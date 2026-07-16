Zaharova: ”Moldova nu mai este o țară sigură pentru călătorii”

Ministerul rus al Afacerilor Externe îndeamnă cetăţenii Federaţiei Ruse să ţină cont de faptul că Moldova „nu mai este o ţară sigură pentru călătorii”, a declarat miercuri, în briefingul obişnuit de presă, purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, potrivit News.ro. Luna trecută, curieri diplomatici ruşi nu au fost lăsaţi să intre în Republica Moldova, fiind reţinuţi pe aeroportul din Chişinău.

Zaharova acuză Chișinăul de abuzuri și controale ”umilitoare” la frontieră

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a avut, pe 15 iulie, o „secţiune” în briefingul său de presă dedicată special subiectului „situaţia din Republica Moldova”. Acest tratament este aplicat de mai mult timp Republicii Moldova, dar si Ucrainei. În aceste ”secțiuni”, Zaharova a acuzat conducerea de la Chișinău de corupţie, a adus diverse alte acuzaţii şi a reiterat teza propagandei de la Kremlin că Moldova este noul teren prin care UE şi NATO vizează interesele ruse.

„Un alt factor de iritare care agită opinia publică din Moldova este situaţia cetăţenilor ruşi care încearcă să intre sau să iasă din această ţară. La aeroportul din Chişinău, aceştia sunt adesea supuşi, literalmente, unor abuzuri din partea autorităţilor de frontieră”, a spus Maria Zaharova. „Acest lucru se manifestă prin controale şi percheziţii nejustificate care durează ore întregi”, a arătat ea.

„Sub pretexte inventate, se deschid dosare penale împotriva lor”, a susţinut purtătoarea de cuvânt, înainte de a conchide: „Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii şi îi îndemnăm pe cetăţenii noştri să ţină cont de acest lucru”, a subliniat ea.

Republica Moldova acuză controale de 12 oreșsi teste cu poligraful pentru moldoveni

Avertismentul dat de Zaharova rușilor vine la nici două săptămâni după o avertizare emisă de MAE de la Chișinău pentru cetățenii moldoveni care vor să meargă în Rusia. Chișinăul a constatat o creștere a cazurilor în care cetățenii moldoveni sunt supuși unor controale extinse la frontieră. Verificările pot dura între 3 și 12 ore și pot include accesul la dispozitive electronice, prelevarea amprentelor, fotografierea sau chiar solicitarea testării cu poligraful. MAE preciza că ”au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a condus la refuzul intrării în Federația Rusă”. De asemenea, autoritățile moldovene au primit informații despre presiuni exercitate asupra unor persoane aflate în detenție administrativă pentru a semna contracte de înrolare în armata rusă.

Blocarea unor curieri ruși în Republica Moldova și arestarea unui presupus agent FSB

La sfârşitul lunii iunie 2026, ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest, după ce „nişte curieri diplomatici ruşi” nu ar fi fost lăsaţi să intre în Republica Moldova, fiind opriţi pe aeroportul din capitala moldoveană. Scandalul a avut loc la doar câteva zile după ce Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a anunţat că un cetăţean al Federaţiei Ruse, ofiţer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), a fost reţinut la intrarea în Republica Moldova. Acesta este acuzat că ar fi colectat informaţii despre regiunea transnistreană şi Zona de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Avertismentul către ruși, reluat după mai multe luni

Pe 15 iulie, Zaharova a reluat un avertisment dat rușilor și la începutul acestui an. Atunci, le recomanda să evite călătoriile în Republica Moldova. Acuza autoritățile de la Chișinău de ”discriminare” și ”hărțuire” la punctele de trecere a frontierei. Într-un comunicat, Moscova susținea că cetățenii ruși sunt supuși unor controale ”umilitoare”, li se refuză frecvent intrarea în țară pe motive considerate neîntemeiate și sunt întârziați suficient de mult încât să piardă zborurile de legătură. Totodată, Ministerul rus afirma că unii ruși ar fi fost reținuți la frontieră și cercetați penal fără dovezi convingătoare, iar accesul diplomaților ruși la aceștia ar fi fost restricționat. „În acest context, Ministerul rus de Externe recomandă ferm cetățenilor ruși să țină cont de riscurile menționate și, dacă este posibil, să se abțină de la călătorii în Republica Moldova”, arăta MAE rus, în luna ianuarie.