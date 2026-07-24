Grindeanu îl amenință pe Bolojan cu plângeri penale. Juriștii PSD analizează deciziile luate de guvern în ultimele două ședințe

„Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ! Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament.
Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele și încasăm banii cuveniți României”, a precizat Sorin Grindeanu.
Totodată, liderul PSD a mai adăugat că partidul său „NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație”. Declarația liderului PSD vine la o zi după ce Ilie Bolojan a precizat într-o conferință de presă că „este puţin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare”.
„Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a precizat Sorin Grindeanu.
„Nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice «mărire» viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie”
Acesta a mai adăugat că PSD nu va vota niciun proiect care preia din „aberațiile actuale”. Mai mult, liderul PSD a enumerat și câteva „exemple concrete”:
„Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții.
Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor.
Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu.
Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net.
Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net.
Nu vom vota un proiect care face să dispară indemnizația pentru titlul de doctor, indemnizația de dirigenție sau sporul de suprasolicitare neuropsihică!
Și nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice «mărire» viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie. Fiindca asta înseamnă că salariile profesorilor vor fi înghețate pe termen nedeterminat!”
Sorin Grindeanu mai susține că social-democrații au mărit salariile din sănătate și educație în anii trecuți pentru a opri „exodul specialiștilor”.
15 comentarii
La tara, pe vremuri era o vorba. Bine „dar cine face banu” ce spune? La noi banu se face de catre privati. Cand esti inginer care munceste in fabrica, pe santier, si vezi ca un profesor castiga mai mult decat tine nu este in regula. Nu vorbim de asistente medicale care au venituri decente pt ceea ce fac.
atat de tarziu cand tu ca sef al Camerii deputatilor puteai s-o faci de acum doua luni…?
dupa ce pesedeul a promis cu ani in urma 8 spitale regionale , acum se dau preocupati de castigurile asistentelor ‘epuizate’. In privinta doctoratelor, cineva scrie o data o monografie ori alta compunere si devine doctor, pentru care primeste spor de doctorat pana la pensie , adica e mai tare ca Jules Verne care, daca ar trai, ar primi bani numai cat timp romanele lui sunt cumparate de cineva.
cine conduce din 2019? Orban, Catu, Ciuca toti PNL, apoi Ciolacu si iar Bolojan, iar autorizatiile le dau functionarii si pot fi contestate de ONG-uri ca ale lui nicusor&mirabela care au trait bine din donatii si sponsorizari…prin provincie din cauza unora nu poti avea sosea de centura nici azi…sau apa potabila din munti pt ca nu se umple lacul…iar un partid promite, dar proiectul este al municipiului intreaba-te de la ce partide sunt primarii care n-au facut proietele si n-au dat terenul…?
Observ în rîndul comentatorilor și redactorilor Cotidianului , evident a unora dintre ei , trimiteri voalate către existența CNSAS . Accesul și utilizarea informațiilor existente la această instituție în mod abuziv , în scopul amenințării , de către persoane autorizate și neautorizate , atrage uneori , consecințe nebănuite . Atenție , e o zicală romănească : ,, fii atent cînd arunci cu piatra în cîinele de pe stradă , pentru că nu știi cine îi e stăpînul ,, . E o recomandare aparținînd unui om zdravăn la cap . Așa mi s-a spus .
Grindeanule , ce spui ? Pînă în 2028 , crezi că trimiți plîngerile ?
Grindeanu cu PSD trebuie sa loveasca in furtisagurile din salariile medicilor, asistentelor, profesorilor, comise de sleahta usrista a lu’ Bolojan, care, a cadorisit urgent cu 500 000 Euro un ONG obscur al Paslarului
Ia vezi tu salariul la cât ajunge salariul unei asistente cu sporuri cu tot.
În România salariul unui inginer constructor care muncește 10-12 ore pe zi pe arșiță,ger… este între 5000 și 12000 de lei funcție de proiect și zonă. Să nu mai vorbim de profesori care sunt epuizați de atâtea vacanțe și minivacanțe.
acel inginer este platit de un privat nu de stat, iar la ora actuala, occidentul ne ”ia” cadrele medicale pt ca sunt mult mai bine platite, in anii ’90 in Cehia sistemul sanitar le-a cerut o salarizare corespunzatoare si au primit, in Romania se incearca dupa ce a pierdut zeci de mii de specialisti si implicit banii cheltuiti cu pregatirea lor…mai mult este o presiune si din partea clinicilor private care in mare sunt legate tot de stat prin deconturi si personalul care ii „salveaza” daca au o urgenta…daca nu le mor gravidele pe bani multi…
doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a precizat Sorin Grindeanu.
doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a precizat Sorin Grindeanu.
Acele sindicate care au adus minerii in Bucuresti ,dirijate de inaintasii pdsr
Schoboc = sindicate
Se scuturau toti trandafirii
In seara cand ne-am despartit
Plangea padurea si zefirii,
Plangea Grindeanu linistit
Ilie,tu nu m-ai inteles pe mine
Si nici nu ai vrut sa ma intelegi,
Dar cand ne vom cunoaste bine
Vom fi batrani, vom fi mosnegi
Ma vei uita ca-s prea departe
Si pentru prea mult timp lipsesti,
Ma vei uita ca si uitarea
E scrisa in legile omenesti
Grindeanu plânge??
Gooooood!
Ăsta nici acum nu s-a dezmeticit.
Noi vă dăm noi vă mărim s-a dus tăticule. Vedeți voi când nu o să ne mai împrumute nimeni.
Cred că o să fie ca la Băsescu 25% în minus chiar dacă sindicatele se dau cu asfalt.
Nu ar fi poate cel mai bine ca acesti mascarici ,care se joaca de-a soarecele si pisica de luni de zile ,sa renunte la ciroteca facuta de ei si sa se ocupe de tara asta care este exact asa dupa cum o vedem cu totii la ora actuala ?