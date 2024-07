Câteva mii de persoane sunt aşteptate, sâmbătă, 6 iulie, să participe la tradiţionala manifestare „Ziua celor 1.000 de fete secuience”. Evenimentul are loc la Şumuleu Ciuc, la marginea municipiului Miercurea-Ciuc, şi are rolul de a păstra şi promova portul şi tradiţiile secuieşti.

Evenimentul este unul foarte important fiind axat pe valorile tradiţionale ale comunităţii secuieşti, a declarat primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila.

„Întâlnirea celor 1.000 de secuience este un eveniment foarte important, care an de an ne încântă şi aduce aproape de noi, de comunitatea noastră şi de tinerii comunităţii noastre portul popular, muzica populară, cultura tradiţională secuiască. Este nevoie ca în fiecare an să putem să ne organizăm şi să fim alături de ceilalţi, având ca bază acele valori esenţiale care ne-au fost transmise şi pe care vrem să transmitem mai departe pentru tineri, vorbim de valorile tradiţionale ale comunităţii secuieşti”, a declarat Korodi Attila.

Ceremonia de deschidere a manifestării va avea loc sâmbătă dimineaţa, în centrul oraşului, pe platoul din faţa Palatului Administrativ, când se reunesc şi vor dansa împreună membrii ansamblurilor folclorice de amatori.

După acest moment, se va da startul manifestării, iar participanţii vor merge la Şumuleu Ciuc şi vor asista la slujbă religioasă, în catedrala franciscană.

Ulterior, ansamblurile folclorice vor urca în şaua dintre dealurile Şumuleu Mare şi Şumuleu Mic, de la marginea oraşului, acolo unde are loc, în fiecare an, şi pelerinajul de Rusaliile Catolice şi vor vor evolua, timp de câteva ore, pe scena în aer liber.

La „Ziua celor 1.000 de fete secuience” vor participa 36 de ansambluri folclorice, din aproximativ 30 de localităţi din Covasna, Harghita şi Bacău.

Participanții care vin cu căruţa sau călare sunt rugați să nu consume băuturi alcoolice în timpul drumului şi să respecte regulile de circulaţie. De asemenea, ceilalţi participanţi la trafic sunt îndemnați să aibă răbdare, pentru ca toată lumea să ajungă la destinaţie în siguranţă.

La locul evenimentului va fi organizat şi un târg de produse artizanale, ateliere ale meşteşugarilor, iar turiştii vor putea să îmbrace portul popular secuiesc, dacă vor dori.

„Ziua celor 1.000 de fete secuience” este o sărbătoare iubită în zonă, care reuneşte, în fiecare an, mii de persoane, cei prezenţi spunând că este o sărbătoare a familiilor, a comunităţii, a păstrării şi a promovării valorilor tradiţionale.