Grindeanu îl amenință pe Bolojan cu plângeri penale. Juriștii PSD analizează deciziile luate de guvern în ultimele două ședințe

„Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ! Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament.

Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele și încasăm banii cuveniți României”, a precizat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a mai adăugat că partidul său „NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație”. Declarația liderului PSD vine la o zi după ce Ilie Bolojan a precizat într-o conferință de presă că „este puţin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare”.

„Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a precizat Sorin Grindeanu.

„Nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice «mărire» viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie”

Acesta a mai adăugat că PSD nu va vota niciun proiect care preia din „aberațiile actuale”. Mai mult, liderul PSD a enumerat și câteva „exemple concrete”:

„Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții.

Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor.

Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu.

Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net.

Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net.

Nu vom vota un proiect care face să dispară indemnizația pentru titlul de doctor, indemnizația de dirigenție sau sporul de suprasolicitare neuropsihică!

Și nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice «mărire» viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie. Fiindca asta înseamnă că salariile profesorilor vor fi înghețate pe termen nedeterminat!”

Sorin Grindeanu mai susține că social-democrații au mărit salariile din sănătate și educație în anii trecuți pentru a opri „exodul specialiștilor”.