După alegeri, potopul: „Măsuri greu de luat în an electoral”

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins, miercuri, că România va performa economic bine, arătând că şi în condiţiile unei inflaţii destul de ridicate a avut creştere economică.

„Nu aş vrea să intru în zona Guvernului, dar chiar în condiţiile unei inflaţii destul de ridicate (…), şi bine ar fi să coboare cât mai repede, am avut creştere economică şi în perspectivă cred că România va performa economic bine şi sunt convins că după toate alegerile pe care le avem în acest an vom avea un Guvern care va şti să redreseze rapid şi zona creştere, şi zona de inflaţie. Este clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral, însă aceste chestiuni sunt conştientizate şi la nivel de Guvern, şi la nivel de coaliţie şi sunt convins că redresarea va fi destul de rapidă, poate surprinzător de rapidă”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a fost întrebat despre ultimele date ale Uniunii Europene privind inflaţia şi deficitul bugetar din România.

Preşedintele Klaus Iohannis găzduieşte, miercuri, la Palatul Cotroceni, împreună cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, o reuniune de lucru dedicată pregătirii viitoarei Agende strategice a Uniunii Europene, la care participă şi premierii Belgiei, Ungariei şi Croaţiei.

Comisia Europeană a avertizat, luni, că România se confruntă în continuare cu vulnerabilităţi legate de conturile finanţelor publice şi ale balanţei externe, în baza unei analize aprofundate pentru şase state membre, cu scopul de a evalua dezechilibrele macroeconomice în contextul semestrului european.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, celelalte state membre pentru care s-au publicat analize aprofundate sunt Cipru, Ţările de Jos, Slovacia, Spania şi Suedia.