Zece morți în ultimele atacuri rusești asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, forțele rusești au lansat trei rachete de croazieră Kh-59/Kh-69 în timpul atacului. O rachetă a lovit duminică partea dreaptă a navei Golden Leo, o navă comercială turcească care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, au anunțat Forțele Aeriene Ucrainene, citate de Kiev Post.

O operațiune de căutare și salvare a fost lansată și a durat toată noaptea. Până luni dimineață, autoritatea portuară ucraineană a declarat că nouă membri ai echipajului au fost uciși, precum și unul dintre piloți.

Atacurile rusești, anchetate ca crime de război

Autoritatea Portuară Maritimă Ucraineană (USPA) a declarat că nava cargo avea la bord 17 membri ai echipajului din Siria și India, precum și un pilot ucrainean, când a fost lovită la scurt timp după plecarea din Odesa cu o încărcătură de porumb.

Atacul a ucis 10 persoane, inclusiv pilotul, în vârstă de 66 de ani, și 9 membri străini ai echipajului. Procuratura regională Odesa a declarat că celelalte victime aveau vârste cuprinse între 19 și 53 de ani. India a declarat ulterior că patru dintre cetățenii săi au murit în atac.

Procurorii au deschis o anchetă pentru crime de război în temeiul articolului 438 din Codul penal al Ucrainei.

Opt marinari au fost salvați și spitalizați la Odesa.

Intensificarea atacurilor Rusiei împotriva navelor de marfă ucrainene are probabil scopul de a descuraja companiile străine să cumpere produse ucrainene și să utilizeze coridorul său maritim de la Marea Neagră.

În schimb, Ministerul Apărării din Rusia susține că a lovit de fapt „două nave maritime de tip cargo care transportau marfă militară” în portul Odesa. Rusia nu a furnizat nicio dovadă care să susțină afirmația că navele transportau armament.

Douăzeci și opt de persoane au murit în atacurile asupra Odesei de la începutul lunii

În ultimele săptămâni, regiunea Odesa a fost supusă unui atac susținut.

Douăzeci și opt de persoane au murit în atacurile rusești asupra regiunii numai în iulie, a declarat luni șeful regional, Oleh Kiper, pentru televiziunea ucraineană. Atacurile rusești asupra navelor de marfă din Marea Neagră s-au intensificat și ele.

Atacul de duminică asupra navei Golden Leo, care arborează pavilionul Guineei-Bissau, a fost cel mai sângeros de acest fel.

Printre victime s-au numărat patru cetățeni indieni, a declarat ministerul de externe al țării, adăugând că punerea în pericol a membrilor echipajului sau a libertății iminente de navigație „este deplorabilă și ar trebui evitată”.

Navele cu pavilion străin, precum Golden Leo, exploatează ultimul coridor maritim de export rămas al Ucrainei pentru a transporta mărfuri de-a lungul coastelor românești și bulgare și mai departe către Turcia.

Odesa, destinația de vacanță preferată de ucraineni

Duminică, premierul ucrainean Serghei Korețchi a declarat că guvernul său și comandamentul militar „pregătesc decizii care vor spori siguranța navigației și vor ajuta la protejarea navelor civile și a navigatorilor” de atacurile rusești. În ciuda bombardamentelor constante, Odesa rămâne o destinație de vacanță preferată pentru ucraineni.