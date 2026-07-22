Pep Guardiola poate fi noul selecționer al Italiei

Perspectiva ca Pep Guardiola să preia funcţia de selecţioner al Italiei este mai concretă ca niciodată. Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a confirmat marţi seara, în cadrul emisiunii „Vivavoce”, că sunt în curs discuţii cu antrenorul spaniol (55 de ani) pentru preluarea conducerii naţionalei, potrivit News.ro.

Postul a rămas vacant de la plecarea lui Gennaro Gattuso în aprilie anul trecut, după ce Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială.

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Proaspăt ales preşedinte al FIGC, Malago a început în ultimele zile să rezolve problema postului de selecţioner, un subiect delicat, având în vedere că Italia este în căutarea stabilităţii şi a rezultatelor de mai mulţi ani.

În acest context, au fost iniţiate discuţii cu Guardiola, fiind deja anunţat că „s-au făcut excepţii” din punct de vedere economic pentru a facilita venirea fostului antrenor al echipei Manchester City.

Deşi conducătorul italian a subliniat faptul că „nu este sigur că operaţiunea se va concretiza”, acest lucru nu l-a împiedicat să lase să se înţeleagă că „ar putea exista o surpriză” în acest dosar. Malago a confirmat, de asemenea, că Roberto Mancini, fostul selecţioner al Italiei (2018-2023), şi Andrea Pirlo se află pe lista candidaţilor, asigurând totodată că pe această listă figurează şi alte nume.

Paolo Maldini, recent numit director tehnic al FIGC, şi Leonardo, consilier special, s-au deplasat la Barcelona weekendul trecut pentru a discuta cu Guardiola şi a încerca să-l convingă.

În cazul în care ar prelua conducerea echipei naţionale italiene, spaniolul ar fi numit pentru următorii 4 ani, având în vedere Cupa Mondială din 2030, şi s-ar înscrie în tendinţa recentă de numire a unor nume mari la cârma echipelor naţionale, alături de sosirile aşteptate, de exemplu, ale lui Zinédine Zidane în Franţa şi ale lui Jürgen Klopp în Germania.