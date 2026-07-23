Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței

„La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei”, se arată într-un comunicat.

Florin Toader
Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței

Zinedine Zidane va păși din nou în vestiarul naționalei Franței, de data aceasta în calitate de selecționer FOTO: X / @GoalCrestHQ

„La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei”, se arată într-un comunicat.

Cotidianul francez Le Figaro anunță că fostul mare internațional francez, Zinédine Zidane, va fi prezentat marţi în funcţia de selecţioner al Franţei.

Fostul internaţional Zinédine Zidane va fi numit selecţioner al echipei naţionale a Franţei marţi, 28 iulie, potrivit Le Figaro, conform News.ro.

Campionul mondial din 1998 va deveni succesorul lui Didier Deschamps marţi. O conferinţă de presă este programată la ora 11:00, ora Franţei la Federaţia Franceză de Fotbal, alături de preşedintele Philippe Diallo, la sediul din Paris al federaţiei.

„La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei”, se arată într-un comunicat.

Se anunţă o nouă eră în cadrul echipei naţionale a Franţei, după cei 14 ani de mandat ai lui Didier Deschamps. Campionul mondial din 1998 şi 2018 şi-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026, după două înfrângeri împotriva Spaniei (0-2) şi Angliei (4-6). Cu un palmares care include un titlu mondial, două finale de Cupă Mondială şi cinci semifinale din ultimele şase turnee majore disputate. La care se adaugă o imagine a echipei naţionale a Franţei îmbunătăţită faţă de 2012, precum şi o performanţă constantă la cel mai înalt nivel.

„Les Bleus” vor reveni în competiţie la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, cu patru meciuri din Liga Naţiunilor în program: Turcia-Franţa (25 septembrie), Belgia-Franţa (28 septembrie) şi Franţa-Italia (2 octombrie), urmate de Franţa-Belgia (5 octombrie) pe Stade de France.

Zidane a stat în umbră în ulrimii cinci ani, dar a „pândit” mereu postul de selecționer al Franței

Zidane s-a îndepărtat în mod deliberat de fotbal și de atenția publică de când a părăsit banca de rezerve în 2021. Deși a fost în SUA în timpul acestei Cupe Mondiale, nu a spus nimic. Rolul său a fost unul parental, scrie The Athletic.

El și familia sa au vrut să fie acolo pentru a-l vedea pe fiul său, Luca, jucând în poarta Algeriei. Toți cei patru fii ai lui Zidane au jucat fotbal profesionist. Exista o obligație de a fi respectuoși față de Deschamps, jucători și ceea ce aspirau să facă împreună, fără ca el să planeze asupra tuturor lucrurilor și să distragă atenția. Astfel, s-a asigurat că nu va exista niciun scandal care să-i păteze revenirea.

Zidane a fost prezent la finala Cupei Mondiale, unul dintre VVIP-urile poziționate aproape de actorul Timothee Chalamet și de mondaista Kylie Jenner, purtând ochelari de soare și o șapcă de baseball.

Există o anumită clasă în ceea ce privește distanțarea față de echipa națională a Franței în timpul cântecului de lebădă al lui Deschamps. Toată lumea din Franța a fost mai mult decât conștientă de prezența lui Zidane în afara scenei în ultimii ani. Uneori a fost jenant, deoarece criticii s-au săturat de pragmatismul lui Deschamps între Euro 2024 și această Cupă Mondială și de durata mandatului său de a se ocupa de echipa națională.

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1 comentariu

  1. Ai vrut să scrii: Zidane va fi noul selecționer a’ l’Affrance…
    Franța NU MAI EXISTĂ! …c’est l’Afrique française.

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