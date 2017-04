Băsescu reacționează după ce Andronic mai dă din casă

Fostul președinte Traian Băsescu și jurnalistul Dan Andronic au făcut o serie de dezvăluiri, luni în cadrul emisiunii ”Talk B1”, despre noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, despre o celula de criza clandestină organizată acasă la Gabriel Oprea și despre implicarea nepermisă a șefilor din servicii și a procurorului șef de atunci, Laura Codruta Kovesi, în procesul electoral. Totul, după publicarea unui nou episod al serialului ”Noi suntem statul”, publicat de Dan Andronic, în Evenimentul zilei.

Întrebat care este explicația lui pentru prezența Laurei Codruța Kovesi acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor, Traian Băsescu a răspuns: ”Nu am nicio explicație. (...) Eu eram la sediul de campanie. Programul meu în ziua alegerilor a fost așa: dimineață la 8.30 m-am dus la sediul de campanie, pe urmă, la ora 10 sau 11 am plecat, mi-am luat soția, am fost la vot și am revenit la sediul de campanie până noaptea în jurul orei trei, când am ieșit și am spus «i-am curuit», apoi am plecat direct acasă”.

Băsescu a spus că nu știa că șefii de la serviciile de informații erau acasă la Gabriel Oprea.

”Nu, niciodată. Dacă aș fi știut, poate mă duceam și eu la un whisky. (...) Nu am știu atunci, am aflat în septembrie 2016, aflând de la Dan Andronic”, a spus Băsescu.

”Nu am o explicație. Înțeleg din articolul lui Dan că ei a fost cei care au câștigat alegerile. Azi am aflat cert că le-a câștigat Kovesi, Coldea, Maior și Oprea. Păi, eu zic să-i arestăm. Dacă au falsificat alegeri, trebuie o anchetă a Parchetului general. (...) Azi am aflat detalii, că vorbeau cu președintele: nu știu dacă cu președintele PDL, cu președintele României sau cu președintele PSD. Asta nu am înțeles. (...) Cu Kovesi vă dau scris că nu am vorbit (în seara alegerilor - n.r.). Și nici nu îmi dădea prin cap că la miezul nopții, ăștia umblă ca huhurezii, mai știu eu pe unde”, a spus Traian Băsescu.