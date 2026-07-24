Ciprian Ciucu anunță bombe cu efect întârziat

Ciprian Ciucu anunță o nouă serie de „bombe bugetare” moștenite: datorii de milioane, procese, penalități și obligații uriașe.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Ciprian Ciucu anunță bombe cu efect întârziat

Ciprian Ciucu anunță o nouă serie de „bombe bugetare” moștenite: datorii de milioane, procese, penalități și obligații uriașe.

Ciucu spune că nu trece nicio săptămână fără să explodeze o nouă „bombă bugetară”. PMB plătește milioane pentru greșeli vechi. Lista din ultimele zile arată dimensiunea reală a dezastrului, precizează edilul care exemplifică.

 

1. STB execută ADI TPBI pentru 34,5 milioane lei

Facturi vechi din 2021 și 2023, pe care PMB trebuie să le achite. O datorie masivă, apărută din trecut, dar care lovește bugetul actual.

2. Prefectura cere 3,5 milioane lei pentru chirii

„Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanțe în mână cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziție un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani”, precizează Ciprian Ciucu.

3. Penalități uriașe pentru un teren construit ilegal în 1997

Primăria este obligată să cumpere terenul pe care, acum aproape 30 de ani, a ridicat un bloc fără drept. Penalitățile zilnice depășesc valoarea terenului.

4. Costanda revine cu pretenții suplimentare: încă 34 milioane lei

După plata despăgubirilor, PMB este din nou în instanță, cu cereri de actualizare a sumelor.

 

Edilul precizează că toate cele patru situații de mai sus au fost înregistrate în doar o săptămână. Și, asta nu e tot.

Bonus: Termoenergetica – 1,5 miliarde lei datorii

PMB plătește eșalonat aproximativ 150 milioane lei pe lună către Elcen. O povară care sufocă orice plan de investiții.

Ciucu: „Trebuie să fac o minune ca să țin Primăria pe linia de plutire”

Primarul recunoaște că știa parțial situația înainte de a candida, dar nimeni nu avea imaginea completă.

„Absolut superb! Sunt nevoit că în anii următori să fac o minune, să țin financiar Primăria Municipiului București pe linia de plutire, în timp avem și multe lucrări de investiții. Eu zic că voi reuși cumva, dar vor fi necesare niște reforme suplimentare.
Și lumea mă întreabă dacă nu știam actunci când am candidat. Știam eu ceva, dar nimeni nu prezenta public situația reală pentru că nici ei nu o știau…
Să vedem ce mai apare săptămâna viitoare.
Vă dorescu un week-end liniștit. Nu vă faceți griji, mă aveți pe mine să mi le fac”, își încheie postarea Ciprian Ciucu.

 

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3 comentarii

  2. ‘Zmeul zmeilor …’ a dat de greu la peste 6 luni de mandat, a adoptat un buget fără să știe aceste elemente?!

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    1. Ba nu, acuma ar zice el, ca „si-ar spala păcatele „, dar, ce spune dl președinte Nicușor Dan, ca a fost marele matematician primar general al Bucureștiului ???.

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