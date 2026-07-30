Zi neagră pentru zeci de familii din România. O fabrică auto s-a închis după 15 ani, iar 96 de angajați au fost concediați

Potrivit directorului executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre, societatea a parcurs toate etapele prevăzute de lege pentru concedierea colectivă și a transmis notificările în termenele legale.
Reprezentanții AJOFM au fost prezenți la sediul companiei înainte de încetarea activității pentru a le prezenta angajaților locurile de muncă disponibile, programele de calificare și recalificare, precum și oportunitățile de angajare prin rețeaua EURES.
Aproape 100 de oameni au rămas fără loc de muncă după închiderea fabricii
Notificarea inițială transmisă autorităților viza concedierea a 116 salariați, însă ulterior compania a revenit cu o nouă situație, iar numărul disponibilizărilor a fost redus.
Astfel, numărul românilor concediați în 2026 crește cu 96 de persoane.
Conform directorului AJOFM Sălaj, este posibil ca o parte dintre angajați să fi reușit între timp să își găsească un alt loc de muncă.
În ziua închiderii fabricii, reprezentanții AJOFM preiau documentele necesare pentru înregistrarea persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile de mediere, consiliere profesională și programele de formare disponibile. Pentru foștii angajați, următoarea perioadă va însemna căutarea unui nou loc de muncă într-o piață în care concedierile colective devin tot mai frecvente.
Fabrica funcționa de 15 ani, iar angajații vorbesc despre relocarea producției
Unitatea de componente auto și-a deschis activitatea la Jibou în 2011 și, potrivit presei locale, este vorba despre Joyson Safety Systems, cunoscută la inaugurare sub denumirea Takata.
Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc, însă această informație nu a fost prezentată de autorități drept motiv oficial al închiderii fabricii.
Noi concedieri colective într-un județ unde șomajul depășește 6%
Noile concedieri colective vin într-un moment dificil pentru piața muncii din județul Sălaj. În luna aprilie, o altă companie, din domeniul prelucrării lemnului, și-a încetat activitatea și a disponibilizat etapizat toți cei 73 de angajați.
Potrivit datelor AJOFM, la sfârșitul lunii mai rata șomajului în județ era de 6,37%, iar numărul șomerilor înregistrați ajunsese la 5.688.
Recomandări utile: Foștii angajați pot solicita sprijinul AJOFM Sălaj pentru înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, acces la servicii de mediere și consiliere profesională, precum și participarea la programe de calificare și recalificare. Aceste măsuri sunt prezentate de instituție ca parte a sprijinului oferit persoanelor disponibilizate în urma concedierii colective.
8 comentarii
Pana la urma ultimul care ramane in Romania va stinge lumina .
Care-i nebun sa-si mai tina fabrica in Romania cand 40% din pop.ulatie doreste nationalizarea tuturor propretatilor, pana si cele majoritar de stat?
Ți-au cam luat-o dinții la trap și vorbești prin somn. Productia se mută în Maroc din cauza cheltuielilor de producție mai mari la noi, adică curent, gaz, manoperă. Dacă îți place să vorbești aiurea inchide-te in baie.
costurile fixe: Energia electrica ,foarte scumpa nejustificat,gargara sindicalista privind salarizarea,etc.,iata caile desindustrializarii
„Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc”
Si Dacia is relocheaza incet-incet fabrica in Maroc.
Asta e. Mercedes, Audi isi deschid fabrici in Ungaria, ai nostrii pleaca. Cum sa nu-i iubesti pe francezi? Atat de mult ii iubim ca din imprumutul (!!!!) de 16 mld ptr arme cel putin 4 le dam francezilor. 6 mld. merg in Germania. De restul probabil din SUA.
Cu ce ramanem noi? Cu niste arme pe care dupa ce le primi in scurt timp trebuie upgradate. Pe alti bani. Tot cu nemtii, americanii si francezii.
Si binenteles ramanem cu datoria. Pe care o vor platii copii si nepotii nostri. Plus alte datorii ptr upgrade.
Investitorii fug din Romania pt că așa zisul suveranist care acum se bate cu pumnul în piept că va naționaliza totul că va face sa curgă lapte și miere la robinetul proștilor ,de asta se închid ,nimeni nu vine cu banii lui să-i investească și să plece cu mana in cur .Stai să vezi dacă o să vina haur la guvernare ,acum este nimic ,de Grecia ai auzit ,o să fie mai rău în România ,ce o să mai vrei să te împrumuți și nu o să-ți de-a nimeni .
In Maroc.Da.Deci,Alah Akbar ! Fiindca in momentul cand spui Maroc,spui Tangiers.Adica,vad comercial cu autostrada primita BONUS,catre portul de la Atlantic. Atlantic,ma,nu Cerno More !
Stirea trebuia sa fie: Dupa fabrica din Hunedoara o alta fabrică Joyson Safety Systems s-a închis.