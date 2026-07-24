Expunerea periculoasă a minorilor și deficiențele setărilor publice

Investigația derulată de Bruxelles a scos în evidență faptul că minorii pot opta cu ușurință pentru setarea contului ca fiind „public”, permițând oricărui utilizator — inclusiv celor care nu dețin un cont pe platformă — să vizualizeze conținutul postat. Mai mult, adolescenții din categoria de vârstă 16-17 ani riscă ca materialele publicate să fie recomandate unui public global prin intermediul fluxului de conținut personalizat, cunoscut sub denumirea de „For You Feed”.

Această vizibilitate excesivă deschide o fereastră periculoasă către viața privată a tinerilor, favorizând contactele nedorite din partea unor potențiali rău-făcători și crescând exponențial riscul de hărțuire cibernetică. Comisia subliniază că ceea ce publică minorii poate rămâne online pentru totdeauna, lăsând amprente digitale care îi pot urmări până la vârsta adultă. Situația nu este mai sigură nici în cazul conturilor declarate private, deoarece listele de urmărire și fotografiile de profil rămân accesibile oricui, punând în continuare în pericol integritatea utilizatorilor vulnerabili prin expunerea la comportamente dăunătoare, se arată în comunicatul Comisiei.

Răspunsul companiei

„Conturile pentru adolescenți de pe TikTok beneficiază de peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, dezvoltate pe baza recomandărilor experților, încă din momentul creării contului. Conturile utilizatorilor sub 18 ani sunt private în mod implicit, iar noi suntem una dintre puținele platforme care nu permit adolescenților mai tineri să folosească mesageria directă, iar conținutul acestora nu este eligibil pentru a apărea în fluxul Pentru Tine. Protejarea minorilor în mediul online este un obiectiv pe care îl împărtășim și suntem dedicați să construim în continuare pe baza istoricului nostru solid de îmbunătățire continuă. Vom analiza aceste constatări preliminare pe măsură ce continuăm dialogul constructiv cu Comisia.” – purtător de cuvânt TikTok.

Cerințele Comisiei Europene și riscul unor amenzi uriașe

În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, platformele accesibile minorilor au obligația legală de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate. În viziunea Comisiei Europene, TikTok ar trebui să modifice radical setările implicite ale conturilor de minori, astfel încât conținutul acestora să fie vizibil exclusiv utilizatorilor acceptați în prealabil de către minor. În plus, instituția europeană cere oprirea imediată a promovării conținutului creat de minori prin intermediul sistemului de recomandare către un public larg din afara platformei.

În prezent, TikTok are posibilitatea de a examina documentele din dosarul de investigație și de a răspunde oficial în scris la aceste constatări preliminare, urmând să fie consultat și Comitetul european pentru servicii digitale. Dacă punctele de vedere ale Comisiei se vor confirma, executivul european poate emite o decizie de neconformitate. O astfel de măsură poate declanșa aplicarea unor sancțiuni financiare drastice, cuantumul amenzilor putând ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a furnizorului.

Contextul anchetei oficiale deschise împotriva platformei

Aceste constatări preliminare reprezintă o etapă esențială în cadrul procedurilor oficiale lansate împotriva TikTok la data de 19 februarie 2024. Ancheta a inclus analize aprofundate ale interfeței platformei, evaluarea datelor și a documentelor interne, precum și consultări cu ofițeri de aplicare a legii și experți în domenii precum protecția minorilor, abuzul asupra copiilor și neuropsihologia.

De-a lungul timpului, investigația a vizat și alte aspecte problematice ale aplicației, cum ar fi designul potențial dependent sau transparența publicității. Cu toate acestea, investigațiile Comisiei rămân în curs de desfășurare în privința altor probleme majore, cum ar fi efectul de tip „gaură de iepure” – eng. deep down the rabbit hole. generat de sistemele de recomandare și riscurile asociate cu mecanismele defectuoase de verificare a vârstei utilizatorilor.

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