Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței

Fostul internaţional Zinédine Zidane va fi numit selecţioner al echipei naţionale a Franţei marţi, 28 iulie, potrivit Le Figaro, conform News.ro.

Campionul mondial din 1998 va deveni succesorul lui Didier Deschamps marţi. O conferinţă de presă este programată la ora 11:00, ora Franţei la Federaţia Franceză de Fotbal, alături de preşedintele Philippe Diallo, la sediul din Paris al federaţiei.

„La finalul şedinţei excepţionale a Comitetului Executiv, care va avea loc în aceeaşi dimineaţă, Philippe Diallo îl va prezenta presei pe viitorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei”, se arată într-un comunicat.

Se anunţă o nouă eră în cadrul echipei naţionale a Franţei, după cei 14 ani de mandat ai lui Didier Deschamps. Campionul mondial din 1998 şi 2018 şi-a încheiat mandatul cu un loc 4 la Cupa Mondială din 2026, după două înfrângeri împotriva Spaniei (0-2) şi Angliei (4-6). Cu un palmares care include un titlu mondial, două finale de Cupă Mondială şi cinci semifinale din ultimele şase turnee majore disputate. La care se adaugă o imagine a echipei naţionale a Franţei îmbunătăţită faţă de 2012, precum şi o performanţă constantă la cel mai înalt nivel.

„Les Bleus” vor reveni în competiţie la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, cu patru meciuri din Liga Naţiunilor în program: Turcia-Franţa (25 septembrie), Belgia-Franţa (28 septembrie) şi Franţa-Italia (2 octombrie), urmate de Franţa-Belgia (5 octombrie) pe Stade de France.

Zidane a stat în umbră în ulrimii cinci ani, dar a „pândit” mereu postul de selecționer al Franței

Zidane s-a îndepărtat în mod deliberat de fotbal și de atenția publică de când a părăsit banca de rezerve în 2021. Deși a fost în SUA în timpul acestei Cupe Mondiale, nu a spus nimic. Rolul său a fost unul parental, scrie The Athletic.

El și familia sa au vrut să fie acolo pentru a-l vedea pe fiul său, Luca, jucând în poarta Algeriei. Toți cei patru fii ai lui Zidane au jucat fotbal profesionist. Exista o obligație de a fi respectuoși față de Deschamps, jucători și ceea ce aspirau să facă împreună, fără ca el să planeze asupra tuturor lucrurilor și să distragă atenția. Astfel, s-a asigurat că nu va exista niciun scandal care să-i păteze revenirea.

Zidane a fost prezent la finala Cupei Mondiale, unul dintre VVIP-urile poziționate aproape de actorul Timothee Chalamet și de mondaista Kylie Jenner, purtând ochelari de soare și o șapcă de baseball.

Există o anumită clasă în ceea ce privește distanțarea față de echipa națională a Franței în timpul cântecului de lebădă al lui Deschamps. Toată lumea din Franța a fost mai mult decât conștientă de prezența lui Zidane în afara scenei în ultimii ani. Uneori a fost jenant, deoarece criticii s-au săturat de pragmatismul lui Deschamps între Euro 2024 și această Cupă Mondială și de durata mandatului său de a se ocupa de echipa națională.