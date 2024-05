(VIDEO) Iohannis, la discuții cu Biden în Biroul Oval

Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit, marţi, la Casa Albă, de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden.

„Am avut o discuție foarte consistentă astăzi, la Washington, D.C., cu Joe Biden, la Casa Albă, despre Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, inclusiv cooperarea în domeniul securității, economic și energetic”, a scris Klaus Iohannis pe rețeaua X.

I had a very consistent discussion today in Washington, D.C., with @POTUS Joe Biden, at the @WhiteHouse, on the Strategic Partnership between Romania 🇷🇴 and the United States 🇺🇸, including cooperation on security, economic, and energy issues. pic.twitter.com/4wlMozkKxu

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 7, 2024