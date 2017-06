Bucureștiul misterios se joacă la Teatrul Metropolis

În seria teatrală „Misterele Bucureștiului“ teatrul Metropolis prezintă în luna iunie spectacolul „Secretul doctorului Honigberger“, după Mircea Eliade, în regia lui Dragoș Galgoțiu. Noua premieră, ce se joacă în Strada Eminescu nr. 89 din Capitală, face parte din demersul pe care instituția condusă de George Ivașcu îl prezintă astfel: „Orașul București ascunde multe taine, povești secrete, mistere. Orașul ascuns, cu farmecul lui, cu mitologia străzilor lui, cu casele extraordinare care acum încep să dispară, poate fi descoperit în povești uitate și prin personaje seducătoare, din alt timp. Geografia secretă a orașului și spiritualitatea lui trebuie recuperate. Prin teatru, poveștile uitate și marile personaje care au colindat pe străzile lui pot prinde iar viață“.

„Secretul doctorului Honigberger“ este primul spectacol din această serie, aducând pe scenă „o stranie poveste teatrală imaginată după nuvela cu același nume și alte scrieri de Mircea Eliade, în regia lui Dragoș Galgoțiu“. Din distribuție fac parte Tudor Aaron Istodor, Ionel Mihăilescu, Valentin Popescu, Marian Ghenea, Ioana Pavelescu, Simona Pop, Alexandra Poiană și Alin State, actorilor alăturându-se în noua montare tenorii Robert Nagy și Florin Budnaru, soprana Tina Munteanu, precum și pianistul Alexandru Burcă și trompetistul Cristian Hanghiuc. Dragoș Galgoțiu semnează și decorul producției, costumele fiind concepute de Lia Manțoc.

Prezentarea oficială a poveștii care pornește de pe malul Dâmboviței, pentru a urmări o întreagă aventură spirituală în Orient, arată că, „într-o dimineață din toamna anului 1934, tânărul Mircea Eliade a primit o scrisoare destul de ciudată. Îi scria o doamnă de al cărei nume, Zerlendi, nu auzise niciodată. Îl invita să cerceteze colecțiile și biblioteca soțului ei dispărut. Eliade s-a hotărât să primească invitația doamnei necunoscute. Citind un caiet cu însemnările doctorului Zerlendi, bărbatul dispărut în mod bizar, Eliade descoperă experiențe stranii și evenimente care îl tulbură“.

Povestirea publicată de Eliade în 1940, în timp ce își pregătea plecarea la Londra ca atașat cultural, este una dintre primele nuvele în care insinuează experiența sa indiană într-o ficțiune fantastică: „Am preferat, așadar, să povestesc unele întâmplări de tinerețe și să public o serie de lucrări tehnice în legătură cu filozofia și mistica indiană, îndestul de aride ca să ridice între mine și eventualii amatori de revelații senzaționale un meterez cu neputință de trecut. […] Datorită unor împrejurări asupra cărora sunt nevoit să păstrez încă tăcere, m-am hotărât acum să povestesc câteva asemenea întâmplări, în aparență neînțelese, la care, oarecum fără voia mea, am luat și eu parte. Trebuie să adaug, însă, că voi spune atâta cât socotesc eu că pot spune, și că nu sunt dispus, sub nici un motiv, să dau lămuriri suplimentare, așa cum mi s-au cerut din mai multe părți, în legătură cu dispariția doctorului Zerlendi“, scria autorul „Istoriei religiilor“. Premiera spectacolului are loc azi, de la ora 19.00.