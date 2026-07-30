Zi neagră pentru zeci de familii din România. O fabrică auto s-a închis după 15 ani, iar 96 de angajați au fost concediați

Potrivit directorului executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre, societatea a parcurs toate etapele prevăzute de lege pentru concedierea colectivă și a transmis notificările în termenele legale.

Reprezentanții AJOFM au fost prezenți la sediul companiei înainte de încetarea activității pentru a le prezenta angajaților locurile de muncă disponibile, programele de calificare și recalificare, precum și oportunitățile de angajare prin rețeaua EURES.

Aproape 100 de oameni au rămas fără loc de muncă după închiderea fabricii

Notificarea inițială transmisă autorităților viza concedierea a 116 salariați, însă ulterior compania a revenit cu o nouă situație, iar numărul disponibilizărilor a fost redus.

Astfel, numărul românilor concediați în 2026 crește cu 96 de persoane.

Conform directorului AJOFM Sălaj, este posibil ca o parte dintre angajați să fi reușit între timp să își găsească un alt loc de muncă.

În ziua închiderii fabricii, reprezentanții AJOFM preiau documentele necesare pentru înregistrarea persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile de mediere, consiliere profesională și programele de formare disponibile. Pentru foștii angajați, următoarea perioadă va însemna căutarea unui nou loc de muncă într-o piață în care concedierile colective devin tot mai frecvente.

Fabrica funcționa de 15 ani, iar angajații vorbesc despre relocarea producției

Unitatea de componente auto și-a deschis activitatea la Jibou în 2011 și, potrivit presei locale, este vorba despre Joyson Safety Systems, cunoscută la inaugurare sub denumirea Takata.

Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc, însă această informație nu a fost prezentată de autorități drept motiv oficial al închiderii fabricii.

Noi concedieri colective într-un județ unde șomajul depășește 6%

Noile concedieri colective vin într-un moment dificil pentru piața muncii din județul Sălaj. În luna aprilie, o altă companie, din domeniul prelucrării lemnului, și-a încetat activitatea și a disponibilizat etapizat toți cei 73 de angajați.

Potrivit datelor AJOFM, la sfârșitul lunii mai rata șomajului în județ era de 6,37%, iar numărul șomerilor înregistrați ajunsese la 5.688.

Recomandări utile: Foștii angajați pot solicita sprijinul AJOFM Sălaj pentru înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, acces la servicii de mediere și consiliere profesională, precum și participarea la programe de calificare și recalificare. Aceste măsuri sunt prezentate de instituție ca parte a sprijinului oferit persoanelor disponibilizate în urma concedierii colective.

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