de o parte dintre călători riscă să facă transportul aerian mai puțin accesibil din punct de vedere financiar, explică acesta.

Actualizarea regulilor, aflate în discuție la nivelul instituțiilor europene, care include măsuri privind bagajele de cabină este o schimbare sensibilă pentru operatorii low-cost, întrucât modelul lor comercial se bazează pe tarife de bază reduse, la care pasagerii adaugă separat servicii precum bagajul de cabină de dimensiune standard.

„Modelul companiilor aeriene low-cost a transformat aviația europeană, oferind călătorilor posibilitatea de a-și personaliza experiența de călătorie în funcție de nevoi și buget. Cerințele care reduc capacitatea companiilor aeriene de a promova tarife neincluzând servicii suplimentare riscă să facă mai scumpe cele mai mici tarife disponibile, inclusiv pentru pasagerii care călătoresc cu bagaj minim și nu au nevoie de servicii suplimentare”, explică Mauro Peneda, potrivit profit.ro.

Noile obligații, în sarcina pasagerilor

Oficialul Wizz Air atrage atenția că noile obligații impuse industriei aeriene ar putea ajunge, în final, să fie suportate de pasageri.

„Facem apel la instituțiile Uniunii Europene ca, pe măsură ce discuțiile privind implementarea continuă, să se asigure că forma finală a cadrului legislativ păstrează libertatea de alegere a consumatorilor, sprijină conectivitatea și concurența și evită măsurile care cresc, fără intenție, costul călătoriilor pentru cetățenii Europei”, subliniază Peneda.

Mauro Peneda spune, pe de altă parte, că aceste modificări nu rezolvă problema întârzierilor generate de controlul traficului aerian.

„Acordul revizuit nu abordează problema reală a întârzierilor și anulărilor cauzate de autoritățile de control al traficului aerian. Uniunea Europeană pare să considere în continuare că este echitabil ca operatorii aerieni să suporte costurile generate de deficiențele sistemului de control al traficului aerian”, arată Peneda.

Punctul forte al modelului ultra-low-cost

În același timp, oficialul Wizz Air asigură că operatorul va coopera cu autoritățile de reglementare europene și că va respecta orice decizie adoptată la nivel european, chiar dacă aceasta va impune modificări ale modelului comercial.

„Dacă viitoarea legislație ar impune modificări privind modul de tarifare a bagajelor de cabină, ne-am adapta oferta de produse pentru a respecta cerințele legale finale”, spune Oficialul Wizz Air, care subliniază însă că prioritatea rămâne totuși „menținerea tarifelor reduse și a libertății de alegere a clienților, în măsura în care cadrul de reglementare va permite acest lucru”.

„Punctul forte al modelului ultra-low-cost constă în faptul că le permite pasagerilor să plătească doar pentru serviciile pe care le utilizează”, conchide acesta.

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