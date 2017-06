În cadrul celei de-a XII-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest a avut loc lansarea cărții „Constantin Bâzu Cantacuzino, prințul înălțimilor“. La acest eveniment au participat autorii cărții, istoricul Alexandru Armă și Dan Antoniu, cercetător istoric, precum și generalul – maior (r) Ion Dobran, ultimul pilot de vânătoare al aviației române din cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu această ocazie, am stat de vorbă cu istoricul Alexandru Armă despre personalitatea celui care a fost Constantin Bâzu Cantacuzino. „Bâzu Cantacuzino este asul aviației românești de vânătoare. Asul aviației românești de vânătoare al tuturor timpurilor. În perioada interbelică, el a fost un mare sportiv, a jucat hochei, chiar a participat cu echipa națională la trei campionate mondiale. A jucat și tenis, a câștigat Campionatul Național al României la acest sport în 1932, a făcut motociclism și automobilism, unde a obținut alte performanțe. A fost un sportiv polivalent și a excelat în tot ce a făcut. Apoi, a făcut aviație sportivă, acrobație aeriană, a fost pilot de linie și, ulterior, pilot militar. În 1948 a fugit din țară, mai întâi la Milano, apoi la Paris, și, în cele din urmă, a ajuns în Spania, unde a fost pilot utilitar. A făcut însă și acrobație aerienă, fiind primit în Aeroclubul Regal spaniol și participând la numeroase mitinguri internaționale între anii 1951-1957.“

„Bâzu fascinează pe oricine. Bâzu a fost un sportiv desăvârșit, a fost un aviator care a avut toate brevetele posibile de a fi deținute de un personaj navigant din aviație – nu i-a lipsit niciunul. Mirel Stoenescu, șeful promoției 1942, a fost rugat de al doilea din promoție, Constantin Fotescu, ca atunci când se va duce în vizită la fiica sa, care stătea în Spania, să caute mormântul lui Bâzu. Nu știa nimeni unde este. L-a găsit, i-a pus o floare de Hibiscus, pe care știa că o iubește, și a ținut un moment de reculegere din partea tuturor aviatorilor români care au fost și care mai trăiau la vremea respectivă.“ Dan Antoniu, cercetător istoric

Misiune temerară

„Bâzu era un bărbat plăcut, înalt, cu un fizic robust și armonios. Dar a fost și un prinț, în adevăratul sens al cuvântului. Era foarte educat. vorbea foarte politicos, se purta elegant și manierat cu toată lumea, inclusiv cu subordonații. În carte, am inclusiv o mărturie de la un aviator american care l-a cunoscut în sudul Italiei, când l-a transportat pe locotenent-colonelul James Gunn în fuselajul unui Messerschmitt Bf 109G românesc, la sfârșitul lunii august 1944. A fost o misiune temerară executată de Bâzu datorită căreia prizonierii americani și britanici au fost repatriați din România înainte de venirea rușilor, care i-ar fi putut interna. Bâzu a ajuns la Foggia și s-a întors în țară cu avion american de tip P-51 Mustang, fiind însoțit de doi aviatori americani, un locotenent-colonel și un căpitan. Cei doi povestesc că au primit sarcina să-i arate lui Bâzu cum se pilotează avionul Mustang cu care trebuia să se întoarcă în România. N-a fost nevoie decât să-i arate comenzile de la avionul american cu care trebuia să zboare și apoi Bâzu a decolat cu Mustang-ul, executând câteva acrobații, de au rămas americanii cu gura căscată.“

Trei soții

„Bâzu a fost căsătorit de trei ori, a avut două soții care erau surori: Georgeta și Anca Diamandi. Cu prima s-a căsătorit în anul 1928, iar cu cea de-a doua în 1934. Pentru a doua căsătorie a fost nevoie de o dispensă regală și aprobare din partea Patriarhiei, pentru că nu se puteau căsători din cauza gradului de rudenie existent între cele două soții.

A treia soție a fost Nadia Kujnir - Herescu, o basarabeancă extrem de frumoasă, care ulterior s-a recăsătorit, devenind Nadia Gray, și care, de fapt, zic unii, ar fi mama Lindei Gray, actrița din Dallas (Sue Ellen), ceea ce nu este adevărat. Linda Gray s-a născut în 1940, iar Nadia Kujnier-Herescu s-a căsătorit cu Bâzu abia în 1945 și a divorțat de el doi ani mai târziu. Ulterior a fugit la Paris și abia apoi s-a recăsătorit, devenind Gray. În exil, Nadia (Cantacuzino) Gray a devenit o actriță foarte cunoscută, jucând în peste 70 de filme.“

„Mă bucur că mi-a dat Dumnezeu zile ca să vorbesc despre alții, pentru că acum am rămas, la 98 de ani, ultimul pilot de vânătoare din cel de-al Doilea Război Mondial. Doi ani și jumătate am fost pe toate fronturile și, în cele 340 de misiuni făcute la inamic, am întâlnit inamicul de 84 de ori. În luptele care au urmat, am doborât 20 de avioane și am fost obligat să aterizez de vreo 3 ori. Am trăit anii ăștia cu fiecare dintre piloții care s-au dus atunci și pe care îi păstrez în inimă așa cum au fost, tineri, în timpul războiului, iar restul, încetul cu încetul au devenit niște umbre. Niște umbre în viață, cum suntem de altfel și acum.“ Ion Dobran, aviator general – maior (r)

63 de victorii aeriene

„La intrarea României în război, Bâzu Cantacuzino era locotenent aviator în rezervă și ocupa funcția de șef al Aerobazei Băneasa și șef al traficului aerian la LARES. Cu toate acestea, el a cerut să plece voluntar pe front și, chiar înainte de a primi ordinul de mobilizare, a ajuns la Escadrila 53 Vânătoare, cu care a luptat până în noiembrie 1941. A stat puțin pe front, vreo trei luni și 25 de zile, timp în care a executat 74 de misiuni de război, obținând patru victorii aeriene confirmate și două neconfirmate. În noiembrie 1941, s-a întors la LARES, din ordinul generalului av. Gheorghe Jienescu, care era ministru subsecretar de stat al Aerului. În 1943 a plecat din nou pe front, după ce a făcut mai multe cereri la Subsecretariatul de Stat al Aerului, dintre care și un memoriu adresat mareșalului Ion Antonescu, care i-a și aprobat cererea. Așa că, la 1 mai 1943, Bâzu a fost încadrat la Grupul 7 Vânătoare, cu care a luptat până octombrie 1943. În numai câteva luni, Bâzu a obținut 24 de victorii aeriene sigure și 10 probabile, fiind decorat cu Ordinul ,,Mihai Viteazul“ clasa a III-a, cea mai înaltă distincție militară românească acordată ofițerilor. În aprilie 1944, după o scurtă perioadă de convalescență (la sfârșitul anului 1943 se îmbolnăvise de scarlatină și a fost internat în spital), Bâzu s-a întors din nou pe front și a adăugat în palmares alte victorii, astfel că, în vara anului 1944, pe ampenajul avionului său Messerschmitt Bf 109G erau marcate 42 de linii ce reprezentau 42 de victorii aeriene. De la sfârșitul lunii mai 1944, Bâzu a fost transferat la Grupul 9 Vânătoare, cu care a luptat pentru apărarea teritoriului României împotriva aviației americane, iar apoi pe Frontul de Vest, împotriva aviației germane, până în mai 1945. La sfârșitul războiului, Bâzu avea la activ 63 de victorii aeriene, devenind astfel asul aviației române în cel de-al Doilea Război Mondial.“

Doi eroi: finul și nașul

Dacă la americani existau aşa-numitele ‚,tour of duty“, după care piloţii lor erau „rulaţi“ într-un anumit număr de misiuni şi apoi trimişi acasă, românii au luptat de la începutul până la sfârșitul războiului. Am avut piloţi care au luptat din ‚41 până în ‚45! Așa cum a fost și Bâzu Cantacuzino, sau Ion Dobran, ajuns azi la venerabila vârstă de 98 de ani, și care este ultimul pilot de vânătoare, veteran supraviețuitor al celui de-al Doilea Război Mondial. Și, ca un amănunt interesant, acesta este finul lui Bâzu Cantacuzino, care i-a fost naș la cununia cu Maria Angela, fiica renumitului profesor de matematică Grigore Orășanu, cu care Dobran s-a căsătorit în anul 1946.

Fotografiat în vara anului 1944 lângă deriva avionului său Bf 109 G4, pe care sunt marcate 42 de victorii aeriene

Ucis de ulcer și de stres

A murit în Spania în 1958. La începutul lunii mai a acelui an a fost internat la o clinică privată din Madrid, unde a fost operat la stomac, avea un ulcer perforat. I s-a făcut rezecție gastrică și a făcut o hemoragie, apoi septicemie, însă în cele din urmă a decedat. A supraviețuit acestei operații, dar nu a mai trăit foarte mult. Se pare că una dintre cauzele bolii de stomac de care suferea din timpul războiului, de pe front, a fost stresul. Dar și condițiile neigenice din timpul zborurilor de pulverizare, când era pilot utilitar în Spania, au contribuit, se pare, la agravarea bolii. După război, a avut o perioadă foarte grea, cu mult stres, fiind urmărit de Securitate, odată cu venirea comuniștilor la putere, deoarece luptase pe Frontul de Est și ca urmare a originilor sale. A fost expropiat și de cea mai mare parte din avere.