Dan Andronic, chemat la Comisia SRI

Președintele Comisie pentru controlul activității SRI Adrian Ţuţuianu a anunțat că îl va audia săptămâna viitoare pe Dan Andronic pe tema afirmaţiilor acestuia cu privire la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2009.

„În legătură cu afirmaţiile făcute de un jurnalist, Dan Andronic, într-o publicaţie, în cursul zilei de ieri. Suntem atenţi la tot ce se publică în presă legat de activitatea SRI şi cadrelor acestui Serviciu. Numărul 2: nu ne-am propus în niciun moment să interferăm activitatea comisiei cu activitatea altor instituţii ale statului. Numărul 3: o implicare a SRI, a DNA, a altor instituţii din sistemul de securitate naţională sau de justiţie în procesul electoral ar fi foarte gravă şi lucrul ăsta nu ar face decât să submineze bazele democratice ale statului român”, a spus Adrian Ţuţuianu.

„După îndelungi consultări, am constatat cu toţii că nu avem în articolul publicat elemente suficiente care să ne contureze implicarea SRI în procesul electoral, dar am considerat că este util să îl invităm pe Dan Andronic în cursul săptămânii viitoare la audieri pentru a veni cu date şi informaţii precise. Vă precizez că noi vom verifica doar ceea ce are legătură cu SRI, dacă vor fi elemente care privesc activitatea altor instituţii, evident că este competenţa Parchetului de pe lângă ICCJ, şi nu comisiei noastre”, a adăugat el.

Dan Andronic a scris luni că în noaptea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2009 s-a întâlnit acasă la Gabriel Oprea cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea care erau "extrem de preocupați de victoria lui Băsescu", iar aportul lor și al lui George Maior și Gabriel Oprea la victoria lui Traian Băsescu "a fost esențial".